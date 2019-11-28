Phụ nữ U40 cứ làm theo 7 bí quyết ngăn ngừa lão hóa này, nhan sắc tươi trẻ, da dẻ căng mướt không một nếp nhăn

Chăm sóc da 28/11/2019 05:35

Brightside vừa chia sẻ 7 bí quyết ngăn ngừa lão hóa vô cùng hiệu quả dành cho phụ nữ U40.

Áp dụng ngay 7 bí quyết ngăn ngừa lão hóa dưới đây, phụ nữ U40 sẽ đẩy lùi được nhiều vấn đề như làn da chảy xệ, nếp nhăn xuất hiện, nám sạm, đồi mồi... cực kỳ hiệu quả. Nhờ đó, bạn sẽ sở hữu nhan sắc tươi trẻ thách thức tuổi tác.

Bí quyết ngăn ngừa lão hóa cho phụ nữ U40

1. Thường xuyên bổ sung việt quất

Khi bước sang độ tuổi 30, làn da sẽ bắt đầu chảy xệ, kém săn chắc. Vấn đề này xảy ra bởi quá trình oxy hóa DNA. Theo các nghiên cứu, nguồn dưỡng chất dồi dào trong việt quất có thể làm chậm quá trình này một cách tối ưu. 

Loại trái cây chín mọng này rất giàu chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các dấu hiệu lão hóa một cách tốt nhất. Do đó, nếu muốn sở hữu nhan sắc tươi trẻ ở tuổi trung niên, hãy thường xuyên bổ sung việt quất vào chế độ ăn uống hàng ngày. 

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Việt quất giàu chất chống oxy hóa rất tốt để ngăn ngừa lão hóa cho phụ nữ - Ảnh: Internet

2. Hạn chế đường 

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy tiêu thụ quá nhiều đường làm tăng tốc quá trình lão hóa trong cơ thể con người. Đây cũng là nguyên nhân gây nên các dấu hiệu như: quầng thâm, bọng mắt và nếp nhăn. 

Để làm chậm, trì hoãn quá trình lão hóa, các chuyên gia khuyên mọi người nên hạn chế lượng đường và tránh thực phẩm ngọt trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

3. Không nên ngủ sấp

Nếu có thói quen ngủ sấp, úp mặt lên gối, bạn nên loại bỏ ngay lập tức nếu không muốn làn da nổi đầy mụn, xuất hiện nhiều nếp nhăn. 

Theo các nghiên cứu, ngủ sấp trong thời gian dài là nguyên nhân gây nên các nếp nhăn trên da. Bên cạnh đó, vi khuẩn, mồ hôi tích tụ từ gối, mền sẽ tiếp xúc với da tạo nên mụn, viêm cực kỳ nguy hại.

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Ngủ sấp là thói quen xấu khiến dấu hiệu lão hóa hình thành trên da mặt - Ảnh: Brightside 

4. Kiểm soát lượng canxi bổ sung hàng ngày

Hầu hết mọi người đều biết canxi rất tốt cho xương khớp, nhưng không nhiều người biết loại chất này còn đóng vai trò quan trọng trong việc trì hoãn quá trình lão hóa. 

Do đó, bổ sung canxi đầy đủ bằng chế độ dinh dưỡng hàng ngày là cách hỗ trợ cơ thể làm chậm lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ cùng hệ xương chắc khỏe.

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Canxi giúp làm chậm quá trình lão hóa trong cơ thể - Ảnh: Internet

5. Chăm chỉ uống trà xanh

Trà xanh được ví như "thần dược" ngăn ngừa lão hóa giúp phụ nữ luôn tràn đầy sức sống và tươi trẻ. 

Theo nghiên cứu, loại thảo dược này rất giàu chất chống oxy hóa có tác dụng phục hồi các tế bào hư tổn, đồng thời trẻ hóa làn da vượt trội. Trà xanh còn góp phần làm dịu tình trạng kích ứng da nhờ hàm lượng chất kháng khuẩn, chống viêm dồi dào. 

Uống trà xanh thường xuyên là bí quyết ngăn ngừa lão hóa tối ưu giúp làn da săn chắc và khỏe mạnh. 

Ngoài ra, sử dụng loại thảo dược này để làm mặt nạ cũng là cách chăm sóc da tối ưu. 

6. Không tắm nước nóng quá lâu

Để ức chế quá trình lão hóa trong cơ thể, bạn cần phải nói lời tạm biệt với thói quen tắm nước nóng quá 10 phút. Tiếp xúc với nước nóng quá lâu sẽ khiến độ ẩm tự nhiên mất dần làm da khô sần và dễ xuất hiện nếp nhăn hơn. 

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Nước nóng khiến da lão hóa nhanh hơn, dễ hình thành nếp nhăn và chảy xệ - Ảnh: Internet

7. Bảo vệ cơ thể trước ánh nắng mặt trời

Ánh nắng mặt trời là tác nhân nguy hiểm nhất và có khả năng khiến da lão hóa nhanh nhất. Để da tiếp xúc với tia UV lâu sẽ hình thành nên các vết sạm, nám, đồi mồi và làm giãn nở lỗ chân lông. 

Do đó, để lưu giữ vẻ đẹp tươi trẻ cho làn da, ngăn ngừa lão hóa tối ưu, hãy sử dụng kem chống nắng mỗi ngày.

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Bảo vệ da thật tốt trước ánh nắng mặt trời là cách tốt nhất để ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Áp dụng 7 bí quyết ngăn ngừa lão hóa trên mỗi ngày, bạn sẽ trì hoãn sự xuất hiện của các dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn, da chảy xệ, đồi mồi, nám sạm vô cùng hiệu quả. Thực hiện tốt điều này, phụ nữ U40 sẽ sở hữu nhan sắc tươi tắn, trẻ trung thách thức thời gian.

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