Cách làm sữa chua uống tại nhà đơn giản và thơm ngon nhất

Không cần sử dụng các công cụ phức tạp, chỉ với chiếc nồi cơm điện quen thuộc, bạn đã có thể làm sữa chua uống nhanh chóng và thơm ngon. Nguyên liệu và dụng cụ bạn cần chuẩn bị như sau:

Sữa chua uống từ trước đến nay vẫn là thức uống bổ dưỡng, thơm ngon được nhiều người yêu thích. Không những giúp đẹp da, giữ dáng, sữa chua uống còn rất có lợi cho sức khỏe của con người. Dưới đây là các cách làm sữa chua uống tại nhà đơn giản, tiện lợi.

Sau khoảng thời gian trên, bạn có thể lấy sữa chua ra ăn ngay hoặc cho vào lọ nhỏ đậy nắp bảo quản ở ngăn mát để dùng dần. Sữa chua có vị ngọt thanh mát rất thơm ngon và tốt cho sức khỏe.

Bước 3: tiến hành ủ sữa bằng cách đậy nắp nồi cơm điện và để trong vòng 6-12h, không cắm điện.

Bước 2: cho sữa chua vào nồi sữa để làm men cái. Bạn lưu ý sử dụng sữa tươi mát, không dùng sữa chua đông cứng vì sẽ dễ làm loãng hỗn hợp. Bạn khuấy đều dung dịch đến khi sữa chua tan hết.

Bước 1: đổ sữa tươi tiệu trùng vào nồi cơm điện, thêm sữa đặc theo vị ngọt mà bạn muốn uống. Nếu bạn muốn uống sữa chua ngọt thì cho nhiều sữa đặc và ngược lại. Sau đó, bạn chọn chế độ nấu cơm nhưng chỉ đun đến khi sữa gần sôi thì dừng lại để tránh bị khê.

Cách làm sữa chua uống tại nhà đơn giản bằng nồi cơm điện:

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Cách làm sữa chua uống nha đam

Để chuẩn bị làm sữa chua uống nha đam thơm ngon, sánh mịn, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

Sữa tươi: 1 lít.

Sữa đặc có đường.

Sữa chua (loại sữa chua mềm, không đông cứng).

Nha đam.

Hộp để đựng sữa chua sau khi hoàn thành.

Công thức sữa chua uống nha đam thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm sữa chua uống tại nhà:

Bước 1: trộn sữa tươi, sữa đặc và nước sau đó đun nóng đến khi thấy sủi bọt thì tắt bếp.

Bước 2: gọt vỏ nha đam, ngâm nước muối để loại bỏ bớt nhớt sau đó xả qua nước sạch nhiều lần để rửa mặn sau đó cắt hạt lựu, ướp với đường trong khoảng 15-20 phút.

Sơ chế nha đam sạch để không bị nhớt - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 3: tiếp tục cho nha đam vào hỗn hợp sữa đã để nguội còn khoảng 40 độ và cho tiếp sữa chua vào để làm men cái sau đó khuấy đều tay cho đến khi sữa chua tan.

Bước 4: ủ sữa chua trong khoảng 7-8 tiếng sau đó cho vào lọ bảo quản để dùng dần.

Cách làm sữa chua uống vị hoa quả thơm ngon

Ngoài những công thức sữa chua uống thông thường, bạn có thể làm sữa chua uống hoa quả vừa mát, vừa đẹp da, vừa thơm vị của các loại trái cây. Nguyên liệu làm sữa chua uống hoa quả bao gồm:

Sữa đặc có đường.

Nước lọc.

Sữa tươi tiệt trùng loại không đường.

Sữa chua mềm (không phải loại đông cứng).

Trái cây tùy thích, bạn có thể lựa chọn một số loại như: dâu, xoài, dứa, táo,...

Sữa chua uống trái cây thơm ngon, bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm sữa chua uống:

Bước 1: pha chế sữa chua, bạn cho sữa tươi và sữa đặc vào 1,5 lít nước lọc và khuấy đều cho đến khi tan hết.

Bước 2: để nguội hỗn hợp rồi cho sữa chua vào khuấy đều sau đó cho vào nồi cơm điện hoặc ủ bằng vải dày trong khoảng 8-9 tiếng.

Bước 3: sơ chế hoa quả, bạn lấy những loại hoa quả yêu thích, bỏ vỏ và hạt sau đó cắt nhỏ, đun với một chút đường cho đến khi thấy hỗn hợp hòa quyện vào với nhau.

Bước 4: trộn hỗn hợp hoa quả và dung dịch sữa chua sau khi ủ, cho vào chai và bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh.

Cách làm sữa chua uống ngon vị socola

Nguyên liệu làm sữa chua uống vị socola:

Sữa tươi không đường.

Sữa đặc có đường

Socola: khoảng 10g.

2 hộp sữa chua trắng.

Hộp hay chai đựng sữa chua.

Công thức sữa chua socola thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm sữa chua socola:

Bước 1: Cho sữa tươi và sữa đặc vào đun nóng tới nhiệt độ 80 độ thì ngưng

Bước 2: hòa 10g socola với một chút sữa đặc rồi đun nóng cho tan chảy sau đó trộn với hỗn hợp sữa đã để nguội bớt.

Bước 3: Ủ hỗn hợp sữa chua trong khoảng 6-9 tiếng, tốt nhất là bạn nên ủ qua đêm để không mất thời gian chờ đợi.

Cuối cùng, bạn cho sữa chua socola vào các hũ nhỏ sau đó bảo quản ở ngăn mát để uống dần. Sữa chua với vị thơm ngọt của socola sẽ là món yêu thích của gia đình bạn.

Lưu ý khi làm sữa chua uống

Để món sữa chua uống thực hiện thành công, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Bạn nên chọn loại sữa tươi nguyên chất không đường để có thể hòa tan tốt các nguyên liệu.

Sữa chua nên là loại sữa chua trắng, không phải là sữa chua đông cứng để có thể làm men cái.

Trong khi ủ sữa chua, bạn nên ủ kín bằng nồi cơm, chăn, vải dày,... và để ở nơi tránh va chạm sẽ làm sữa khó lên men.

Trên đây là một số cách làm sữa chua uống tại nhà đơn giản, dễ làm. Bạn có thể làm sữa chua thông thường hoặc kết hợp với một số nguyên liệu như nha đam, hoa quả, socola, … để tạo nên loại thức uống thơm ngon, hợp khẩu vị cho cả gia đình.