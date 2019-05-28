9 cách làm sữa chua ngon tại nhà ngon nhất

Không chỉ là món tráng miệng mát lạnh cho mùa hè, sữa chua hay yaourt còn là một trong những siêu thực phẩm dành cho phụ nữ, lại cũng rất tốt cho trẻ em và cả người lớn tuổi. Ăn sữa chua mỗi ngày có thể đem lại cho bạn rất nhiều lợi ích sức khỏe , giúp bạn khỏe dáng đẹp da và còn có thể hỗ trợ giảm cân nữa.

Sữa chua trắng được làm hoàn toàn từ sữa đặc, hoặc sữa tươi, hoặc có thể kết hợp cả 2 hai, thêm đường hoặc không đường tùy theo ý thích, với độ béo ngọt được điều chỉnh theo tỷ lệ sữa đặc và sữa tươi.

Không cần bị động khi phải ra ngoài mua về, bạn vẫn có thể dễ dàng thưởng thức món ăn tuyệt vời này với 9 cách làm sữa chua tại nhà kết hợp nhiều hương vị khác nhau, cực dễ làm mà không lo ngán nhé. Còn chần chừ gì nữa mà không vào bếp làm yogurt ngay thôi!

Sau đây là hướng dẫn 4 cách để làm sữa chua trắng chuẩn vị thơm ngon cho cả nhà tha hồ nhâm nhi.

Cách 1. Làm sữa chua ngon từ sữa đặc

Nguyên liệu cần dùng cho món yaourt sữa đặc:

Hũ đựng và nồi ủ

1 lon sữa đặc có đường (sữa ông thọ)

Nước sôi, nước đun sôi để nguội

1 hũ yaourt làm men cái (bạn có thể chọn sữa chua đóng hộp hoặc loại tự làm ở nhà đều được)

Thau hoặc ca lớn (ca nhựa loại lớn, dung tích khoảng 2 lít trở lên để có thể đổ sữa vào hũ đựng dễ dàng hơn).

3 bước làm yaourt từ sữa đặc:

Đổ sữa đặc ra thau lớn. Bạn có thể dùng ca nhựa. Dùng lon đựng sữa đặc vừa rồi đong thêm 1 lon nước sôi và 2 lon nước đun sôi để nguội vào thau sữa đặc.

Khuấy đều cho sữa đặc tan hoàn toàn rồi cho sữa chua men cái vào (nếu bạn cho sữa chua men cái vào quá sớm, gặp nước sôi sẽ làm hỏng men).

Cho hỗn hợp sữa vào hũ đựng và đậy nắp lại rồi đem đi ủ.

3 cách ủ yaourt sữa đặc:

Phương pháp 1: Sử dụng máy ủ.

Phương pháp 2: Ủ bằng lò nướng/lò vi sóng. Bật lò ở chế độ làm nóng sẵn (preheat) ở mức 170­­độ C trong vòng 4 phút rồi tắt lò. Bạn có thể cho các hũ đựng vào, đóng nắp lò và ủ trong khoảng 6 tiếng.

Phương pháp 3: Ủ bằng nồi, thau, thùng xốp. Đặt tất cả hũ yaourt vào một nồi/thùng lớn, cho nước nóng (khoảng 70–80o) vào ngập đến 2/3 hũ, đậy kín nắp lại và ủ trong 7–8 tiếng.

Lưu ý khi ủ sữa chua sữa đặc:

Không ủ bằng nước quá nóng. Dùng nước quá nóng sẽ làm hỏng men, nên bạn có thể nấu một ấm nước lớn, dùng một phần để pha sữa. Sau khi bạn pha chế xong hỗn hợp sữa, nước đã đun sôi sẽ hạ xuống nhiệt độ thích hợp để ủ sữa chua.

Canh thời gian ủ. Lượng men càng nhiều, thì sữa sẽ càng chua và đông đặc lại hơn. Nên thông thường sau khi ủ khoảng 6 tiếng sữa đã bắt đồng đông lại và có vị chua dịu nhẹ. Nếu bạn muốn ăn yaourt ngọt và mềm, thì có thể ngừng ủ sau 6 tiếng nhé.

Đậy kín đồ ủ sữa chua. Bạn hãy đậy kín nồi ủ để có thể duy trì nhiệt độ đủ để lên men sữa chua. Nếu muốn dùng nồi cơm để ủ thì không cần cắm điện. Khi cần duy trì nhiệt độ, bạn có thể đặt một lớp lóp để sữa chua không tiếp xúc trực tiếp với đáy nồi và bật chế độ hâm của nồi cơm trong 3–4 phút. Ngoài ra, do làm sữa chua tại nhà sẽ không có nhiều dụng cụ phù hợp như máy làm sữa chua, do đó, nếu không đủ dụng cụ hoặc nồi không đủ lớn, bạn có thể cho hũ sữa chua vào một cái thau lớn. Đổ nước nóng và và dùng chăn dày bọc quanh để giữ độ ấm, ủ từ 8 tiếng trở lên nhé.

