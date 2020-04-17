Hướng dẫn cách làm sữa chua phô mai dẻo ngon trọn vị

Dinh dưỡng 17/04/2020 19:09

Một trong những món tráng miệng yêu thích của nhiều người chính là sữa chua phô mai. Cùng học ngay cách làm sữa chua phô mai dẻo thơm ngon trong bài viết sau.

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Mỗi khi ghé thăm Đà Lạt, bạn sẽ không thể bỏ lỡ món sữa chua phô mai thơm ngon nức tiếng. Với cách làm sữa chua phô mai dẻo dưới đây, bạn chỉ việc ở nhà và thưởng thức. Không chỉ thơm ngon, sữa chua phô mai còn cực kỳ tốt cho sức khỏe và là một loại thần dược cho hệ tiêu hóa, đẹp da, khỏe dáng, chắc xương, giảm stress,... Sữa chua với hương vị nhẹ nhàng khi kết hợp với phô mai có chút ngậy sẽ tạo nên một món tráng miệng ăn hoài không biết ngán.

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Hướng dẫn cách làm sữa chua phô mai dẻo ngon trọn vị - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sữa chua phô mai dẻo mịn

Nguyên liệu

Để làm món sữa chua phô mai dẻo, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu:

  • Sữa ông thọ: 160gr (khoảng ½ lon).
  • Phô mai: 40gr phô mai (để ở nhiệt độ phòng).
  • Sữa tươi không đường: 220ml
  • Nước lọc: 200ml.
  • Sữa chua có đường: 1 hộp.

Các bước thực hiện

Dưới đây là cách làm sữa chua phô mai ngon nhất dành cho bạn:

Bước 1: Nghiền nhão phô mai rồi đánh tan cùng sữa đặc. Bạn có thể dùng phô mai con bò cười hoặc cream cheese.

Bước 2: Bạn dùng một chiếc nồi sạch, cho sữa tươi và nước lọc vào rồi khuấy đều. Đun hỗn hợp trên bếp đến khi vừa ấm nóng là được. Lưu ý không nên đun sôi khiến dung dịch quá nóng làm chết men.

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Đun hỗn hợp sữa trên bếp đến khi vừa ấm nóng là được - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Rót ½ dung dịch vừa đun vào hỗn hợp đã làm ở bước 1. Khuấy đều cho 2 hỗn hợp hòa quyện vào nhau, sau đó mới cho thêm ½ dung dịch vừa đun vào cùng, khuấy đều tiếp.

Bước 4: Nhẹ nhàng đổ hộp sữa chua vào tiếp rồi khuấy tan, cho đến hỗn hợp hòa đều vào nhau. Lưu ý không nên khuấy mạnh, tránh làm men yếu đi. Trước đó bạn nên để hộp sữa chua ở nhiệt độ phòng cho lỏng ra.

Bước 5: Rót hỗn hợp sau cùng vào các hũ nhỏ, đậy kín nắp lại. Bạn không nên cho quá đầy hũ, tránh tràn ra ngoài. Sau đó, mang hũ sữa đi ủ. Trước khi tiến hành ủ sữa, bạn có thể dùng rây để lọc hỗn hợp cho sánh mịn.

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Rót hỗn hợp sau cùng vào các hũ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Công đoạn ủ sữa chua phô mai dẻo

  • Cách 1 - Ủ bằng máy: Sắp xếp hũ sữa vào trong khuôn của máy rồi đặt thời gian quy định. Việc sử dụng máy để ủ sữa chua sẽ giúp món ăn hợp vệ sinh, an toàn và thơm ngon hơn so với các phương pháp ủ thông thường.
  • Cách 2 - Dùng nồi cơm điện: Xếp các hũ sữa vào nồi, sau đó cho nước nóng khoảng 70-80 độ C vào đến khi ngập ⅔ hũ. Cứ khoảng 1-2 giờ, bạn bật nút Cook một lần cho nước ấm lên rồi tắt điện. Sau khoảng 5-6 tiếng là món sữa chua phô mai hoàn thành nếu ủ ở nhiệt độ khá đúng hướng dẫn. Lưu ý: Trong quá trình ủ, không nên xê dịch nồi quá nhiều lần vì nó có thể khiến sữa khó đông đặc, dễ vữa và tách nước.
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Ủ sữa chua trong nồi cơm điện khoảng 5-6 tiếng - Ảnh minh họa: Internet
  • Cách 3 - Dùng lò nướng: Bật lò nướng lên 100 độ C rồi tắt lò. Sau 10 phút thì đặt các hũ sữa vào khay lò nướng đã có sẵn nước ấm 80 độ C. Đóng cửa lò nướng lại và ủ trong khoảng 6-8 tiếng, để qua đêm cũng được. Với cách làm này, bạn không cần phải canh để thay nước nóng.
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Ủ sữa chua trong lò nướng - Ảnh minh họa: Internet
  • Cách 4 - Không dùng máy: Bạn đổ nước ấm khoảng 40 độ C vào một cái thùng kín, xếp hũ sữa vào rồi ủ trong khoảng 6-12 tiếng. Để có hiệu quả nhất, bạn nên ủ sữa qua đêm, sáng dậy là món sữa chua phô mai đã hoàn thành. Sau đó bạn chỉ cần cho sữa chua vào tủ lạnh và dùng dần.

Thành phẩm

Sau một thời gian ủ, sữa chua sẽ đặc lại, không bị bong ra khi đặt nghiêng hũ, mịn màng và có độ chua vừa phải. Bạn có thể trộn sữa chua với trái cây để làm món tráng miệng vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng. Thêm chút đá để thưởng thức vị mát lạnh cực đã.

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Bạn có thể trộn sữa chua với trái cây làm món tráng miệng vô cùng thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn nên cho sữa chua vào tủ lạnh để làm chậm quá trình lên men, giúp sữa không bị quá chua, có thể bảo quản được lâu từ 2-3 tuần. Bạn cũng nên lưu ý không nên cho sữa chua lên ngăn đông vì nó sẽ làm chết men vi sinh có lợi.

Cách làm sữa chua phô mai có lớp váng sữa

Nhiều người nghĩ rằng rất khó để làm sữa chua phô mai có lớp váng sữa. Tuy nhiên, nó đơn giản hơn bạn nghĩ. Trong quá trình chuẩn bị, bạn chỉ cần lựa chọn những loại nguyên liệu nhiều thành phần chất béo như sữa chua nguyên chất chưa tách kem, phô mai béo ngậy, sữa tươi nhiều chất béo,...Nhờ đó, lớp váng (chất béo) sẽ nổi lên trên bề mặt sữa chua khi đông. Sữa chua phô mai có lớp váng sữa khá ngon và là món ăn khoái khẩu của các bé yêu.

Hy vọng qua bài viết, bạn đã nắm được cách làm sữa chua phô mai dẻo. Sữa chua cũng được biết đến với nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ tiêu hóa và xương khớp. Do đó, hãy siêng năng vào bếp với món ăn này để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình bạn.

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Sữa chua uống từ trước đến nay vẫn là thức uống bổ dưỡng, thơm ngon được nhiều người yêu thích. Dưới đây là các cách làm sữa chua uống tại nhà đơn giản, tiện lợi.

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