Cách làm trân châu bằng bột sắn dây đơn giản, có ngay ly trà sữa thơm ngon hơn cả ngoài tiệm

Nấu gì hôm nay 16/04/2018 17:17

Một trong các lý do khiến nhiều người nghiện món trà sữa ngoài tiệm là bởi những viên trân châu dai dai thơm ngon. Vậy các chị em nội trợ còn chần chừ gì nữa mà không tự tay làm món ăn ngon miệng này bằng bột sắn dây ngay tại nhà?

Những hạt trân châu nho nhỏ là thành phần không thể thiếu tạo nên hương vị đặc trưng cho mỗi ly trà sữa. Tuy nhiên, hiện nay vì lợi nhuận mà nhiều cơ sở sản xuất trân châu sử dụng phẩm màu và những loại bột không rõ nguồn gốc có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dùng.

Cách làm trân châu bằng bột sắn dây đơn giản, có ngay ly trà sữa thơm ngon hơn cả ngoài tiệm - Ảnh 1
Trân châu là thành phần không thể thiếu trong mỗi ly trà sữa - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, để đảm bảo sức khỏe, các chị em hãy tự tay làm trân châu sạch bằng bột sắn dây ngon không thua gì ngoài tiệm.

Cách làm trân châu đơn giản tại nhà bằng bột sắn dây

Bột sắn dây nguyên chất được sử dụng rộng rãi ở các nước Châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Loại bột này có nhiều tác dụng như làm giảm đau đầu, hạn chế các vấn đề về tim mạch, hỗ trợ điều trị tiểu đường...

Cách làm trân châu bằng bột sắn dây đơn giản, có ngay ly trà sữa thơm ngon hơn cả ngoài tiệm - Ảnh 2
Bột sắn dây có thể làm ra những viên trân châu vừa ngon vừa bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Trước kia, đa phần hạt trân châu được làm từ bột năng nhưng ngày nay người ta thường sử dụng bột sắn dây để làm vì chúng cho ra sản phẩm thơm ngon và bổ dưỡng hơn rất nhiều.

Chuẩn bị nguyên liệu:

1. Phần làm trân châu

Bột sắn dây: 80g

Bột bắp: 10g

Nước cà phê còn nóng: 90 ml

Đường: 10g

2. Phần trà sữa

Trà lipton: 2 gói

Sữa đặc: 2 muỗng canh

Nước sôi: 80ml

Đường: 1 muỗng canh

Sữa tươi không đường: 100ml

Đá viên: 1/2 chén

Cách làm:

Bước 1: Bột sắn dây bạn tán cho thật nhuyễn rồi cho vào tô sạch, trộn đều với bột bắp và đường.

Bước 2: Tiếp theo, bạn từ từ cho nước cà phê đang sôi vào tô bột, dùng đũa khuấy đều đến khi thành một khối là được.

Bước 3: Khi bột bớt nóng, bạn cho ra khay và nhồi bột thật mịn dẻo. Khi bột đã thật sự dẻo, nặn trân châu thành những viên nhỏ và rắc ít bột khô cho hạt không bị dính với nhau.

Cách làm trân châu bằng bột sắn dây đơn giản, có ngay ly trà sữa thơm ngon hơn cả ngoài tiệm - Ảnh 3
Bạn nên nặn trân châu thành từng viên nhỏ vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Bạn cho tất cả hạt trân châu vào nồi nước sôi, đun ở lửa vừa khoảng 15 phút. Đến khi thấy những hạt trân châu nổi lên, bạn hạ nhỏ lửa và đun thêm 5 phút để chúng chín mềm.

Bước 5: Khi đã chín, vớt trân châu ra và cho ngay vào một tô nước đá lạnh ngâm khoảng 1 phút. 

Cách làm trân châu bằng bột sắn dây đơn giản, có ngay ly trà sữa thơm ngon hơn cả ngoài tiệm - Ảnh 4
Ngâm trân châu trong nước lạnh sẽ giúp chúng dai, không bị dính và ăn ngon như ngoài tiệm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Cho 2 gói trà vào ly, đổ nước sôi vào sau đó là sữa đặc, để yên khoảng 2 phút cho trà ra màu. Tiếp theo, bạn lấy gói trà ra, cho thêm đường và sữa vào, dùng muỗng khuấy đều.

Bước 7: Cuối cùng, cho trân châu vào ly, đổ sữa và thêm đá viên vào là bạn đã hoàn thành một ly trà sữa thơm ngon rồi đấy!

Cách làm trân châu bằng bột sắn dây đơn giản, có ngay ly trà sữa thơm ngon hơn cả ngoài tiệm - Ảnh 5
Những ly trà sữa trân châu thơm ngon không thua gì ngoài tiệm cho cả nhà cùng thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công với cách làm trân châu bằng bột sắn thơm ngon, an toàn.

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