Sau thời hạn trên, bạn có thể cất trữ sữa chua trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Yaourt có thể bảo quản được trong 2 tuần nhưng để đảm bảo dinh dưỡng, tốt nhất bạn nên thưởng thức trong 1 tuần đầu nhé! Ngoài ra, bạn nên chừa 1 hũ lại để có thể làm men cái cho mẻ sữa chua tiếp theo.

Cách 2. làm sữa chua ngon từ sữa tươi

Nguyên liệu cần dùng cho món yaourt sữa tươi:

Đường

1 lít sữa tươi (loại chưa thanh trùng)

2 hũ sữa chua có đường làm men cái

Nồi lớn, đồ dùng để đựng và ủ sữa chua

4 bước làm sữa chua từ sữa tươi:

Cho sữa tươi vào nồi. Đun nóng sữa, khuấy đều nhẹ tay theo một chiều để sữa không bị vón cục và cháy dính ở đáy nồi. Bạn thêm đường vào tùy theo độ ngọt mong muốn, khuấy đều để đường tan hết nhé.

Đun cho đến khi sữa nóng đạt khoảng 70–80­­độ C (bạn thấy có sữa sủi bọt quanh mép nồi là được) thì tắt bếp. Bạn tránh để sữa sôi nếu không sữa sẽ bị mất chất.

Để sữa nguội bớt và cho sữa chua men cái vào khuấy đều rồi múc vào hũ đựng.

Cách ủ cũng tương tự như cách làm sữa chua từ sữa đặc nhé. Sau đó, bạn để sữa chua vào ngăn mát tủ lạnh 2–4 tiếng là có thể dùng được rồi.

Cách 3. Làm sữa chua ngon từ cả sữa tươi và sữa đặc

Nguyên liệu cần dùng:

1 lít sữa tươi

1 hũ sữa chua men cái

Dụng cụ nấu, đựng và ủ sữa chua

1/2 lon sữa đặc (hoặc dùng nhiều hơn tùy theo độ ngọt mong muốn của bạn)

(Hoặc bạn có thể làm theo công thức: 1 lít sữa tươi + 1 lon sữa đặc + 1 lon nước sôi để làm sữa chua).

3 bước làm sữa chua từ sữa tươi và sữa đặc:

Bạn cho sữa đặc và sữa tươi vào nồi, bắc lên bếp và khuấy đều, nhẹ tay theo 1 chiều. Đến khi sữa đạt 70–80­­độ C thì tắt bếp.

Sau khi hỗn hợp nguội bớt, cho sữa chua cái vào khuấy đều rồi múc vào hũ đem đi ủ.

Bạn có thể dùng 1 hũ yaourt đang ủ để ăn thử và chọn lựa thời gian ủ phù hợp với khẩu vị của mình.

Cách 4. Làm sữa chua không đường

Nguyên liệu cần dùng:

1 lít sữa tươi không đường

1 hũ sữa chua men cái không đường

Dụng cụ nấu, đựng và ủ sữa chua

4 bước làm sữa chua không đường:

Bạn cho sữa tươi không đường vào nồi, đun nóng lên và khuấy đều, nhẹ tay theo 1 chiều. Đến khi sữa đạt khoảng 40oC thì tắt bếp. Bạn có thể dùng tay kiểm tra, thấy sữa ấm vừa phải là được.

Cho sữa chua cái vào khuấy đều rồi múc vào hũ đem đi ủ khoảng 6-8 tiếng

Bạn có thể dùng 1 hũ yaourt đang ủ ăn thử, nếu thấy đạt được vị chua như ý rồi thì bảo quản sữa chua không đường trong ngăn mát tủ lạnh nhé.

Ăn sữa chua không chỉ giúp giảm cân, đẹp da từ bên trong mà bạn có thể tự làm mặt nạ sữa chua để dưỡng da nữa đấy! Sử dụng sữa chua không đường sẽ không lo làm da bị bắt nắng.

Cách làm yaourt nhiều vị ngon mà đơn giản

Sữa chua nhiều vị là sự kết hợp mới lạ, hấp dẫn giữa sữa chua và những thành phần có nguồn gốc thiên nhiên như nha đam, nếp cẩm, trà xanh, trái cây,…

Việc biến hóa thành nhiều món ngon với sữa chua giúp cho hương vị thêm phần đặc sắc và kích thích vị giác của cả gia đình.

Cách 5. Làm sữa chua dẻo

Nguyên liệu cần dùng:

Sữa đặc và sữa tươi, sữa chua cái.

Dụng cụ làm, đựng và ủ sữa chua.

Bột gelatin.

Các bước làm yaourt dẻo:

Cách làm sữa chua dẻo tại nhà không có quá nhiều khác biệt so với cách làm sữa chua bằng sữa ‘”Ông Thọ” và sữa tươi. Tuy nhiên, sau khi đã khuấy đều hỗn hợp sữa cùng sữa chua cái, bạn cho thêm gelatin (đã được ngâm trong nước 5 phút để nở) vào sữa rồi múc vào 1 hộp lớn và tiến hành ủ như bình thường.

