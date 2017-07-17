Hé lộ cách trang điểm lông mày tự nhiên

Theo các chuyên gia trang điểm, cách trang điểm lông mày tự nhiên sẽ làm sáng khuôn mặt và để làm được điều này thì các chị em cần phải luyện tập, thực hành thật nhiều.

Để bắt đầu cách trang điểm lông mày tự nhiên cần phải thực hiện cắt tỉa lông mày hàng ngày tạo dáng mày ngài chuẩn. Mỗi ngày, các chị em hãy dành ra từ 5-10 phút để chăm sóc cho hàng lông mày. Các chị em nên nhổ bớt những sợi lông quá dài và mọc không đúng vị trí lệch hàng bằng nhíp kim loại. Tuy nhiên, chỉ nên nhổ một ít khoảng từ 5 – 6 cọng để duy trì dáng lông mày tự nhiên và phù hợp với khuôn mặt.

Đặc biệt là lông mày là một trong những phần trang điểm khó nhất trên gương mặt, nếu bạn trang điểm không khéo sẽ làm cho khuôn mặt biến dạng, dữ tợn. Vì vậy, cách trang điểm lông mày tự nhiên sẽ tôn trọng và khơi gợi những nét cong mềm mại sẵn có trên phần chân lông mày, đồng thời thêm một vài nét nhỏ bằng kẻ chì bột tán, gel, masscara lông mày… giúp khuôn mặt trở nên mềm mại, ưa nhìn hơn rất nhiều.

Cắt tỉa lông mày trước khi trang điểm đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp tạo hình cặp lông mày tự nhiên, phối hợp ăn ý với màu mắt để tạo nên điểm nhấn hoàn hảo cho khuôn mặt.

Khi tỉa các chị em cần chuẩn bị kéo chuyên dụng cắt lông mày vào dáng tự nhiên tiếp theo dùng chì vẽ chân mày để tô đậm hoặc làm đen chân mày một cách nhanh chóng, vừa đẹp lại chuẩn xác từng milimet.

Vẽ lông mày tạo sắc nét cho khuôn mặt

Cách trang điểm lông mày tự nhiên tạo điểm nhấn bằng cách dùng chỉ kẻ tạo độ nét, dáng chuẩn, giúp lông mày vào nếp hoàn toàn. Bạn nên bắt đầu vẽ từ phần chính giữa chân mày và kéo sang phần gốc chân mày. Tiếp theo, sử dụng cọ nhỏ chỉnh sửa phần giữa chân mày, dày mỏng, đậm nhạt tùy ý rồi kéo sang đuôi chân mày. Cuối cùng bạn kết thúc bằng việc vẽ đến phần gốc chân mày. Muốn lông mày mượt, đều màu các bạn không được bỏ qua phần dùng cọ chải tán đều phấn vẽ và vuốt mượt những sợi lông mày theo cùng một hướng.

Trang điểm lông mày tự nhiên nhất chính là chọn màu chì kẻ thích hợp với tông màu da. Bạn có thể xác định màu da của mình thuộc tông ấm hay tông lạnh bằng cách dựa vào bảng màu da chuẩn. Nhưng thông thường người Châu Á có tông màu da ấm áp, vì vậy bạn nên chọn mày chì kẻ lông mày màu ánh vàng là hợp nhất.

Ngoài ra, bạn cũng có thể vẽ lông mày tự nhiên theo hình dáng định sẵn hoặc kiểu lông mày ngang, lông mày cong hình cánh cung. Tuy nhiên, dù là trang điểm lông mày theo kiểu nào thì màu sắc chì kẻ lông mày và cách vẽ lông mày cũng đóng vai trò quyết định tạo nên sự tự nhiên cho lông mày, giúp lông mày trở nên mềm mại, cong mềm và không quá sắc sảo khiến khuôn mặt già nua, khắc khổ.

Hiện nay, vẫn có một số bạn gái thường bỏ qua trang điểm lông mày, mặc dù chỉ là bộ phận nhỏ trên gương mặt nhưng lông mày quyết định rất lớn đến thần thái và vẻ đẹp của khuôn mặt.