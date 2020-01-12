Hướng dẫn cách pha trà hoa cúc mật ong mang lại những hiệu quả “thần kỳ”

Dinh dưỡng 12/01/2020 18:19

Trà hoa cúc pha mật ong là loại thức uống bổ dưỡng được rất nhiều người ưa chuộng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách pha trà hoa cúc mật ong mang lại những hiệu quả “thần kỳ”.

Trà hoa cúc pha mật ong là loại thức uống bổ dưỡng được rất nhiều người ưa chuộng. Không những mang lại hương vị dịu ngọt và thơm nồng nàn, loại trà này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách pha trà hoa cúc mật ong mang lại những hiệu quả “thần kỳ”.

Tra hoa cuc mat ong
Trà hoa cúc mật ong và những công dụng, lợi ích vô cùng tốt với sức khỏe con người - Ảnh minh họa: Internet.

Tác dụng của trà hoa cúc mật ong

Hoa cúc và mật ong đều được coi là những “vị thuốc quý” trong y học cổ truyền. Vì vậy, khi kết hợp trong một loại trà, trà hoa cúc pha mật ong mang lại những hiệu quả vô cùng tốt cho sức khỏe.

Giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn

Tra hoa cuc mat ong 1
Trà hoa cúc pha mật ong giúp ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Trà hoa cúc có thể giúp bạn thư thái đầu óc, giảm bớt căng thẳng, lo âu và các triệu chứng trầm cảm vì nó có tác dụng an thần khá tốt. Uống trà hoa cúc pha mật ong trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn.

Chống cảm lạnh, trúng gió

Nhiều nghiên cứu và các số liệu thực tế cho thấy rằng, trà hoa cúc có công dụng làm nâng cao sức đề kháng tự nhiên của cơ thể. Nhờ đó, cơ thể của bạn sẽ khỏe mạnh hơn, tránh gặp phải các bệnh về cảm lạnh, cảm cúm thông thường.

Tốt cho dạ dày

Mật ong là “thần dược” trong điều trị các triệu chứng về dạ dày, mật ong giúp làm dạ dày ổn định hơn, hạn chế bị rối loạn tiêu hóa. Cúc La Mã có tác dụng làm dịu các tổn thương, kích thích tiêu hóa nhanh hơn. Đặc biệt, Cúc La Mã còn được chứng minh là điều trị được tiêu chảy cho trẻ em.

Chống oxy hóa tốt

Trà hoa cúc là nguồn cung cấp rất nhiều chất chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của con người, đặc biệt là biểu hiện trên làn da. Vì vậy, nếu uống trà thường xuyên, làn da của phụ nữ sẽ tươi trẻ, căng tràn sức sống.

Tra hoa cuc mat ong 2
Trà hoa cúc pha mật ong giúp chống oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet.

Hỗ trợ tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Trà hoa cúc mật ong có lượng đường rất thấp nên bệnh nhân tiểu đường có thể sử dụng mà không cần lo sợ bị tăng đường huyết. Ngoài ra, đây là loại trà giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tốt hữu hiệu, giúp cải thiện, giảm thiểu những biến chứng đi kèm khi mắc bệnh tiểu đường như những ảnh hưởng về thận và thị lực.

Có tiềm năng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Nhiều nghiên cứu cho thấy trà hoa cúc pha mật ong hỗ trợ cho bệnh nhân khá tốt trong quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư. Nhờ khả năng đào thải độc tố, loại trà quý này hỗ trợ làm chậm quá trình lây lan của các tế bào ung thư, đặc biệt là đối với ung thư vú.

Tra hoa cuc mat ong 3
Trà hoa cúc giảm nguy cơ ung thư - Ảnh minh họa: Internet.

Chăm sóc răng miệng tốt

Trà hoa cúc pha với mật ong vô cùng tốt đối với những người có vấn đề về răng miệng, đặc biệt là răng nhạy cảm, viêm lợi và sâu răng,... Trà giúp làm dịu các vùng viêm nhiễm và giúp khoang miệng sạch sẽ, hơi thở thơm tho.

