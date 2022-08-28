Danh hiệu “ông hoàng dinh dưỡng ” đến từ chính thành phần và hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội có trong thịt ếch .

Ếch vốn là một trong những nguyên liệu dân dã, và thường là “ông hoàng” của những món ăn độc lạ. Trong đó nổi bật phải kể đến món lẩu ếch chuối đậu đậm đà, mang hương vị thơm ngon khó cưỡng, đảm bảo có thể đốn tim cả những thực khách khó tính nhất nhé! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món lẩu ếch chuối đậu - được dân sành ăn săn lùng này thôi nào!

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại, trong 100 gram thịt ếch chứa hàm lượng dinh dưỡng như sau:

Cụ thể, theo Đông y, thịt ếch có tính hàn, vị ngọt, không độc và có tác dụng bồi bổ, lợi tiểu, giúp cơ thể khoẻ mạnh, ăn ngon ngủ ngon, đặc biệt rất tốt với trẻ em suy dinh dưỡng.

Năng lượng: 73 cal

Protein: 16,4 g

Chất béo: 0,3 g

Canxi: 18 mg

Phosphor: 147 mg

Kẽm: 1 mg.

Cùng rất nhiều các dưỡng chất thiết yếu như protein, chất béo, đường, vitamin A, B, D, E, cùng các khoáng chất canxi, phốt-pho, kali, natri, sắt, đồng,… đây đều là những chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt với trẻ suy dinh dưỡng mau tăng cân hơn.

Nhờ vậy mà việc bổ sung thịt ếch vào thực đơn, sẽ mang lại cho cơ thể bạn những bất ngờ thần kỳ như: hỗ trợ giảm cân nhờ hàm lượng chất béo thấp (thấp hơn cả thịt gà); bổ sung chất đạm và kali, natri cho cơ thể, từ đó giúp phát triển cơ bắp và duy trì huyết áp ổn định; đồng thời tăng cường khả năng nhận thức nhờ vào thành phần chứa nhiều axit béo omega-3 giúp tăng cường sức khỏe não bộ, từ đó giúp cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hiệu quả,...

Quả là một lựa chọn tuyệt vời thay thế những loại thịt quen thuộc hằng ngày, mà vẫn đảm bảo độ thơm ngon phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món lẩu ếch chuối đậu thơm ngon hấp dẫn, ai cũng thích này nhé.

Cách làm lẩu ếch chuối đậu độc lạ, dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món lẩu ếch chuối đậu thơm ngon, độc lạ!

Thịt ếch 2 kg

Chuối xanh lớn 6 quả

Đậu hũ trắng 4 miếng

Mắm tôm 1/2 muỗng canh

Cơm mẻ 1/2 chén (chén ăn cơm)

Bột nghệ xay 1 muỗng canh

Tỏi 4 tép

Lá tía tô 10 cái

Lá lốt 10 cái

Dầu ăn 1 ít

Nước mắm 2 muỗng canh

Giấm 1 ít

Chanh 2 quả

Gia vị thông dụng (muối/ hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu) 1 ít

Các bước tiến hành làm lẩu ếch chuối đậu thơm ngon, đậm đà

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt ếch

Công đoạn làm sạch và ướp gia vị cho thịt ếch!

- Đầu tiên, với thịt ếch chế biến sẵn, bạn cần khử mùi tanh và làm sạch bằng cách: đem thịt ếch rửa cùng với nước có pha muối và giấm, sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo là được.

- Tiếp đó, bạn dùng dao chặt bỏ phần móng của ếch, rồi tiến hành chặt thành từng khúc vừa ăn nhé.

- Sau đó, với phần ếch đã được sơ chế, bạn cho vào tô rồi tiến hành ướp cùng 1 muỗng canh bột nghệ xay, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt 1 muỗng canh dầu ăn và 1 ít tiêu xay, trộn thật đều rồi để yên trong khoảng 20 phút cho thịt ếch thấm đều gia vị là đã hoàn tất khâu sơ chế đầu tiên rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Công đoạn chuẩn bị chuối xanh, đậu và các nguyên liệu đi kèm!

- Với chuối xanh, bạn đem lột bỏ vỏ rồi ngâm vào thau nước pha nước cốt của 2 quả chanh cùng 1 ít muối, cách này sẽ giúp chuối không bị thâm đen và sạch mủ.

