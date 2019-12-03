Hướng dẫn 3 cách tắm với bột cà phê tại nhà để có làn da trắng nõn nà

Bí quyết tắm trắng bằng bột cà phê để có làn da trắng nõn nà vô cùng đơn giản, không tốn quá nhiều tiền mà hiệu quả lại cao, các bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.

- Một bát bột cà phê đã được xay mịn (nếu không xay mịn khi đắp mặt sẽ rất dễ bị kích ứng da).

- Một viên vitamin E mua ngoài hiệu thuốc (có thể có hoặc không).

Bột cà phê xay thật mịn - Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết tắm trắng với bột cà phê gồm các bước sau:

Bước 1: Hòa bột cà phê với các nguyên liệu chuẩn bị trên, cẩn thận một chút để không bị loãng quá hoặc đặc quá (nếu chọn bia với sữa tươi không đường thì sữa tươi không đường sẽ tốt hơn và mịn da hơn).



Hỗn hợp bột cà phê và sữa tươi không đường - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Mát xa nhẹ nhàng toàn thân trong vòng 20-30 phút, vùng da nào khô sần thì mát xa vùng đó lâu hơn một chút (lưu ý: bột cà phê nguyên chất đối với da quá nhạy cảm, nếu để lâu sẽ hơi bị châm chích ngứa một chút. Vì vậy, nếu cảm thấy có dấu hiệu ngứa thì nên ngừng mát xa và xả lại ngay với nước).

Bước 3: Sau khi tắm xong là lúc lỗ chân lông đang nở ra, nếu thoa kem dưỡng ẩm hoặc kem body trắng da sẽ càng tăng thêm hiệu quả. Kiên trì áp dụng, chỉ sau khoảng 1 tháng, bạn sẽ sở hữu làn da trắng hồng mơ ước mà bí quyết lại vô cùng đơn giản, dễ thực hiện.

Bột cà phê còn giúp nhả nắng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tắm với bột cà phê còn giúp nhả nắng sau khi đi biển hoặc khắc phục da cháy nắng rất tốt. Ngoài ra, bạn có thể dùng bột cà phê để đắp mặt cũng rất hiệu quả.

Trên đây là bí quyết tắm trắng với bột cà phê để có làn da trắng hồng tự nhiên. Chúc các bạn thành công!