Cách tắm trắng bằng bia tại nhà là bí quyết làm đẹp da đơn giản, tiết kiệm, phù hợp với nhiều loại da, không gây kích ứng. Từ xa xưa, người Ai Cập cổ đại đã dùng bia để tắm xua tan đi cái nóng oi bức, loại bỏ độc tố và bụi bẩn, mang lại cho phái đẹp làn da khỏe mạnh.

Ngoài ra, trong bia còn chứa chất ngăn cản sản sinh melanin, làm sáng da, ngăn ngừa mụn, cải thiện làn da không đều màu.

Trong bia chứa hàm lượng vitamin B mà loại da nào cũng cần. Loại vitamin này giúp da mềm mại, mịn màng và trắng hồng rạng rỡ. Bên cạnh đó, bia còn chứa chất chống oxy hóa cao làm chậm quá trình lão hóa, giúp da luôn tươi trẻ và cân bằng độ PH, không gây ra các vấn đề của da thường gặp như da khô hoặc da dầu.

Tùy theo mức độ sạm đen của da mà bạn có thời gian thực hiện tắm trắng bằng bia tại nhà khác nhau. Tuy chưa có một cơ sở nào để xác định thời gian chính xác mang lại hiệu quả tắm trắng bằng bia cho từng người thực hiện, nhưng nếu bạn kiên trì thực hiện đều đặn từ 2 – 3 lần/tuần trong một thời gian nhất định thì chắc chắn làn da có sự cải thiện, trắng hồng và rạng rỡ hơn.

Các cách trắng bằng bia tại nhà cực hiệu quả

Có nhiều cách tắm trắng bằng bia tại nhà đơn giản để cho bạn lựa chọn, thay đổi linh hoạt phương pháp làm đẹp, giúp da tươi trẻ và căng mịn.

Tắm trắng bằng bia nguyên chất tại nhà

Cách này các chị em cần chuẩn bị 1- 2 chai bia, đổ vào bồn tắm và pha thêm nước ấm. Sau đó, ngâm mình trong bồn khoảng 20 - 30 phút để tắm trắng da toàn thân. Tiếp theo, các chị em kết hợp với massage nhẹ nhàng. Nước ấm sẽ làm cho lỗ chân lông nở ra để các chất dinh dưỡng trong bia dễ dàng thẩm thấu nhanh chóng làm sạch, giúp da mềm mại và trắng hồng hơn.

Tắm trắng bằng bia, dầu oliu và cam tại nhà

Tắm trắng tại nhà bằng bia, dầu oliu và cam sẽ mang lại cho bạn làn da trắng sáng tự nhiên sau vài ngày thực hiện. Cam chứa nhiều vitamin C giúp làm sáng da, dầu oliu và mật ong giúp da mịn màng và bảo vệ làn da khỏi những tổn thương do ánh nắng mặt trời hoặc mụn gây ra.

Cách này cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

1 quả cam.

1 chai bia.

5 thìa mật ong.

5 thìa dầu oliu.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn vắt lấy nước cam. Sau đó cho thêm mật ong và dầu oliu vào trộn đều.

Bước 2: Cho thêm bia vào khuấy đều thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 3: Bạn cho toàn bộ hỗn hợp hòa vào nước tắm.

Bước 4: Bạn ngâm mình trong bồn tắm khoảng 20 – 30 phút. Nếu trong gia đình không có sẵn bồn tắm bạn có thể thoa hỗn hợp này lên toàn thân và massage nhẹ nhàng. Cuối cùng tắm sạch bằng nước mát.

Liên tục thực hiện 3 lần/tuần, sau 1 khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt, da khỏe mạnh, đều màu, mịn màng và trắng sáng hơn nhờ các dưỡng chất có trong hỗn hợp tắm trắng nuôi dưỡng làn da.

Tắm trắng bằng bia và trứng gà

Đây cũng là một cách tắm trắng các chị em có thể hoàn toàn tin tưởng để giúp da sáng màu và mịn màng hơn.

Nguyên liệu chuẩn bị:

1 quả trứng gà.

1 lon bia.

1 thìa muối biển.

3 thìa cà phê mật ong.

Cách thực hiện:

Bạn trộn đều tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào nhau. Sau khi làm ướt cơ thể thì thoa hỗn hợp lên toàn thân, kết hợp với massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm nhanh vào da. Sau khoảng thời gian 20 – 25 phút, bạn tắm sạch với nước mát.

Trong công thức này muối biển sẽ giúp tẩy da chết, làm sạch sâu các lỗ chân lông. Còn các dưỡng chất trong bia, trứng gà và mật ong giúp làn da sạch, mịn, tươi sáng trắng dần lên từng ngày.

Hiện nay, cách tắm trắng bằng bia tại nhà là giải pháp thay thế tối ưu để bạn không cần mất nhiều thời gian và tiền bạc đi đến thẩm mỹ viện hoặc spa chăm sóc da mà vẫn có thể sở hữu được làn da đẹp như mong muốn.