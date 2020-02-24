Cẩm nang tắm trắng bằng sữa tươi không đường cho làn da trắng mịn

Bí quyết tắm trắng bằng sữa tươi không đường rất được lòng chị em phụ nữ bởi sự nhanh gọn, tiện lợi và khả năng làm mềm mịn da, trắng sáng của nó. Vì sao vậy? Trong thành phần của sữa tươi có chứa một loại axit đặc biệt đó là axit lactic, dưỡng chất này giúp da được tẩy trắng và tăng độ mềm mịn cho làn da.

Tắm trắng bằng sữa tươi không đường là cách không quá xa lạ với chị em phụ nữ thích làm đẹp tại nhà hiệu quả và tiết kiệm. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm hết các cách phối hợp và sử dụng làm sao để đạt hiệu quả tối ưu nhất. Cẩm nang dưới đây chị em có thể tham khảo để áp dụng nhé!

Các vitamin và khoáng chất cũng như chất béo có sẵn trong sữa tươi không đường còn có khả năng giảm thiểu các vấn đề về da như vảy nến, chàm, khô sần, cháy nắng và cải thiện làn da mỗi ngày. Tắm bằng sữa tươi mỗi ngày là bí quyết làm đẹp được nhiều chị em áp dụng nhất!

Hơn thế nữa còn rất hiệu quả thay thế cho chất tẩy tế bào chết, loại bỏ những lớp da sần sùi, già cỗi bên ngoài, từ đó giúp lỗ chân lông thông thoáng, giảm được mụn lưng, điều mà khiến chị em lo lắng mỗi khi mặc áo hở lưng, hở vai đi chơi, đi tiệc.

Các cách làm trắng da bằng sữa tươi không đường

Trong các cách làm trắng da bằng sữa tươi không đường thì được ưa chuộng hơn cả vẫn là lối mix các sản phẩm có công dụng làm đẹp da với nhau như kết hợp sữa tươi không đường cùng bia, mật ong, cám gạo, trứng gà, cà phê, cam, dầu dừa. Chúng ta cùng bắt tay vào khám phá các công thức làm đẹp này nhé!

Các cách làm trắng da bằng sữa tươi không đường kết hợp nguyên liệu khác

Sữa tươi và bia

Một trong những cách mang lại làn da mềm mịn, trắng sáng cho chị em phụ nữ đầu tiên phải kể đến là bia và sữa tươi không đường. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo bởi bia là sản phẩm được tạo ra nhờ quá trình lên men tự nhiên của lúa mì, vì thế trong thành phần của bia chứa rất nhiều enzyme có lợi cho da. Còn sữa tươi thì khỏi phải nói có các chất gì tốt cho da nữa nhé!

Bạn cần chuẩn bị 1/2 lon bia, 30ml sữa tươi và 1/2 thìa muối biển. Pha nước ấm trong bồn tắm rồi cho tất cả các nguyên liệu trên vào, khuấy đều rồi ngâm mình trong thời gian 15 – 20 phút. Sau đó tắm lại bằng nước mát. Áp dụng cách này khoảng 1 – 2 lần cho 1 tuần sẽ có được làn da mềm mại, tươi sáng.

Tắm trắng với sữa tươi và bia

Mật ong và sữa tươi

Tắm trắng bằng sữa tươi không đường và mật ong và dầu ô liu không quá xa lạ với các tín đồ nghiện chăm sóc da tại nhà, liệu pháp này không những giúp da sáng hồng mà còn trẻ hóa làn da nhanh chóng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm 400ml sữa tươi không đường và 2 thìa cà phê mật ong. Bạn cho hỗn hợp tất cả các nguyên liệu trên vào bồn tắm, khuấy đều và ngâm mình trong thời gian 20 - 30 phút và nằm thư giãn, trong thời gian này nên massage làn da nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc để các dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong làn da, mang lại hiệu quả tốt hơn. Cuối cùng tắm lại bằng nước ấm, kiên trì thực hiện bạn sẽ có được làn da như mong muốn. Có thể thoa trực tiếp lên da và tắm lại bằng nước sạch nếu không có bồn tắm, bạn nhé!

Sữa tươi không đường và cám gạo



Sữa tươi không đường kết hợp cùng cám gạo

Cám gạo là một trong những nguyên liệu chị em không nên bỏ qua bởi công dụng trong cám cho làn da rất nhiều. Có một thời điểm rất nhiều chị em săn lùng cám gạo để làm đẹp, đây là một sự kết hợp khá lý tưởng để cải thiện làn da trắng mịn.