Cách pha trà hoa cúc mật ong

Một số công thức pha trà hoa cúc với mật ong mà bạn có thể tham khảo như sau:

Cách làm trà hoa cúc đường phèn mật ong

Nguyên liệu: 15g cam thảo, khoảng 30ml mật ong nguyên chất, 200ml nước sôi, đường phèn. Tùy theo sở thích mà bạn có thể thêm hoặc bớt nguyên liệu để phù hợp khẩu vị.

Cách làm: 

  • Bước 1: Sơ chế hoa cúc, bạn tráng qua hoa cúc khô với nước ấm rồi để ráo nước.
Tra hoa cuc mat ong 4
Tráng hoa cúc sơ qua với nước ấm - Ảnh minh họa: Internet.
  • Bước 2: nấu nước sôi rồi cho cam thảo và đường phèn vào đun khoảng 10 phút rồi cho hoa cúc vào.
  • Bước 3: lọc và vớt bỏ xác, chắt lấy nước trà và rót ra tách, bạn thêm chút mật ong vào và khuấy đều.
Tra hoa cuc mat ong 5
Thêm mật ong để trà có vị ngọt dịu - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy hoa cúc có vị đắng nhưng nhờ đường phèn, mật ong cùng hương thơm của cam thảo nên trà sẽ dịu ngọt và rất thơm. Bạn sẽ cảm thấy rất thư thái khi thưởng thức loại trà này.

>>> Xem thêm:

- Hướng dẫn cách pha trà hoa đậu biếc đơn giản ngay tại nhà

- Trà hoa hồng có tác dụng gì? Và cách pha trà tốt cho sức khỏe

Công thức pha trà hoa cúc mật ong đơn giản nhất

Công thức này thực hiện rất dễ dàng với nguyên liệu đơn giản mà ai cũng có thể chuẩn bị được, bao gồm: 10-15g hoa cúc khô, 30ml mật ong, nước sôi, ly.

Cách pha trà: Bạn cho hoa cúc vào ly rồi tráng sơ qua bằng nước ấm, cho nước sôi đã chuẩn bị vào ly và đợi khoảng 3 phút cho đến khi nước trà chuyển màu vàng nhạt. Bạn cho thêm chút mật ong vào và khuấy đều đến khi tan. Trà hoa cúc mật ong có thể uống khi ăn mứt hạt sen rất phù hợp, thơm nồng nàn và ngọt dịu.

Tra hoa cuc mat ong 6
Công thức trà hoa cúc mật ong đơn giản - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn có thể uống trà vào buổi sáng, chiều hoặc tốt nhất là 30 phút buổi tối trước khi đi ngủ. Giấc ngủ của bạn sẽ sâu hơn và không còn cảm giác mệt mỏi, uể oải sau khi tỉnh dậy.

Trên đây là những công dụng và cách pha trà hoa cúc mật ong mang lại hiệu quả “thần kỳ”. Trà hoa cúc là “trà quý” rất lợi ích cho sức khỏe con người, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh hiệu quả. Bạn có thể pha theo nhiều công thức khác nhau như hướng dẫn trên đây để thưởng thức hết hương vị của trà.

Cách làm trà atiso đỏ cho ngày mới căng tràn sức sống!

Cách làm trà atiso đỏ cho ngày mới căng tràn sức sống!

Một chén trà có thể làm bừng bừng sảng khoái khi chạm vào cuống họng, một chén trà sẽ xua tan mệt mỏi trong một ngày dài. Vì thế rất nhiều người học cách làm trà atiso đỏ để tự thưởng cho mình sau những giờ làm việc căng thẳng…

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm trà hoa cúc mật ong hướng dẫn làm trà hoa cúc mật ong mẹo làm trà hoa cúc mật ong ngon

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