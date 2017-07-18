Tiết lộ sự thật tắm trắng bằng bia có tốt không?

Tắm trắng bằng bia có tốt không ? Câu trả lời là "có". Các chị em có thể hoàn toàn tin tưởng vào cách tắm trắng này, bởi vì bia là một nguyên liệu có nhiều dưỡng chất tốt cho da được chiết xuất từ thiên nhiên, làm trắng da hiệu quả mà không gây kích ứng. Nếu bạn biết kết hợp khéo léo bia với những nguyên liệu khác như trứng gà, sữa tươi, mật ong... thì sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Hơn nữa, đây cũng là những nguyên liệu dễ tìm, giúp bạn có thể thay đổi liên tục, đa dạng hơn phương pháp dưỡng da bằng bia hàng ngày.

Với những thông tin trên, các bạn đã biết rõ tắm trắng bằng bia có tốt không rồi chứ? Hãy bỏ túi ngay cách dưỡng da này, để nhanh chóng sở hữu được làn da đẹp mượt mà như mong muốn.

Nếu bạn nào còn nghi ngờ tắm trắng bằng bia thì dưới đây sẽ là câu trả lời:

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Cách thực hiện tắm trắng bằng bia hiệu quả

Nếu bạn là người có thời gian eo hẹp thì nên dùng cách tắm trắng toàn thân bằng bia mà không cần kết hợp với bất kì nguyên liệu nào khác. Để thực hiện cách này, bạn hãy làm sạch cơ thể, tẩy tế bào chết toàn thân sau đó tắm với bia cuối cùng tắm lại bằng nước sạch.

Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng cách tắm trắng bằng bia kết hợp với những liệu khác như trứng gà, sữa tươi để có kết quả dưỡng da tốt nhất.

Tắm trắng toàn thân bằng bia và trứng gà

Nguyên liệu cần có:

1/2 lon bia.

1 lòng trắng trứng gà.

1 thìa mật ong.

Cách thực hiện:

Bạn cho tất cả nguyên liệu trên vào 1 chiếc bát và trộn thật đều thành hỗn hợp thống nhất. Tiếp theo, tắm sạch với sữa tắm, lau khô và thoa hỗn hợp lên toàn bộ cơ thể kết hợp massage theo hình vòng tròn để dưỡng chất thấm nhanh vào da. Để hỗn hợp trên da khoảng 15 phút rồi tắm sạch với nước lạnh.

Lưu ý: Bạn chỉ cần tắm với nước lạnh chứ không dùng sữa tắm. Ngay lần đầu thực hiện, bạn sẽ thấy làn da da mịn màng và da sáng màu hơn.

Tắm trắng bằng bia và sữa tươi

Nguyên liệu chuẩn bị:

1/2 lon bia.

30 ml sữa tươi.

1/2 thìa muối biển.

Cách thực hiện:

Bạn trộn tất cả nguyên liệu với nhau, sau đó cho vào bồn tắm. Tiếp theo, bạn ngâm mình khoảng 20 phút, cuối cùng tắm sạch với nước.

Trên đây là những thông tin làm trắng da bằng bia hiệu quả ngay tại nhà, để bạn có thể giải đáp được thắc mắc tắm trắng bằng bia có tốt không. Tuy cách này không mang lại hiệu quả ngay tức thì nhưng chắc chắn rằng nếu kiên trì áp dụng trong thời gian từ 1-2 tháng bạn sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn.