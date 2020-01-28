Cách tắm trắng bằng cà phê đơn giản mà không phải chị em nào cũng biết

Đẹp là điều mà bất cứ chị em nào cũng thích tuy nhiên không phải ai cũng làm đẹp đúng cách và đạt được kết quả mình mong muốn bởi “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp”. Hiện nay, các phương pháp làm đẹp từ tự nhiên đang được chị em áp dụng với rất nhiều các nguyên liệu sẵn có. Trong số đó phải kể đến cách tắm trắng bằng cà phê mang lại hiệu quả vô cùng tuyệt vời.

Cà phê không chỉ là một thức uống mà còn có tác dụng trong việc làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng làm trắng da của bã cà phê

Cà phê là một phương pháp hiệu quả trong việc giúp bạn tỉnh táo, xua tan mệt mỏi mang đến hứng khởi trong công việc. Bên cạnh đó, bã cà phê sau khi đã bị bỏ đi cũng có tác dụng không nhỏ trong việc làm đẹp của chị em. Phần bã này có tác dụng:

Kích thích tế bào da phát triển khỏe mạnh hơn nhờ cafeine có trong bã cà phê. Như vậy da có thể ứng phó được với những tác động từ môi trường bên ngoài.

Bã cà phê còn chứa chất oxy hóa có tác dụng tẩy da chết cực kỳ hiệu quả và giúp da trắng lên nhanh chóng. Nếu như tắm trắng da bằng cà phê bạn sẽ không cần phải mất thêm công đoạn tẩy da chết nữa.

Sử dụng bã cà phê giúp mờ các vết thâm, nám, sạm trên da.

Cà phê có thể dễ dàng kết hợp cùng với nhiều loại nguyên liệu khác tạo nên những công thức hoàn hảo dễ dành tặng cho da của bạn. Từ đó giúp tái tạo da, bổ sung độ ẩm và nuôi dưỡng giúp da khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Bã cà phê có tác dụng tốt trong việc làm trắng da - Ảnh minh họa: Internet

Công thức tắm trắng bằng bã cà phê

Làm trắng da bằng cà phê và dầu dừa

Bên cạnh những tác dụng của bã cà phê, khi kết hợp cùng với dầu dừa sẽ mang đến một hỗn hợp tắm trắng giúp dưỡng ẩm hiệu quả đồng thời tạo lớp màng bảo vệ an toàn cho da. Da không còn bị đen, sạm, nám, tàn nhang.

Để thực hiện cách tắm trắng bằng cà phê với dầu dừa này, bạn hãy chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu sau đây:

Bã cà phê đã qua sử dụng hoặc bột cà phê nguyên chất.

Tinh dầu dừa nguyên chất.

Sử dụng cà phê và dầu dừa giúp trắng da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau:

Lấy một chiếc bát nhỏ sau đó cho bã cà phêvà 1 thìa dầu dừa vào rồi trộn đều thành hỗn hợp sánh mịn. Nếu là bột cà phê thì đừng quên cho thêm một chút nước để trộn cho dễ hơn.

Trước khi thực hiện tắm trắng bằng bã cà phê bạn hãy nhớ tắm sạch bằng nước.

Thoa hỗn hợp đều lên da trong khoảng 15 phút để các dưỡng chất có thể thấm sâu vào da.

Cuối cùng tắm lại bằng nước ấm. Sau khi sử dụng các sản phẩm làm đẹp nguyên liệu từ tự nhiên bạn không cần phải tắm lại bằng sữa tắm.

Cách tắm cà phê với sữa tươi giúp làm trắng da

Kết hợp bã cà phê với sữa tươi giúp thúc đẩy quá trình làm trắng do, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da đồng thời bảo vệ da luôn săn chắc, khỏe mạnh. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm:

½ chén bã cà phê hoặc bột cà phê tắm trắng cũng rất hiệu quả.

½ bịch sữa tươi không đường.

1 quả chanh.

Áp dụng tắm trắng da bằng cà phê và sữa tươi để thấy tác dụng tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện việc tắm trắng bằng cà phê và sữa tươi như sau:

Trộn các loại nguyên liệu đã chuẩn bị tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Tắm sạch người bằng nước ấm cho lỗ chân lông giãn nở ra.

Thoa đều hỗn hợp lên da và thư giãn trong khoảng thời gian 20 đến 25 phút.

Cuối cùng tắm lại thật sạch bằng nước.

Tắm trắng bằng cà phê, dầu ô liu và sữa chua

Cà phê, dầu ô liu và sữa chua cũng là sự kết hợp hoàn hảo dành cho những ai muốn tắm trắng. Các nguyên liệu này sẽ giúp tẩy tế bào chết, giảm thâm nám, tăng sức đề kháng cũng như ngăn ngừa lão hóa da.

Các nguyên liệu cần phải chuẩn bị như sau:

½ bát bột cà phê hoặc bã cà phê.

2 thìa dầu oliu.

½ hộp sữa chua không đường.

Nước ấm.

Cà phê, dầu oliu và sữa chua cũng là hỗn hợp bạn không thể bỏ qua để tắm trắng - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện các bước tắm trắng y như với những cách phía trên.

Đầu tiên là trộn các loại nguyên liệu đã chuẩn bị vào ví nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Tắm qua người bằng nước ấm sau đó thoa hỗn hợp đều lên da khi da vẫn còn ẩm.

Massage cơ thể và thư giãn trong khoảng 20 phút để các dưỡng chất có thể thẩm thấu được vào da của bạn.

Cuối cùng tắm lại bằng nước sạch.

Những lưu ý khi tắm trắng bằng cà phê

Khi thực hiện tắm trắng bằng cà phê, bạn cần phải lưu ý đến những điều sau đây:

Mặc dù việc tắm trắng bằng cà phê hiệu quả nhưng bạn cũng không nên tắm thường xuyên. Chỉ nên thực hiện 2 đến 3 lần/tuần mà thôi. Tần suất như vậy sẽ giúp cho da có thời gian để thẩm thấu, hấp thu các dưỡng chất có trong các thành phần tắm trắng.

Phải chọn được cà phê nguyên chất để sử dụng. Bởi các loại cà phê hiện nay thường pha thêm các tạp chất để tạo độ sánh; các phụ gia tạo màu và mùi vì vậy khi tắm trực tiếp trên dã sẽ không an toàn.

Ngoài các nguyên liệu phía trên, bạn cũng có thể sử dụng các nguyên liệu khác để kết hợp với cà phê là: cám gạo, đậu đỏ, lòng trắng trứng gà, mật ong… để giúp đa dạng và phong phú hơn.

Áp dụng đúng cách để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc làm trắng da bằng cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Hãy áp dụng ngay các cách tắm trắng bằng cà phê ngay hôm nay để có được làn da trắng hồng, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.