Tác dụng của sữa chua có thể nhiều người chưa biết

Sữa chua chứa đầy đủ các chất protein (với nhiều axit amin cần thiết, nhất là Lysin), Glucid, Lipid, các muối khoáng (nhất là canxi) và vitamin, chủ yếu là vitamin nhóm B và A. Mỗi ngày, sử dụng sữa chua điều độ không những tốt cho sức khỏe mà làn da cũng được cải thiện vô cùng rõ rệt. Để biết rõ hơn về những tác dụng của sữa chua , các bạn hãy dành một ít thời gian để theo dõi bài viết dưới đây.

Sữa chua là sản phẩm từ sữa được tạo thành từ quá trình lên men tự nhiên, với các chủng vi khuẩn có lợi cho đường ruột (Lactobacillus bulgaricus và Streptococus thermophilus). Quá trình chủ yếu xảy ra trong lên men sữa chua là đường Lactoza chuyển thành đường glucoza, sau đó các đường đơn này chuyển thành axit Piruvic, rồi chuyển thành axit lactic.

Axit lactic có trong sữa chua làm ức chế sự sản sinh ra enzyme gọi là tyrosinase. Loại emzym này chịu trách nhiệm sản xuất melanin. Khi ức chế sản sinh melanin, làn da sẽ sáng hơn. Hơn nữa, sữa chua cũng chứa hàm lượng vitamin B2, B5 và B12. Chính vitamin B2, giúp giữ cho làn da ngậm nước, bảo vệ các tế bào da khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra, hỗ trợ tái tạo tế bào, giúp da sáng và khỏe mạnh.

Sữa chua không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng mà còn là “mỹ phẩm” làm đẹp da hiệu quả, bởi nó chứa Axit lactic và các vitamin có lợi, giúp các chị em thoát khỏi nỗi lo lắng về lão hóa do tuổi tác và thời gian.

Tẩy da chết

Làn da muốn sáng khỏe thì cần phải được loại bỏ hết lớp tế bào chết. Axit lactic có trong sữa chua là Axit alpha hydroxyl tự nhiên có khả năng loại bỏ tế bào chết hiệu quả mà không gây kích ứng da, đồng thời kích thích sản sinh tế bào mới giúp da sáng khỏe hơn.

Loại bỏ nhược điểm trên da

Kẽm có trong sữa chua có thể làm giảm viêm da và cũng giúp giảm lượng dầu được tạo ra bởi các tuyến bã nhờn. Hơn nữa, Probiotic trong sữa chua cũng giúp phá hủy vi khuẩn có hại, đảm bảo cho bạn có được một làn da đẹp không tì vết.

Trị quầng thâm mắt

Sữa chua có tác dụng trị thâm quần mắt hiệu quả nhờ vào chất kẽm, giúp điều chỉnh lượng dầu đồng thời hỗ trợ sản xuất collagen, da sẽ săn chắc, sáng mịn hơn. Chính vì vậy, bạn nên sử dụng mặt nạ sữa chua thường xuyên để loại bỏ những quần thâm dưới mắt mãi mãi.

Chống lão hóa da

Sử dụng sữa chua mỗi ngày giúp da chống lão hóa hiệu quả

Mặt nạ sữa chua có chứa chất chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa các gốc tự do. Đồng thời, sữa chua còn có các yếu tố giữ cho da khỏe và mịn màng như vitamin A, vitamin E; canxi và sắt tham gia vào quá trình tạo máu, giúp cho lượng hồng cầu đến nuôi dưỡng da luôn đầy đủ, tạo sắc thái hồng hào, cung cấp đủ dinh dưỡng ngăn ngừa sự lão hoá da, bảo vệ cơ thể hiệu quả.

Ăn nhiều sữa chua có tốt không?

Không thể phủ nhận những lợi ích mà sữa chua mang lại, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều sẽ có thể dẫn đến những tác hại khôn lường đối với sức khỏe như:

Gây khó tiêu

Mặc dù sữa chua được biết đến như thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sữa chua trên thị trường hiện nay thường chứa đường lactose, một loại protein khó tiêu hóa trong cơ thể. Vì vậy, với những người không dung nạp được lactose hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa, khi ăn nhiều sữa chua có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng, khó tiêu, đầy hơi, buồn nôn, hoặc tiêu chảy…

Khiến bệnh đau dạ dày thêm trầm trọng

Ăn quá nhiều sữa chua không tốt cho sức khỏe

Đối với những người bị đau dạ dày hoặc có vấn đề về đường ruột, một khi ăn quá nhiều sữa chua sẽ khiến axit dịch vị tăng quá mức, làm bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, người bị bệnh tiểu đường, xơ cứng động mạch, viêm túi mật và viêm tuyến tụy cũng không nên sữa chua vì có thể hàm tăng hàm lượng đường trong máu, gây hại cho sức khỏe.

