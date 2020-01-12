Hoa cúc và mật ong đều được coi là những “vị thuốc quý” trong y học cổ truyền. Vì vậy, khi kết hợp trong một loại trà, trà hoa cúc pha mật ong mang lại những hiệu quả vô cùng tốt cho sức khỏe.

Trà hoa cúc pha mật ong là loại thức uống bổ dưỡng được rất nhiều người ưa chuộng. Không những mang lại hương vị dịu ngọt và thơm nồng nàn, loại trà này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách pha trà hoa cúc mật ong mang lại những hiệu quả “thần kỳ”.

Trà hoa cúc có thể giúp bạn thư thái đầu óc, giảm bớt căng thẳng, lo âu và các triệu chứng trầm cảm vì nó có tác dụng an thần khá tốt. Uống trà hoa cúc pha mật ong trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn.

Chống cảm lạnh, trúng gió

Nhiều nghiên cứu và các số liệu thực tế cho thấy rằng, trà hoa cúc có công dụng làm nâng cao sức đề kháng tự nhiên của cơ thể. Nhờ đó, cơ thể của bạn sẽ khỏe mạnh hơn, tránh gặp phải các bệnh về cảm lạnh, cảm cúm thông thường.

Tốt cho dạ dày

Mật ong là “thần dược” trong điều trị các triệu chứng về dạ dày, mật ong giúp làm dạ dày ổn định hơn, hạn chế bị rối loạn tiêu hóa. Cúc La Mã có tác dụng làm dịu các tổn thương, kích thích tiêu hóa nhanh hơn. Đặc biệt, Cúc La Mã còn được chứng minh là điều trị được tiêu chảy cho trẻ em.

Chống oxy hóa tốt

Trà hoa cúc là nguồn cung cấp rất nhiều chất chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của con người, đặc biệt là biểu hiện trên làn da. Vì vậy, nếu uống trà thường xuyên, làn da của phụ nữ sẽ tươi trẻ, căng tràn sức sống.

Trà hoa cúc pha mật ong giúp chống oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet.

Hỗ trợ tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Trà hoa cúc mật ong có lượng đường rất thấp nên bệnh nhân tiểu đường có thể sử dụng mà không cần lo sợ bị tăng đường huyết. Ngoài ra, đây là loại trà giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tốt hữu hiệu, giúp cải thiện, giảm thiểu những biến chứng đi kèm khi mắc bệnh tiểu đường như những ảnh hưởng về thận và thị lực.

Có tiềm năng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Nhiều nghiên cứu cho thấy trà hoa cúc pha mật ong hỗ trợ cho bệnh nhân khá tốt trong quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư. Nhờ khả năng đào thải độc tố, loại trà quý này hỗ trợ làm chậm quá trình lây lan của các tế bào ung thư, đặc biệt là đối với ung thư vú.

Trà hoa cúc giảm nguy cơ ung thư - Ảnh minh họa: Internet.

Chăm sóc răng miệng tốt

Trà hoa cúc pha với mật ong vô cùng tốt đối với những người có vấn đề về răng miệng, đặc biệt là răng nhạy cảm, viêm lợi và sâu răng,... Trà giúp làm dịu các vùng viêm nhiễm và giúp khoang miệng sạch sẽ, hơi thở thơm tho.

Cách pha trà hoa cúc mật ong

Một số công thức pha trà hoa cúc với mật ong mà bạn có thể tham khảo như sau:

Cách làm trà hoa cúc đường phèn mật ong

Nguyên liệu: 15g cam thảo, khoảng 30ml mật ong nguyên chất, 200ml nước sôi, đường phèn. Tùy theo sở thích mà bạn có thể thêm hoặc bớt nguyên liệu để phù hợp khẩu vị.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế hoa cúc, bạn tráng qua hoa cúc khô với nước ấm rồi để ráo nước.

Tráng hoa cúc sơ qua với nước ấm - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 2: nấu nước sôi rồi cho cam thảo và đường phèn vào đun khoảng 10 phút rồi cho hoa cúc vào.

Bước 3: lọc và vớt bỏ xác, chắt lấy nước trà và rót ra tách, bạn thêm chút mật ong vào và khuấy đều.

Thêm mật ong để trà có vị ngọt dịu - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy hoa cúc có vị đắng nhưng nhờ đường phèn, mật ong cùng hương thơm của cam thảo nên trà sẽ dịu ngọt và rất thơm. Bạn sẽ cảm thấy rất thư thái khi thưởng thức loại trà này.

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Công thức pha trà hoa cúc mật ong đơn giản nhất

Công thức này thực hiện rất dễ dàng với nguyên liệu đơn giản mà ai cũng có thể chuẩn bị được, bao gồm: 10-15g hoa cúc khô, 30ml mật ong, nước sôi, ly.

Cách pha trà: Bạn cho hoa cúc vào ly rồi tráng sơ qua bằng nước ấm, cho nước sôi đã chuẩn bị vào ly và đợi khoảng 3 phút cho đến khi nước trà chuyển màu vàng nhạt. Bạn cho thêm chút mật ong vào và khuấy đều đến khi tan. Trà hoa cúc mật ong có thể uống khi ăn mứt hạt sen rất phù hợp, thơm nồng nàn và ngọt dịu.

Công thức trà hoa cúc mật ong đơn giản - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn có thể uống trà vào buổi sáng, chiều hoặc tốt nhất là 30 phút buổi tối trước khi đi ngủ. Giấc ngủ của bạn sẽ sâu hơn và không còn cảm giác mệt mỏi, uể oải sau khi tỉnh dậy.

Trên đây là những công dụng và cách pha trà hoa cúc mật ong mang lại hiệu quả “thần kỳ”. Trà hoa cúc là “trà quý” rất lợi ích cho sức khỏe con người, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh hiệu quả. Bạn có thể pha theo nhiều công thức khác nhau như hướng dẫn trên đây để thưởng thức hết hương vị của trà.