Tắm trắng bằng bia và bột đậu đỏ “vịt bầu cũng hóa thành thiên nga”

Làn da trắng mịn, hồng hào, khỏe mạnh là điều mà chị em nào cũng muốn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ tiền để đi đến spa hay thẩm mỹ viện chăm sóc da . Vì vậy, tại sao các chị em không tận dụng ngay các phương pháp tắm trắng từ thiên nhiên hiệu quả ngay tại nhà.

Không phải tự nhiên mà cách tắm trắng bằng bột đậu đỏ được lựa chọn nhiều như hiện nay, mà bởi vì đã có rất nhiều người sử dụng cách làm trắng bằng bột đậu đỏ và có hiệu quả tích cực.

Một trong những phương pháp chị em có thể hoàn toàn yên tâm áp dụng đó là tắm trắng bằng bia và bột đậu đỏ . Hiện cách này đang được rất nhiều chị em rỉ tai nhau thực hiện vì cho hiệu quả tốt, siêu tiết kiệm lại an toàn cao, phù hợp với nhiều loại da. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá cách thực hiện chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cụ thể, bột đậu đỏ có khả năng chống oxy hóa cao, tăng sức đề kháng và chống khuẩn hiệu quả, ngăn không cho mụn hình thành gây hại da. Bên cạnh đó, bia được lên men tự nhiên, chứa một lượng lớn axit lactic, nhẹ nhàng làm sạch, tẩy tế bào chết, hỗ trợ quá trình tái tạo, giúp da căng mịn màng, nên sau một thời gian sử dụng bạn sẽ thấy những vết thâm sạm, vùng da không đều màu hay những dấu hiệu lão hóa sẽ được đẩy lùi nhanh chóng.

Đồng thời, cách tắm trắng bằng bia và bột đậu đỏ cũng chứa nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể và làm đẹp da như vitamin C, E, B1, B6... làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn, kết nối các mô tế bào, tăng độ đàn hồi để bảo vệ da hiệu quả, tránh bị tác động bởi các tia UV của ánh nắng mặt trời.

Chính vì vậy, cách tắm trắng bằng bia và bột đậu đỏ sẽ đẩy nhanh quá trình làm trắng giúp da sáng, đều màu, khỏe mạnh, trông mướt và nuột nà đến “vịt bầu cũng hóa thành thiên nga”.

Nhưng để có được hiệu quả tắm trắng và làm đẹp tốt nhất với bột đậu đỏ bạn nên kết hợp chúng với những nguyên liệu tự nhiên khác. Điều này sẽ giúp tăng tác dụng làm đẹp cho da và giữ vẻ đẹp thanh xuân của làn da lâu hơn so với độ tuổi thật của chị em. Trong đó, sự kết hợp bột đậu đỏ với bia chính là lựa chọn yêu thích của nhiều chị em. Vừa tiết kiệm, dễ thực hiện, lại vừa có hiệu quả tuyệt vời, các chị em còn chần chừ gì mà không thử ngay nào!

Cách tắm trắng bằng bia và bột đậu đỏ đơn giản mà hiệu quả tại nhà

Không thể phủ nhận hiệu quả làm trắng da của bia và bột đậu đỏ, tuy nhiên, làm thế nào để thực hiện cách này hiệu quả nhất, giúp da trắng hồng, khỏe mạnh và rạng rỡ nhanh chóng thì chưa nhiều chị em biết. Để làm được điều này, các chị em cần phải hiểu và nắm rõ cách tắm trắng bằng bia và bột đậu đỏ đúng cách theo các bước dưới đây:

Nguyên liệu cần phải chuẩn bị:

Nguyên liệu tự nhiên cho liệu pháp tắm trắng an toàn tại gia!

Bột đậu đỏ.

Bột hoặc bã cà phê (nếu có).

Chanh tươi.

Mật ong.

Bia (loại nào cũng được).

Sữa chua không đường.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bước 1: Cho bã cà phê và sữa chua không đường vào bát trộn đều. Sau đó, làm ướt toàn bộ cơ thể và thoa hỗn hợp này lên kết hợp massage nhẹ nhàng từ 5 – 10 phút để tẩy sạch tế bào chết.

- Bước 2: Trộn đều 1 chén bột đậu đỏ với ½ nước cốt của quả chanh, 2 thìa mật ong, bia thành hỗn hợp đồng nhất.

- Bước 3: Bạn thoa hỗn hợp bột đậu đỏ lên toàn thân, tập trung thoa nhiều ở vùng da sần sùi, thô ráp như khuỷu tay, đầu gối.

Để yên hỗn hợp trên da từ 15 - 20 phút, rồi tắm lại với nước sạch là được!

- Bước 4: Thư giãn thêm 15 – 20 phút, sau đó, tắm lại với nước sạch.

- Bước 5: Lau khô người, thoa thêm 1 lớp kem dưỡng ẩm để giúp da thêm mềm mại, mịn màng hơn.

Lưu ý khi thực hiện cách tắm trắng bằng bia và bột đậu đỏ

- Bạn luôn phải tẩy tế bào chết trong mỗi lần tắm trắng để loại bỏ hết lớp sừng cứng, chai lì trên da và giúp các dưỡng chất được thẩm thấu một cách tối đa.

- Cách này bạn cần kiên trì thực hiện đều đặn từ 2 – 3 lần/tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Đồng thời, không nên quá lạm dụng nhiều kẻo sẽ gây kích ứng, khó chịu cho da, thậm chí là lột tẩy,..

Trong quá trình áp dụng biện pháp tắm trắng, bạn cần che chắn làn da thật kỹ khi ra nắng nhé!

- Trong quá trình áp dụng cách tắm trắng bằng bia và bột đậu đỏ, bạn cần che chắn da thật kĩ, bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài.

- Cuối cùng, các loại mặt nạ khi đắp trên da quá lâu có thể gây nên kích ứng, nên bạn chỉ nên dùng trên da khoảng 15 – 30 phút để thu được hiệu quả tốt nhất nhé!

Trên đây là cách tắm trắng bằng bột đậu đỏ và bia siêu hiệu quả và đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp ích cho các chị em trong công cuộc làm đẹp, để chuẩn tươi xinh cho những dịp lễ cuối năm đang đến gần này nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh thu được kết quả tốt nhất!