Tìm hiểu cách tắm trắng da bằng bia hiệu quả tuyệt vời

Cách tắm trắng da bằng bia đúng cách và hiệu quả cao thì không phải chị em nào cũng biết. Theo nhiều nghiên cứu, tắm trắng bằng bia giúp làn da của bạn lột xác hoàn toàn từ đen sạm cũng phải trắng như trứng gà bóc. Bởi vì, trong bia có rất nhiều vitamin B, đây chính là vitamin cần thiết để da luôn hồng hào và tươi sáng. Đồng thời, bia còn có khả năng cân bằng độ PH, đẩy lùi quá trình lão hóa da, làm sạch lỗ chân lông, tẩy tế bào chết... giúp da trắng hồng tự nhiên.

Để tắm trắng bằng bia tại nhà, bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu đơn giản như sau: sữa tươi, trắng gà, muối... như vậy, bạn đã có đủ nguyên liệu để thực hiện phương pháp tắm trắng cho da chuẩn khoa học.

Phần lớn, cách tắm trắng da bằng bia thường kết hợp với một số nguyên liệu khác để thúc đẩy quá trình tái tạo lại mô tế bào, làm trắng da nhanh hơn để đạt được kết quả tốt nhất.

Cách thực hiện:

Bạn chuẩn bị cái chậu lớn, đổ 2 lít sữa tuơi không đường vào, sau đó cho thêm bia, muối dùng tay khuấy đều đến khi các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

Bước 1: Bạn tắm sạch sẽ để loại bỏ bụi bẩn, tế bào chết trên da giúp dung dịch thẩm thấu tốt hơn.

Bước 2: Cho dung dịch vào bồn tắm.

Bước 3: Ngâm mình trong bồn tắm khoảng 15 phút. Trong thời gian ngâm mình, bạn massage đều đặn khắp cơ thể, để thư giãn, tinh thần thoải mái hơn.

Bước 4: Tắm sạch lại bằng nước ấm, lau khô người. Cuối cùng dùng thêm kem dưỡng ẩm cho da.

Công dụng của từng thành phần trong hỗn hợp tắm trắng:

Muối biển giúp loại bỏ các vi khuẩn, làm giảm các đốm đen xuất hiện trên da.

Sữa tươi cung cấp các dưỡng chất cần thiết, giúp da mịn màng.

Bia cũng cấp vitamin B, cân bằng độ PH, giúp da trắng sáng, dưỡng ẩm hiệu quả.

Lưu ý:

Bạn nên sử dụng cách tắm trắng da bằng bia thường xuyên và liên tục, để các dưỡng chất có trong bia nuôi dưỡng làn da, giúp trắng hồng rạng rỡ.

Ngoài tác dụng làm trắng da, bia còn có nhiều công dụng đặc biệt khác. Nếu uống bia đúng cách sẽ rất tốt cho tim mạch, hệ tiêu hóa… Nhưng nếu uống quá sẽ phản tác dụng, gây hại cho sức khỏe.

Tắm trắng bằng bia tại nhà vô cùng đơn giản. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện hàng ngày hoặc từ 2-3 lần/tuần nếu không có nhiều thời gian. Trước khi tắm trắng da bằng bia bạn đừng nên bỏ qua bước tắm bằng xà bông hay sữa tắm như thông thường để làm sạch da. Sau đó, tẩy da chết, bước quan trọng này giúp lấy đi bụi bẩn, dầu thừa và lỗ chân lông thông thoáng, se khít. Từ đó các dưỡng chất trong bia sẽ thẩm thấu vào da nhanh hơn. Sử dụng cách tắm trắng bằng bia cũng đòi hỏi bạn sự kiên trì thực hiện trong thời gian dài mới có được hiệu quả.

Hy vọng với những thông tin mà bài viết cung cấp, các chị em đã biết áp dụng khoa học cách tắm trắng da bằng bia để sở hữu nàn da trắng sáng mịn màng như mong muốn. Bia là một nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền, ngoài làm trắng da, các chị em có thể sử dụng để trị mụn, làm mượt tóc... Chúc các chị em sớm thành công.