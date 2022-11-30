Tuyển tập những trích dẫn, câu nói hay về tình yêu

1. Em có dự định sẽ trải qua cả đời cùng anh, cũng chuẩn bị tốt rằng anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào, đây có lẽ là góc nhìn đẹp nhất về tình yêu, thâm tình mà không vướng bận.

Tình yêu là phạm trù đầy màu sắc, đủ cung bậc thăng trầm và thú vị. Mỗi một cung bậc của tình yêu là mỗi cảm xúc khác nhau, tình yêu khiến con người thay đổi, khiến người ta mạnh mẽ, yêu đời, nhưng cũng có lúc là đau khổ, cô đơn. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là những dư vị cuộc sống, đừng giấu giếm những nỗi niềm đó, hãy mở lòng và để những lời trích dẫn sâu sắc về tình yêu dưới đây, thay lời bày tỏ với người thương của bạn nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

3. Hai người yêu nhau thật lòng sẽ không thua về khoảng cách ngoại hình, chiều cao hay tuổi tác, sẽ không thua người yêu cũ, sẽ không thua trong những lời đồn nhảm từ miệng người khác, sẽ không thua vì chuyện phản đối của bố mẹ, chỉ thua vì không biết quý trọng nhau, thua vì không cố gắng, thua vì không tin tưởng nhau.

4. Tình yêu sẽ mất đi nếu không có sự tôn trọng. Nếu không có quan tâm, tình yêu sẽ nhàm chán. Nếu không có sự trung thực, tình yêu sẽ không hạnh phúc. Nếu không có sự tin tưởng, tình yêu sẽ không bền chặt.

5. Người thích bạn, dù bạn thế nào cũng tốt. Người muốn đưa bạn về nhà, đông tây nam bắc đều tiện đường. Người sẵn sàng ăn cơm cùng bạn, ngọt bùi đắng cay đều ăn ngon.

6. Đời này, ở bên ai, sống cùng ai thế nào, bên họ được bao lâu, có người bởi vì tình yêu, có người bởi vì vật chất, có người bởi vì dung mạo, có người bởi vì tiền đồ, có người bởi vì áp lực,...và ngày hôm ấy thật sự cùng nhau trải qua với người mà bạn lựa chọn, bạn mới hiểu: Tiền đủ xài là đủ, dung mạo không dọa người là đủ. Thật ra hạnh phúc rất đơn giản: chỉ cần cười nhiều hơn khóc, là bạn đã tìm được đúng người.

7. Người thực sự quan tâm đến bạn, trong túi luôn có kẹo, không phải là vấn đề gì to tát, anh biết sự nguy hiểm của thế giới, chỉ muốn thầm lặng chăm sóc cho bạn.

8. Có lẽ điều đáng khen nhất khi hai người ở bên nhau là chúng ta đều biết rằng đôi bên không hoàn hảo, nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng làm mọi thứ cho nhau, dù tốt hay xấu, đều cảm thấy điều đó là xứng đáng.

9. Bị mắc xương cá nhưng vẫn thích ăn cá, bị chó cắn mèo cào nhưng vẫn yêu động vật, bị sâu răng nhưng vẫn thích ăn ngọt, anh bỏ rơi bạn cả ngàn dặm, nhưng bạn vẫn nguyện ý vì nhìn thấy anh mà đi khắp núi cao sông dài. Sự thật là như vậy, nếu bạn thích, thì đều là cam tâm tình nguyện.

10. Cầu cho em đối xử tử tế với mình như làn da của tuổi trẻ, cũng cầu cho em có tâm hồn thú vị không lỗi thời, mong em ở hiện tại dù có sa lầy trong vũng bùn sâu thẳm cũng có thể sống một đời hồn nhiên kiêu hãnh.

11. Cái gọi là hạnh phúc, chính là một kẻ ngốc gặp được một kẻ ngốc khác, khiến cho vô số người ghen tị và hâm mộ, bình thản cả đời.

12. Quay đầu lại con đường không thể đi, buông bỏ những người không thể yêu, chấm dứt những nhiệt huyết không có được, đừng xem sự tình nguyện từ một phía là chứa chan dũng cảm, cũng đừng đem phiền chán trở thành lạt mềm buộc chặt.

13. Cuối cùng, tình yêu tốt đẹp lâu bền được tạo nên bằng cách gìn giữ, không phải bằng cách so sánh; nó được tạo nên bằng cách sửa chữa, chứ không phải trước một cái đánh đổi sau một cái rời đi.

14. Cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất chính là được ôm trọn người mình yêu vào buổi tối và nhìn thấy họ đầu tiên vào buổi sáng.

15. Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.

16. Bạn biết tình đầu và tình cuối khác nhau ở điểm nào không? Tình đầu là tình cảm bạn nghĩ đây là tình cuối cùng, còn tình cuối lại cho bạn thấy đây mới là mối tình đầu.

17. Vài người có thể làm trái tim bạn tan vỡ nhưng bạn vẫn yêu, yêu họ đến từng mãnh vỡ.

18. Một người phụ nữ thực sự sẽ tự làm mọi thứ. Và một người đàn ông thực sự sẽ không để cô ấy như vậy.

Tóm lại, tình yêu là một thứ "hương vị" đầy sắc màu và thú vị của cuộc sống. Hy vọng rằng mỗi người chúng ta, dù có phải từng nếm thử vị "cay đắng", dù chậm trễ dài lâu, nhưng cuối cùng vẫn gặp được "trái ngọt" thật sự, bình dị cùng người bạn đời sống vui vẻ mỗi ngày, nhàn nhã bình yên giữa cuộc sống đầy xô bổ và vội vã này. Cũng đừng quên gửi gắm những câu nói hay về tình yêu mới được chia sẻ trên đây tới người bạn thương nhé! Còn gì bằng cùng một người hiểu mình, nhẹ nhàng bàn về sự quý giá của tình yêu nào?!