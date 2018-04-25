Cách làm trân châu hoa đậu biếc đẹp lung linh, ngon như tiệm

Vào bếp 25/04/2018 08:58

Món trân châu hoa đậu biếc có màu xanh vô cùng đẹp mắt đang rất được giới trẻ ưa thích. Nhìn có vẻ khó nhưng bạn hoàn toàn có thể tự tay làm .

Gần đây, các hội nhóm ẩm thực chuyền tay nhau hình ảnh về trà hoa đậu biếc, được mệnh danh là "mỹ nhân" vì sở hữu màu sắc đẹp mắt khiến mọi người hoàn toàn mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

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Hoa đậu biếc có màu sắc đặc trưng, đẹp mắt được giới trẻ yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Theo y học cổ truyền, hoa đậu biếc còn có tác dụng như một vị thuốc cải thiện thị lực hiệu quả, đặc biệt là những người làm công việc văn phòng thường xuyên tiếp xúc máy vi tính và điện thoại di động.

Với công dụng tuyệt vời trên, các bạn còn chần chừ gì mà không học ngay cách làm trân châu hoa đậu biếc đơn giản dưới đây?

Cách làm trân châu hoa đậu biếc 

Trân châu hoa đậu biếc dẻo

Chuẩn bị nguyên liệu:

Bột năng: 150g

Đường cát trắng: 40g

Hoa đậu biếc khô: 5g

Mật ong: 3 muỗng canh

Cách làm:

Bước 1: Đổ 200ml nước vào nồi đun sôi, thêm hoa đậu biếc khô vào nấu khoảng 5 phút cho ra màu rồi vớt bỏ xác, tắt bếp.

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Cho hoa đậu biếc đã rửa sạch vào nồi nước sôi để cho ra hết màu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Trộn đều đường cát và bột năng với nhau. Sau đó, bạn đổ nước hoa đậu biếc vào từ từ và dùng muỗng hay phới khuấy đều tay. Lưu ý: Nước hoa đậu biếc phải còn nóng mới nhồi được bột mịn và đảm bảo chất lượng của trân châu.

Cách làm trân châu hoa đậu biếc đẹp lung linh, ngon như tiệm - Ảnh 3
Trộn đều bột với nước hoa đậu biếc - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Khi bột bớt nóng, bạn đeo bao tay nhồi liên tục đến khi dẻo mịn là được. Tiếp theo, cho bột vào màng bọc thực phẩm để yên khoảng 10 phút rồi đem ra vo viên tròn nhỏ vửa ăn. Lưu ý: Không nên nhào bột quá khô vì sẽ khiến trân châu dễ bị vỡ.

Bước 4: Đun sôi nồi nước, thả trân châu vào luộc, đến khi tất cả nổi lên mặt nước thì tắt bếp. Để trân châu giữ được độ dẻo và dai lâu hơn, bạn hãy đậy nắp nồi lại và chờ thêm 30 phút nữa.

Bước 5: Tiếp theo, cho trân châu ra một tô nước lạnh rồi vớt sang một tô khác, trộn thêm một chút mật ong là bạn đã hoàn thành.

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Trân châu hoa đậu biếc không chỉ đẹp mắt mà còn có hương vị vô cùng thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Trân châu hoa đậu biếc giòn

Chuẩn bị nguyên liệu:

Bột rau câu dẻo: 10g

Bột rau câu giòn: 3g

Đường trắng: 130g

Dầu ăn: 150ml

Hoa đậu biếc khô: 10g

Cách làm:

Bước 1: Trộn bột rau câu dẻo vào đường cát trắng cho đều nhau. Nấu nước sôi sau đó đổ bột rau câu giòn vào khuấy tan, tiếp theo cho hỗn hợp đường và rau câu dẻo vào.

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Trộn đều đường với bột rau câu dẻo - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Hãm hoa đậu biếc với nước sôi cho ra màu. Sau đó đổ nước trà hoa đậu biếc vào nồi rau câu trộn đều, nấu đến khi sôi thì tắt bếp. Tiếp theo, bạn đổ tất cả vào chai nhựa sạch có đầu nhọn.

Cách làm trân châu hoa đậu biếc đẹp lung linh, ngon như tiệm - Ảnh 6
Cho nước rau câu hoa đậu biếc vào chai nhựa sạch - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Bạn chuẩn bị sẵn một tô nước lạnh, cho dầu ăn vào rồi nhỏ từng giọt rau câu vào tô. Rau câu sẽ thành hình và chìm xuống đáy tô, đông lại.

Cách làm trân châu hoa đậu biếc đẹp lung linh, ngon như tiệm - Ảnh 7
Nhỏ từng giọt nước rau câu vào tô nước dầu ăn để tạo hình cho trân châu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Sau khi làm xong, đem tất cả rửa sạch lại với nước lạnh để thu được viên trân châu hoa đậu biếc đẹp mắt.

Cách làm trân châu hoa đậu biếc đẹp lung linh, ngon như tiệm - Ảnh 8
Những viên trân châu hoa đậu biếc óng ánh như các viên ngọc quý - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm trân châu hoa đậu biếc đơn giản trên, hy vọng mọi người sẽ thực hiện thành công và có được những ly nước đẹp mắt để chiêu đãi bạn bè, người thân nhé!.

Một số công dụng được biết đến từ hoa đậu biết.

Không chỉ là loài hoa đẹp cho màu sắc được yêu thích, hoa đậu biết còn có nhiều tác dụng ít nhờ tới như: 

  • Ngăn ngừa lão hóa sớm.
  • Công dụng hoa đậu biếc – Giúp giảm đau và hạ sốt.
  • Duy trì sức khỏe của mắt.
  • Hoa đậu biếc có tác dụng giảm căng thẳng.
  • Giúp kiểm soát đường huyết.
  • Tác dụng hoa đậu biếc – Cải thiện sức khỏe tim mạch.
  • Cung cấp chất chống oxy hóa.
  • Công dụng hoa đậu biếc là giúp giảm cân.
  • Cải thiện sức khỏe não bộ.
  • Phòng chống ung thư.

 

Kết hợp hoa đậu biết trong các món ăn hay thức uống hằng ngày cũng là một giải pháp hay để giúp bạn có được một sức khỏe tốt.

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Cách làm trân châu bằng bột sắn dây đơn giản, có ngay ly trà sữa thơm ngon hơn cả ngoài tiệm

Một trong các lý do khiến nhiều người nghiện món trà sữa ngoài tiệm là bởi những viên trân châu dai dai thơm ngon. Vậy các chị em nội trợ còn chần chừ gì nữa mà không tự tay làm món ăn ngon miệng này bằng bột sắn dây ngay tại nhà?

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