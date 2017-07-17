Cách tắm trắng bằng bột cám gạo vạn người mê

Tắm trắng bằng bột cám gạo có nhiều công thức riêng biệt, phù hợp với từng loại da. Cách tắm trắng này giúp làn da hoàn toàn lột xác trong một thời gian ngắn kiên trì thực hiện. Cám gạo chứa thành phần gồm nhiều protein, lipit, glucid và rất nhiều các khoáng chất vi lượng như Vitamin E, B1,2,6… và đặc biệt có chứa axit phytic và gamma oryzanol.

Toàn bộ các dưỡng chất trên có tác dụng rất lớn trong việc làm đẹp như chống lão hóa, nám da, chữa trị vết thâm, cải thiện sắc tố da, đặc biệt giúp da trắng sáng một cách tự nhiên. VitaminB có trong bột cám gạo giúp nuôi dưỡng và làm trắng da tuyệt vời. Khi bạn sử dụng đúng cách, bột cám gạo không những giúp bạn có làn da trắng mịn, hồng hào tự nhiên mà còn trị mụn, chống tia cực tím, tẩy tế bào chết giúp da săn chắc hơn.

Da khô

Đối với làn da khô bạn nên dùng cách tắm trắng bằng bột cám gạo và sữa tươi không đường. Khi sữa tươi và cám gạo kết hợp với nhau sẽ nhanh chóng thấm sâu vào bên trong da để nuôi dưỡng và làm trắng da tự nhiên Sữa tươi với các thành phần dưỡng chất tự nhiên của mình sẽ cung cấp độ ẩm cho da còn bột cám gạo sẽ làm trắng da hoàn hảo. Vì vậy đây là sự kết hợp tuyệt vời cho làn da khô.

Da dầu

Đối với da dầu bạn nên sử dụng cách tắm trắng bằng bột cám gạo, sữa tươi và nước cốt chanh. Ngoài những công dụng cung cấp độ ẩm, làm trắng da thì cách làm trắng cho da dầu này có sự “trợ giúp” của nước cốt chanh loại bỏ những cặn bã và chất dầu nhờn trên da hiệu quả. Đồng thời vitamin C có trong chanh sẽ xóa mờ các vết thâm, mang lại làn da trắng sáng mịn màng như mong muốn cho phái đẹp.

Da thường

Đối với da thường, cách tắm trắng bằng bột cám gạo, sữa tươi và dầu ôliu là phù hợp nhất. Cách này sẽ giúp trắng da, sáng hồng và ngăn ngừa các vi khuẩn gây mụn còn làm tăng độ đàn hồi và bảo vệ da trước tia UV, sát khuẩn và làm liền sẹo hiệu quả từ dầu oliu.

Hướng dẫn cách tắm trắng bằng bột cám gạo

Các cách làm trắng da bằng bột cám gạo theo từng loại da được thực hiện gần giống nhau. Đều phải cho tất các các nguyên liệu vào 1 chiếc bát sạch, trộn đều cho tới khi thu được một hỗn hợp sền sệt. Sau đó, bạn dùng tay để thoa đều hỗn hợp lên mặt và toàn bộ cơ thể của mình. Tiếp theo dùng tay thoa đều nhẹ nhàng, massage cho mọi vị trí trên cơ thể, thực hiện từ từ khoảng 15 - 20 phút cho các dưỡng chất thấm sâu vào da, phát huy tối đa công dụng. Cuối cùng, bạn tắm lại bằng nước ấm và dùng khăn mềm lau khô cơ thể.

Một tuần bạn chỉ cần thực hiện từ 1 – 2 lần, sau khoảng thời gian 2 tháng, bạn sẽ thấy làn da thay đổi, trắng mịn màng hơn rất nhiều. Sau khi tắm xong, bạn không nên đi ra nắng, cần bảo vệ da thật kĩ tránh các tia UV xâm hại da.

Chỉ với cách tắm trắng bằng bột cám gạo đơn giản như trên, làn da của bạn sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng với các dưỡng chất quý từ thiên nhiên, mà hoàn toàn không cần phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc để đi thẩm mỹ viện hay spa để tắm trắng. Hy vọng với những thông tin mà bài viết cung cấp đã mang lại cho chị em thật nhiều kiến thức bổ ích nhanh chóng sở hữu được làn da trắng sáng, mịn màng hằng mơ ước.