Sữa chua dẻo sau khi ủ xong và bảo quản ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng, bạn có thể cắt thành nhiều khối vuông nhỏ ăn cùng trái cây và bột ca cao.

Cách 6. Làm sữa chua nha đam

Yogurt nha đam với vị thanh mát đến từ những miếng nha đam giòn dai mọng nước, là một trong những món ăn giải nhiệt đang được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là các chị em phụ nữ.

4 bước làm sữa chua nha đam:

Nha đam gọt vỏ, rửa dưới nước lạnh để giảm bớt lượng nhựa, sau đó ngâm vào 1 thau nước có pha ít muối và 15ml nước cốt chanh trong vòng 5 phút.

Bạn xắt hạt lựu phần thịt trong của nha đam và rửa lại thêm 5–6 lần nữa rồi để ráo.

Kế tiếp, bạn nấu nước sôi, cho nha đam vào luộc nhanh 45 giây đến 1 phút. Sau đó vớt nha đam ra ngâm vào 200ml nước đá lạnh có pha 2 muỗng canh đường trong khoảng 1 tiếng rồi vớt ra để ráo.

Bạn tiến hành pha chế hỗn hợp sữa rồi cho nha đam vào và tiến hành ủ như bình thường là đã có những hũ sữa chua nha đam thanh mát rồi.

Cách 7. Làm sữa chua yaourt nếp cẩm

Nguyên liệu cần dùng:

3 lá dứa

1 lít nước lạnh

200g nếp cẩm

100g đường trắng

1/2 thìa cà phê muối

100ml nước cốt dừa

Sữa chua (bạn có thể chọn làm sữa chua trắng theo bất cứ công thức nào phía trên).

4 bước làm sữa chua nếp cẩm

Gạo nếp cẩm đem vo sạch và ngâm trong khoảng 3–4 tiếng để nếp nở.

Nếp cẩm sau khi ngâm xong, vo lại 1 lượt nữa để sạch hơn rồi cho vào nồi. Thêm vào nước và một ít muối rồi đun nhỏ lửa đến khi thấy nếp chín và sánh lại. Trong khi đun, bạn cho lá dứa vào đun cùng, thỉnh thoảng bạn nhớ khuấy đều tay nhé.

(Lưu ý: Nếp vừa chín mềm là được, bạn không nên đun quá lâu để tránh bị lại nếp).

Khi nếp bắt đầu chín thì bạn cho đường vào, đảo đều và đun thêm 5 phút cho ngấm đều đường. Tắt bếp và để nếp thật nguội.

Múc chè nếp cẩm ra cốc, cho yaourt và nước cốt dừa vào là có thể dùng được sữa chua nếp cẩm rồi.

Cách 8. Làm sữa chua từ trà xanh

Trà xanh (matcha) với nhiều lợi ích sức khỏe đang trở thành một hương vị mới rất được ưa chuộng hiện nay. Bạn cũng có thể làm sữa chua trà xanh ngay tại nhà đấy.

Cách làm sữa chua ngon từ trà xanh cũng tương tự như cách làm sữa chua trắng tại nhà đã được Hello Bacsi hướng dẫn phía trên. Bạn chỉ cần pha loãng 1g bột trà xanh với nước. Sau khi pha xong hỗn hợp sữa, bạn cho trà xanh đã hòa tan vào rồi mới đem đi ủ sữa chua nhé.

Cách 9. Làm sữa chua hoa quả

Bạn có thể làm sữa chua tại nhà với các loại trái cây ưa thích của mình như: xoài, chuối, mít, dâu…

Cách làm sữa chua trái cây cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần xay nhuyễn trái cây và lọc xác rồi cho vào hỗn hộp sữa khuấy đều. Tiếp theo, bạn xắt hạt lựu các loại trái cây rồi cho vào hỗn hợp sữa luôn nếu thích sữa chua có thêm những miếng trái cây giòn sật nhé. Sau đó múc vào hũ và đem ủ là được.

Tuy nhiên, có một số loại hoa quả không chịu tốt nhiệt độ cao hoặc là loại mọng nước, bạn nên cho hỗn hợp sữa vào 1 hộp lớn, sau khi ủ xong mới trộn trái cây xắt hạt lựu vào. Tiếp đó, bạn chia sữa chua vô các hũ nhỏ, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng dần nhé.

Nếu không có thời gian tự làm sữa chua ở nhà, bạn cũng đừng bỏ qua món ăn bổ dưỡng này nhé. Mua sẵn các loại sữa chua đóng hộp và ăn kèm với trái cây cũng rất ngon mà vẫn bổ sung thêm dưỡng chất cho bạn đấy.

Yaourt có rất nhiều lợi ích về mặt sức khỏe, hương vị ngọt mát và thích hợp cho tất cả thành viên trong gia đình. Bạn có thể áp dụng ngay 9 cách làm sữa chua ngon ngay tại nhà để có thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài với một hũ sữa chua mỗi ngày nhé.