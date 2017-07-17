Bật mí cách tắm trắng da toàn thân tại nhà hiệu quả miễn chê

Chăm sóc da 17/07/2017 16:04

Hiện nay, ngoài việc tìm đến các thẩm mỹ viện hay spa thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách tắm trắng da toàn thân tại nhà để chăm sóc cho làn da của mình một cách tốt nhất. Các cách tắm da toàn thân tại nhà sử dụng các liệu pháp từ thiên nhiên, rất an toàn lại tiết kiệm cho bạn.

Lợi ích của việc tắm trắng da toàn thân tại nhà

Tắm trắng da toàn thân tại nhà giúp các chị em linh động thời gian thực hiện. Cách này sử dụng các nguyên liệu dễ tìm, mang lại nhiều lợi ích mà phần lớn các phương pháp khác không có được:

Tắm trắng tại nhà giúp da trắng tự nhiên.
Tắm trắng tại nhà giúp da trắng tự nhiên. Ảnh internet

  • Tắm trắng tại nhà bằng các nguyên liệu từ thiên nhiên cho hiệu quả tốt nhất, có thể mang lại cho bạn một làn da trắng mịn màng duy trì kết quả thực sự lâu dài.
  • Tắm trắng tại nhà cung cấp được các chất dinh dưỡng cần thiết, nuôi dưỡng làn da từ tận sâu bên trong, da sẽ trắng hồng đồng thời rất khỏe mạnh, có thể chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài.
  • Hơn nữa, tắm trắng da toàn thân tại nhà còn tích hợp công dụng tẩy tế bào chết một cách tự nhiên, không lột da như những loại mỹ phẩm hoặc các phương pháp làm trắng da hiện đại.
  • Đặc biệt, các thành phần dùng để tắm trắng da toàn thân tại nhà có nguồn gốc tự nhiên không chỉ bổ sung các loại vitamin, tinh chất quý mà lại vô cùng tốt, không gây hại cho da.

Hướng dẫn thực hiện cách tắm trang da toàn thân tại nhà

Bạn muốn nhanh chóng tắm trắng da toàn thân để sở hữu làn da trắng hồng không tỳ vết thì có thể thực hiện 1 trong 2 sau đây nhé!

Tắm trắng da toàn thân tại nhà bằng các nguyên liệu từ thiên nhiên

 

Tắm trắng da toàn thân tại nhà bằng các nguyên liệu từ thiên nhiên
Tắm trắng da toàn thân tại nhà bằng các nguyên liệu từ thiên nhiên. Ảnh internet

Các nguyên liệu thường được dùng để tắm trắng da toàn thân đó là: cám gạo, bơ, chanh tươi, cà rốt, đu đủ, mật ong... Chúng cung cấp một lượng các vitamin, các khoáng chất có lợi, cần thiết cho quá trình tái tạo và bảo vệ da hiệu quả.

Nguyên liệu chuẩn bị: dưa leo, hoa hồng và chanh tươi.

Cách thực hiện:

  • Dưa leo rửa sạch ép lấy nước.
  • Sau đó bạn dùng tinh chất nước hoa hồng có sẵn tại các siêu thị để sử dụng.
  • Vắt lấy nước cốt chanh tươi.
  • Trộn đều hỗn hợp gồm nước ép dưa leo, tinh chất hoa hồng, nước cốt chanh tươi theo tỷ lệ 1:1:1.
  • Cuối cùng là sau khi tắm bạn dùng hỗn hợp trên bôi đều lên toàn thân và massage nhẹ nhàng trong vòng 20 phút rồi tắm lại bằng nước ấm.

Hiệu quả:

Chanh tươi với lượng vitamin C dồi dào cùng chất axit Citric có tác dụng làm sạch da và chống oxy hóa, ngăn chặn hình thành các vết nám, tàn nhang và nếp nhăn hiệu quả. Nước hoa hồng làm se khít lỗ chân lông và giúp da trắng hồng. Còn dưa leo có tác dụng làm mát da, mịn da và làm trắng da nhanh chóng.

Tắm trắng da toàn thân tại nhà bằng thảo dược

Các loại thảo dược được dùng để tắm trắng cho da như: hạnh nhân, bạch phục linh, cúc hoa, hà thủ ô, trần bì... Với công thức tắm trắng da bằng các loại thảo dược, bạn không phải lo lắng về các tác dụng phụ mà còn được đắm mình trong loại hỗn hợp tuyệt vời giúp tinh thần vô cùng thoải mái và thư giãn.

Tắm trắng da toàn thân tại nhà bằng thảo dược
Tắm trắng da toàn thân tại nhà bằng thảo dược. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có: tinh dầu oải hương, hạnh nhân.

Cách làm: Bạn chỉ cần xay nhuyễn hạnh nhân và trộn đều với tinh dầu oải hương. Sau khi làm sạch da, bạn thoa đều hỗn hợp này lên trong khoảng 20 phút, cuối cùng tắm sạch bằng nước mát.

Theo các nghiên cứu, tinh dầu oải hương và hạnh nhân có một lượng dưỡng chất lớn, giúp làm trắng da toàn thân hiệu quả. Bên cạnh đó, nếu như dùng đúng lượng và đúng thời điểm nó rất tốt cho tinh thần và sức khỏe, làm chậm quá trình lão hóa và tẩy tế bào chết tự nhiên cho da.

Hé lộ cách tắm trắng bằng bột yến mạch, giúp làn da “lột xác” hoàn toàn

Hé lộ cách tắm trắng bằng bột yến mạch, giúp làn da “lột xác” hoàn toàn

Hiện nay, các phương pháp làm đẹp bằng thiên nhiên được phần lớn các chị em yêu thích và cách tắm trắng bằng bột yến mạch chính là một trong những phương pháp được nhiều chị em lựa chọn.

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