Thêm 3 thứ này vào nước để tắm mỗi ngày, da toàn thân trắng hồng, mịn màng như Ngọc Trinh chỉ sau 1 tuần

Chăm sóc da 06/12/2019 05:30

Chăm chỉ thêm nguyên liệu này vào nước tắm mỗi ngày, bạn sẽ có ngay công thức tắm trắng tại nhà mà không cần đến các loại kem dưỡng đắt tiền nhưng làn da toàn thân vẫn mịn màng, trắng hồng rạng rỡ.

Chỉ cần biết cách sử dụng một vài nguyên liệu tự nhiên ngay tại nhà, bạn sẽ sở hữu làn da trắng mịn mà không cần đến các loại kem dưỡng đắt tiền. Dưới đây là công thức tắm trắng da toàn thân từ lá trà xanh, tinh dầu dừa và bột yến mạch vô cùng đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

Dưỡng trắng da toàn thân với trà xanh, dầu dừa, yến mạch

Bột yến mạch là nguyên liệu có khả năng khắc phục các vấn đề như viêm, ngứa da... Loại hạt này sẽ làm sạch sâu, tăng cường hàng rào bảo vệ, duy trì độ ẩm và dưỡng trắng da hết sức hiệu quả.

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Không chỉ tốt cho sức khỏe, bột yến mạch còn có khả năng dưỡng trắng da hữu hiệu - Ảnh: Internet

Hầu hết mọi người đều biết dầu dừa mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho làn da. Loại tinh dầu này có thể làm mềm và chữa lành các tổn thương trên da, đồng thời hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên giúp da luôn mềm mại. Sử dụng dầu dừa mỗi ngày là một cách tuyệt vời để giảm thải độc và dưỡng trắng làn da trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, trà xanh chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa và kháng khuẩn giúp làn da tươi trẻ, căng mịn và luôn khỏe mạnh. Thêm túi trà hoặc trà xanh tươi vào bồn tắm sẽ giúp da hấp thụ các chất dinh dưỡng trở nên trắng hồng rạng rỡ.

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Trà xanh và dầu dừa đều là nguyên liệu có tác dụng dưỡng trắng da vượt trội - Ảnh: Internet

Thói quen tắm với 3 nguyên liệu trên mỗi ngày rất tốt cho làn da lẫn sức khỏe. Không chỉ mang lại tác dụng nuôi dưỡng làn da mà phương pháp này còn giảm thiểu căng thẳng, chống ung thư và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. 

Ngâm mình trong làn nước nóng với nguồn dưỡng chất của bột yến mạch, dầu dừa và trà xanh sẽ giúp giải độc da, trì hoãn lão hóa tế bào, thúc đẩy quá trình chữa lành vết loét, vết thương, cải thiện bệnh vảy nến, điều trị và ngăn ngừa mụn trứng cá.

Công thức tắm trắng da toàn thân

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh dầu dừa

- 2 túi lọc trà xanh

- 50gr bột yến mạch

- Nước ấm

Cách thực hiện:

Cho nước ấm vào bồn tắm, từ từ thêm dầu dừa, bột yến mạch, túi lọc trà xanh vào rồi khuấy đều. Hãy để dưỡng chất của các nguyên liệu lan tỏa ra nước, sau đó, ngâm mình vào hỗn hợp này khoảng 25 - 30 phút. 

Tiếp đó, dùng cọ tắm nhẹ nhàng mát xa khắp cơ thể thêm 5 - 10 phút nữa là hoàn thành. Hãy để cơ thể khô tự nhiên mà không cần phải sử dụng khăn, thói quen này sẽ bảo vệ được độ ẩm tự nhiên trên da. 

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Công thức tắm trắng da toàn thân này rất đơn giản nhưng mang đến hiệu quả bất ngờ - Ảnh: Internet

Kiên trì thực hiện phương pháp tắm trắng từ bột yến mạch, trà xanh và dầu dừa này mỗi ngày hoặc ít nhất 3 lần mỗi tuần, chỉ sau thời gian ngắn, bạn sẽ sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng mong ước từ lâu.

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