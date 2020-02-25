Hướng dẫn cách tắm trắng tại nhà bằng bia cho da mềm mịn

Bia lên men chứa một lượng axit lactic có nồng độ nhẹ với công dụng làm mềm, sạch và giúp cân bằng độ PH của da đồng thời làm ức chế quá trình sản sinh của vi khuẩn gây mụn và sự hình thành mụn trên da, giúp da khỏe mạnh. Hơn thế nữa, tắm trắng bằng bia giúp ngăn chặn, làm giảm các vết thâm nám, sạm đen do quá trình lão hóa trên da để lại.

Rất nhiều chị em trước khi thử phương pháp tắm trắng tại nhà bằng bia này đã nghi ngờ rằng, không biết cách này có tốt hay không? Bia được lên men hoàn toàn bằng lúa mạch tự nhiên và có chứa rất nhiều nhóm vitamin B, là nhóm vitamin giúp da trắng hồng, nên đây là lựa chọn vô cùng an toàn và hiệu quả để các chị em thực hiện tắm trắng và chăm sóc da ngay tại nhà. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các chị em các cách tắm trắng tại nhà bằng bia siêu hiệu quả.

Bia tươi lên men có thể kết hợp với rất nhiều các nguyên liệu, dược liệu tự nhiên để cho ra các công thức và cách tắm trắng khác nhau. Tùy vào mỗi thành phần dinh dưỡng , vitamin chứa trong các nguyên liệu đó, nhưng tất cả đều hướng đến mục đích làm đẹp , làm trắng da. Bài viết này hướng dẫn chị em các cách tắm trắng tại nhà bằng bia vô cùng đơn giản và hiệu quả siêu tốc, an toàn.

Bia lên men còn giàu vitamin E, vitamin nhóm B và một số nhóm enzym giúp da trắng sáng, hồng hào và mềm mịn hơn. Vitamin E cấp ẩm, khiến da căng mịn và tăng khả năng đàn hồi của da, giúp giảm các nếp nhăn, đẩy lùi và làm chậm quá trình lão hóa. Nếu bạn có một làn da khô thì phương pháp tắm trắng này vô cùng hiệu quả và là giải pháp tuyệt vời để cải thiện làn da của bạn.

Cách 1: Tắm trắng bằng bia và bột nghệ

Bột nghệ có tác dụng làm mờ các vết thâm sẹo và loại bỏ các tế bào da chết giúp cho da khỏe mạnh và trắng sáng. Bột nghệ kết hợp với bia là công thức vô cùng hoàn hảo để các chị em sử dụng tắm trắng tại nhà.

Chuẩn bị:

- 05 muỗng bột nghệ nguyên chất

- 03 muỗng cà phê mật ong nguyên chất

- 01 lon bia tươi

Thực hiện:

- Cho bột nghệ và mật ong trộn chung vào một tô lớn. Sau đó bật lon bia và đổ nước bia tươi vào và dùng thìa khuấy đều lên cho đến khi hỗn hợp sánh mịn.

- Tiếp theo, bạn tắm và làm sạch các tế bào da chết và bã nhờn trên cơ thể bằng nước ấm, nhờ đó giúp cho các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào làn da để quá trình tắm trắng đạt hiệu quả cao nhất.

- Sau khi bạn tắm trắng xong, lấy hỗn hợp bia và bột nghệ thoa đều lên cơ thể. Vừa thoa bạn có thể vừa mát xa làn da nhẹ nhàng. Sau đó, để hỗn hợp ủ trên cơ thể khoảng 20 phút rồi tắm lại bằng nước ấm.

- Tắm xong bạn có thể bôi thêm kem dưỡng ẩm để cấp ẩm cho da. Bạn nên thực hiện cách tắm trắng này 2-3 lần/ tuần để đạt hiệu quả như ý muốn.

Tắm trắng bằng bia với bột nghệ là sự lựa chọn hoàn hảo, an toàn cho da của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Tắm trắng bằng bia và muối

Muối biển có chứa rất nhiều khoáng chất tự nhiên giúp phục hồi các tế bào của da. Sự kết hợp muối biển với bia để tắm trắng là công thức vô cùng an toàn cho các chị em tắm trắng tại nhà.

Chuẩn bị: Một lon bia tươi và muối biển

Thực hiện:

- Đổ bia tươi ra một tô lớn, sau đó cho thêm 2 muỗng muối biển vào tô và khuấy đều cho muối biển tan ra.

- Trước khi thực hiện tắm bằng hỗn hợp bia và muối biển, bạn nên tắm qua bằng nước ấm. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên da và mát xa nhẹ. Phần hỗn hợp thừa bạn đổ toàn bộ vào bồn tắm hòa với nước ấm để tắm ngâm mình trong 20 phút.

- Tiếp theo, bạn tắm lại bằng nước ấm sạch và có thể dùng kem dưỡng ẩm.

Làm như vậy khoảng 2 lần/ tuần liên tục trong khoảng 3 tháng bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt trên làn da của mình.

Tắm trắng tại nhà bằng bia và muối biển rất đơn giản mà hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách 3: Tắm trắng bằng bia và cám gạo

Cám gạo chứa nhiều dưỡng chất, vitamin và axit amin tốt cho da. Bia và cám gạo cũng là sự kết hợp vô cùng hữu hiệu và an toàn để các chị em có thể tự thực hiện tắm trắng tại nhà.

Chuẩn bị:

- 01 lon bia tươi

- 30ml sữa tươi

- 02 muỗng cám gạo

- 01 muỗng muối biển

Thực hiện:

- Trộn hỗn hợp trên vào một tô lớn sau đó bật lon bia và đổ bia tươi vào khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sánh mịn.

- Sau đó, bạn tắm qua bằng nước ấm và thoa đều hỗn hợp này lên da và mát xa nhẹ, để trên da 20 phút rồi bạn tắm sạch lại bằng nước ấm. Tắm xong, bạn có thể dùng thêm kem dưỡng ẩm. Thực hiện cách này 2-3 lần/ tuần bạn sẽ sở hữu làn da trắng hồng, rạng rỡ.

Tắm trắng bằng bia và cám gạo giúp da bạn được làm sạch sâu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số công thức tắm trắng tại nhà bằng bia vô cùng đơn giản, giá cả rất rẻ và cực kỳ an toàn cho các chị em. Ngoài tắm trắng ra, bạn hoàn toàn có thể làm trắng da mặt bằng bia, hoặc áp dụng thêm các phương pháp tắm trắng khác bằng bia như tắm trắng bằng bia và cà phê, tắm trắng bằng bia và trà xanh, tắm trắng bằng bia và sữa tươi.