- Lá lốt và lá tía tô thì bạn rửa sạch , để ráo và thái nhỏ ra nhé.

- Tỏi thì bạn bóc vỏ, rửa sạch và băm nhỏ ra là được.

- Còn với đậu phụ thì bạn thái thành hình vuông nhỏ vừa ăn như hình. Sau đó đem chiên vàng giòn 2 mặt với 3 muỗng canh dầu ăn, rồi vớt ra để ráo dầu.

- Cuối cùng, sau khi chiên xong phần đậu phụ, bạn thêm vào 1 ít dầu ăn nữa, rồi đợi đến khi dầu nóng già, thì bạn cho phần da ếch vào chiên với lửa vừa cho da giòn.

- Đến đây, khi thấy phần da ếch hơi vàng giòn rụm thì bạn vớt ra và để ráo dầu là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Xào thịt ếch với chuối xanh

Quy trình các bước xào thịt ếch và chuối xanh chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc một chiếc chảo sâu lòng hoặc nồi lên bếp, rồi cho thêm 1 ít dầu ăn vào.

- Khi thấy dầu sôi, thì bạn cho tỏi băm vào phi cho thơm vàng lên.

- Kế đó, bạn tiến hành cho phần thịt ếch đã được ướp vào xào với lửa vừa.

- Sau đó, tiếp tục thêm vào chảo 1 muỗng cà phê muối rồi tiến hành đảo đều cho thịt ếch hơi săn lại.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho hết phần chuối xanh vào và tiếp tục đảo đều, sau đó nêm thêm 1/2 muỗng canh mắm tôm cho dậy mùi và xào ếch cho đến khi thịt ếch săn lại là đạt nhé.

Bước 4: Thêm cơm mẻ và hoàn thành

Các bước chế biến cuối cùng cho nồi lẩu ếch chuối đậu hấp dẫn!

- Đến đây, khi thịt ếch đã săn lại, bạn cho 1 chén nước vào 1/2 chén cơm mẻ, sau đó khuấy đều tay rồi lọc cơm mẻ qua rây vào nồi lẩu như hình.

- Tiếp đến, bạn tiến hành đổ nước sao cho mực nước ngập mặt thịt ếch, sau đó cho thêm đậu phụ đã rán và da ếch chiên vào rồi nấu với lửa vừa trong khoảng 15 phút, cho đến khi thịt ếch mềm chín đều là được.

- Cuối cùng, sau khoảng 15 phút, lúc này phần lẩu đã chín đều, bạn chỉ cần cho nốt phần lá lốt và lá tía tô đã cắt nhỏ vào chảo, sau đó trộn đều và nêm nếm lại cho vừa miệng là đã hoàn tất rồi nhé.

- Khi đã nấu xong, bạn múc lẩu ếch ra một cái nồi lẩu inox rồi đun trên bếp ga mini hoặc cho vào nồi lẩu điện để lẩu luôn sôi nóng khi ăn nhé!

Thành phẩm

Lẩu ếch chuối đậu thơm ngon, bắt mắt, nhìn là mê, ăn là ghiền!

Lẩu ếch chuối đậu thơm ngon nức mũi với nước lẩu chua chua, hấp dẫn từ cơm mẻ, chuối xanh, cùng phần đậu hũ bùi mềm, thịt ếch dai ngon thấm vị, đảm bảo mang đến cho bạn một sự kết hợp hài hòa vô cùng hoàn hảo. Món lẩu này mà ăn kèm với bún tươi và các loại rau sống nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua thịt ếch tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những con ếch còn sống, thì thịt ếch khi chế biến sẽ ngọt và chắc hơn, đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn mua những con ếch có kích thước to đều, da có màu nâu vàng.

- Đặc biệt, nên ưu tiên chọn mua những con ếch đồng có kích thước to, da màu nâu vàng, khi dùng tay ấn vào đùi ếch thì cảm nhận được độ săn chắc.

Trên đây là công thức làm món lẩu ếch chuối đậu thơm ngon, mới lạ và đầy dinh dưỡng tại nhà. Nếu bạn đang tìm kiếm một món lẩu hấp dẫn và tươi mới cho bữa ăn quây quần cuối tuần này, thì đây có thể là một lựa chọn lý tưởng nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!