Gây béo phì

Trong thành phần của hầu hết các loại sữa chua hiện nay đều chứa khá nhiều đường, vì thế khi lạm dụng sẽ khiến lượng đường trong cơ thể tăng quá mức cần thiết, gây béo phì. Do đó, với những ai có vấn đề về cân nặng thì nên chọn cho mình loại sữa chua ít đường, hoặc không đường để tránh những nguy hại cho sức khỏe cơ thể.

Ăn bao nhiêu sữa chua là đủ?

Ăn sữa chua từ 1-2 mỗi ngày sẽ tốt cho sức khỏe

Để tốt cho sức khỏe, bạn cần phải ăn sữa chua đúng cách. Các chuyên gia khuyến cáo, người khỏe mạnh mỗi ngày chỉ nên ăn 100 – 250g sữa chua (tương đương 1 – 2 hộp), không nên ăn lúc bụng đói, bởi đó là lúc độ chua của dịch dạ dày cao nhất, sẽ tiêu diệt phần lớn các vi khuẩn có lợi trong sữa chua. Thời điểm ăn sữa chua tốt nhất là khoảng 1 – 2 tiếng sau bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ. Như vậy sẽ giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt, tránh được nguy cơ béo phì.

Tác dụng của sữa chua với trẻ em

Sữa chua được xếp vào một trong những loại thực phẩm “lành” nhất và tốt nhất, có thể làm món ăn dặm cho trẻ ngay thời điểm ngoài 6 tháng tuổi. Cung cấp một lượng lớn protein, canxi, Vitamin A, B, khoáng chất và các lợi khuẩn nên sữa chua có tác dụng rất tốt trong việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể trẻ. Bên cạnh đó, lợi khuẩn trong loại thực phẩm này tốt cho đường ruột, tốt cho hệ tiêu hóa, chống lại các bệnh vặt và tăng hấp thu để giúp trẻ khỏe mạnh. Trong trường hợp lạm dụng hoặc sử dụng kháng sinh không đúng, cho trẻ ăn sữa chua sẽ có tác dụng rất tốt trong việc lập lại cân bằng hệ vi khuẩn trong ruột.

Sữa chua là thức ăn dặm tốt cho trẻ

Đặc biệt, khi trong giai đoạn phát triển, trẻ cần một lượng canxi lớn để phát triển chiều cao. Việc bổ sung Canxi cho trẻ từ sữa chua là rất cần thiết. Một hộp sữa chua ăn 100gr có chứa tới 148mg canxi. Thêm vào đó, lượng vitamin D dồi dào sẵn có trong sữa chua cũng giúp làm tăng hấp thu canxi và phosphat ở ruột, tăng tái hấp thu canxi ở thận, tham gia vào quá trình canxi hóa sụn tăng trưởng, giúp tăng chiều cao một cách tối ưu.

Tuy nhiên, do dạ dày của trẻ còn non yếu, dễ bị tác động, vì thế các bậc phụ huynh phải căn cứ vào độ tuổi để cho trẻ ăn lượng sữa chua phù hợp:

+ Dưới 1/2 hộp cho trẻ dưới 1 tuổi.

+ Khoảng 1/2 hộp nếu trẻ từ 1 đến 3 tuổi.

+ Từ 1 đến 2 hộp nếu trẻ trên 3 tuổi.

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Lưu ý khi sử dụng sữa chua

Mẹ chỉ nên cho bé ăn sữa chua được bảo quản ở ngăn mát của tủ lạnh vì lúc này sẽ có hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhất. Không nên giữ sữa chua trong ngăn đông, mặc dù không gây hại cho sức khỏe con người nhưng dưới tác động của nhiệt độ quá lạnh sẽ dễ khiến các vi khuẩn có lợi trong sữa chua bị tiêu diệt, khiến cho giá trị dinh dưỡng không còn đảm bảo. Hơn nữa, nếu ăn sữa chua được bảo quản đông lạnh dễ khiến trẻ bị viêm họng, ê răng… Bên cạnh đó, mẹ cũng không nên làm nóng sữa chua bằng lo vi sóng hay bất cứ phương pháp nào khác vì sẽ làm chết hết lợi khuẩn.

Trẻ em chỉ nên ăn khoảng 1/2 hũ sữa chua mỗi ngày

Trẻ con thường hay biếng ăn, vì thế để tăng tính ngon miệng, không bị nhàm chán khi ăn thì mẹ nên dùng sinh tố trái cây như bơ, đu đủ, dâu… kết hợp xay nhuyễn cùng 1 hộp sữa chua. Như vậy, cơ thể vừa hấp thu được nguồn dinh dưỡng dồi dào trong sữa chua mà lại còn được bổ sung nhiều chất xơ, vitamin rất tốt cho sự phát triển của trẻ.

Hy vọng với các thông tin trên đây, đã giúp các bạn phần nào biết được các tác dụng của sữa chua. Để từ đây bổ sung cho hợp lý, tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.