Nguyên liệu để tắm trắng bằng sữa tươi không đường và cám gạo gồm có 100gr bột cám gạo, 1/2 quả chanh và 200 – 300ml sữa tươi. Cho tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng vào một vật đựng như thau hoặc bát, trộn đều các nguyên liệu này với nhau cho đến khi đồng nhất và đặc quánh lại thì vừa thoa vừa massage nhẹ nhàng lên làn da trong vòng 5 phút. Sau đó nằm thư giãn khoảng 15 – 20 phút cho hỗn hợp thấm sâu vào da rồi tắm sạch lại với nước. Sử dụng công thức này khoảng 1 lần cho 1 tuần, bạn sẽ cải thiện được làn da đáng kể.

Sữa tươi không đường kết hợp cùng trứng gà



Tắm sữa tươi không đường và trứng gà

Sữa giàu khoáng chất và vitamin còn trứng gà thì giàu enzyme lysozyme, hai hoạt chất này kết hợp với nhau tạo thành một dung dịch làm đẹp tuyệt vời, không những giúp làn da khỏe mạnh mà còn làm se khít lỗ chân lông, nuôi dưỡng làn da sâu từ bên trong cho làn da trắng sáng, rạng rỡ.

Nguyên liệu cần chuẩn bị sẽ gồm 220ml sữa tươi và 3 quả trứng gà tươi. Cách thực hiện tắm trắng bằng sữa tươi và trứng gà là đánh bông trứng gà rồi cho sữa vào trộn đều cho hòa quyện vào nhau tạo thành một hỗn hợp kem nhão. Cũng như các cách trên, bạn thoa hỗn hợp lên da và massage nhẹ nhàng, thư giãn trong 20 phút rồi tắm lại bằng nước sạch. Dùng cách này khoảng 2 lần trong 1 tuần, bạn sẽ mau chóng sở hữu làn da mịn màng.

Sữa tươi và cà phê

Bã cà phê có tác dụng thanh tẩy tế bào chết và tế bào sừng già rất tốt, nếu bạn uống cà phê thì chớ vội bỏ phần bã, mà hãy tận dụng để tắm cùng sữa tươi để làm bật tông làn da trắng sáng hơn, 2 nguyên liệu này còn giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa của làn da, tăng sức đề kháng cho da nữa đấy!

Bạn cần chuẩn bị 1/2 bát con bã cà phê và 100ml sữa tươi không đường. Đầu tiên bạn trộn đều 2 nguyên liệu này với nhau, khuấy đều cho cả 2 nguyên liệu cân bằng rồi tiến hành thoa đều hỗn hợp trên lên da. Nên kết hợp massage nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc và thư giãn trong khoảng 30 phút. Cuối cùng thì bạn tắm sạch lại với nước ấm là bạn đã hoàn thành rồi. Chỉ nên thực hiện công thức bã cà phê và sữa tươi không đường với tần suất 2 tuần/lần là đủ.

Sữa tươi và cam

Trong spa người ta thường dùng cam tươi chà xát lên vùng da như da lưng, da tay, chân khi xông hơi khô với mục đích các dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa, cải thiện làn da sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong, làm cho làn da trẻ hóa, tươi tắn, săn chắc như gái đôi mươi. Vì thế, sự kết hợp giữa cam tươi và sữa không đường là một công thức dưỡng da trắng mịn hiệu quả cho chị em phụ nữ.

Công thức thực hiện bao gồm 1 quả cam và 200ml sữa tươi không đường. Cam bạn vắt lấy phần nước cốt, rồi trộn cùng sữa tươi không đường. Tiếp đó làm sạch cơ thể với nước ấm kết hợp với massage để tăng hiệu quả. Sau 15 -20 phút thì tắm lại với nước ấm. Thực hiện với tần suất 2-3 lần/tuần bạn sẽ có một làn da mơn mởn, tươi sáng.

Sữa tươi không đường và cam tươi giúp trẻ hóa làn da

Sữa tươi và dầu dừa

Dầu dừa chứa nhiều các chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do gây hại, giúp cản trở quá trình lão hóa da, đặc biệt sau độ tuổi 30. Dầu dừa cùng sữa tươi không được sẽ cải thiện làn da sạm màu, tăng độ trắng sáng.

Nguyên liệu bao gồm 100ml sữa tươi không đường, 3 thìa dầu dừa nguyên chất và 1 thìa muối. Bạn cũng trộn 2 nguyên liệu này với nhau thành một hỗn hợp rồi thoa lên da, massage và tắm lại bằng nước sạch. Thực hiện bí quyết này khoảng 2 lần/tuần là vừa nhé!

Cẩm nang tắm trắng bằng sữa tươi không đường còn vô vàn cách biến hóa, trên đây là các cách được nhiều chị em nghiện nhất trong làm đẹp cho da. Tuy nhiên để đạt được kết quả như mong đợi thì các chị em cần phải kiên trì thực hiện lâu dài, đồng thời bảo vệ làn da tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và tẩy tế bào chết trước khi tắm để các dưỡng chất dễ dàng đi sâu vào trong da hơn nhé!