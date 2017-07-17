Cách tắm trắng bằng cà chua có thật sự hiệu quả?

Theo khoa học đã chứng minh, trong cà chua có rất nhiều dưỡng chất tốt cho làn da, làm trắng tự nhiên. Hàm lượng betacarotene, lycopen là chất tạo nên vitamin A có khả năng chống oxy hóa bậc nhất giúp duy trì sự khỏe mạnh cho các tế bào, đảm bảo tính đàn hồi, giúp bề mặt da luôn căng mịn, mịn màng, tươi tắn. Đặc biệt, chất lycopen có tác dụng ngăn chặn tia cực tím, không bắt nắng.

Sau đây là một số cách tắm trắng bằng cà chua mang lại hiệu quả cao, nhanh chóng giúp làn da trắng hồng tự nhiên, để các chị em hoàn toàn tự tin mỗi khi bước chân ra đường.

Ngoài ra, cà chua còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như protid, lipid, glucid và chất xơ, nguyên tố vi lượng và các vitamin hỗ trợ tẩy tế bào chết làm trắng da hiệu quả. Bên cạnh đó, đây cũng là những dưỡng chất cần thiết để chăm sóc cho da tổn thương do tác hại của ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, cách tắm trắng bằng cà chua phù hợp với mọi loại da, là sự lựa chọn hoàn hảo của phái đẹp.

Tắm trắng bằng cà chua với mật ong

Bạn hoàn có thể sở hữu được làn da trắng hồng rạng rỡ, mịn màng và khỏe mạnh khi sử dụng cách tắm trắng bằng cà chua và mật ong. Các chất dinh dưỡng có trong cà chua và mật ong sẽ làm chậm quá trình lão hóa da. Đồng thời, còn có tác dụng kháng viêm, tẩy da chết, làm mờ các vết thâm và cung cấp độ ẩm cho da.

Cách thực hiện:

Bước 1: Lấy quả cà chua rửa sạch, xay nhuyễn.

Bước 2: Bạn cho 2 – 3 thìa cà phê mật ong nguyên chất vào hỗn hợp và trộn đều. Lượng mật ong nhiều hay ít còn phụ thuộc vào lượng cà chua bạn xay.

Bước 3: Sau khi tắm với nước, bạn thoa toàn bộ hỗn hợp lên cơ thể, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất trong cà chua và mật ong thẩm thấu vào làn da một cách tốt nhất.

Bước 4: Sau 10 - 15 phút bạn tắm lại bằng nước sạch.

Chỉ cần bạn kiên trì thực hiện việc tắm trắng bằng cà rốt và mật ong đều đặn từ 2-3 lần/tuần sẽ có làn da mềm mại, trắng đẹp như mong muốn.

Tắm trắng bằng cà chua và sữa chua

Tắm trắng bằng cà chua và sữa chua, bạn chỉ cần chuẩn bị một hộp sữa chua không đường và 2-3 củ cà rốt là đủ. Sau đó bạn rửa sạch, gọt vỏ và xay nhuyễn cà rốt, trộn đều với sữa chua tạo thành hỗn hợp đặc sệt. Tiếp theo sau khi đã làm ướt cơ thể thì bạn thoa hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất hấp thu vào da. Khoảng 15 phút sau bạn tắm lại bằng nước sạch.

Hỗn hợp này có tác dụng làm sáng và giúp da căng mịn, bạn thực hiện 1-2 lần/tuần sẽ thấy ngay kết quả, làn da đẹp lên từng ngày.

Tắm trắng bằng cà chua, nước vo gạo và dưa leo

Dưa leo nhiều vitamin C, ngoài có tác dụng làm trắng da, còn cung cấp nhiều nước và chất dinh dưỡng. Nước vo gạo chứa VitaminB giúp làm trắng và mềm da một cách tự nhiên còn cà chua giúp tăng tính đàn hồi cho da. Vì vậy, khi kết hợp 3 loại nguyên liệu này sẽ tạo thành hỗn hợp tắm trắng hiệu quả làm đẹp tuyệt vời.

Nguyên liệu chuẩn bị:

2 quả cà chua.

1/2 quả dưa chuột.

2 muỗng nước vo gạo.

Đầu tiên, bạn xay nhuyễn cà chua và dưa chuột, sau đó lấy phần nước vo gạo lắng đọng bên dưới trộn đều với hỗn hợp mới xay. Tiếp theo, lấy hỗn hợp thoa lên toàn bộ cơ thể, massage nhẹ nhàng trong 15 phút, cuối cùng tắm lại bằng nước sạch.

Thực hiện 1-2 lần/tuần bạn sẽ thấy kết quả, làn da đẹp mịn màng, trắng hồng tự nhiên. Tuy nhiên, sau khi tắm trắng bạn cần tránh ánh nắng mặt trời thật kĩ để hạn chế bị bắt nắng làm da đen sạm.