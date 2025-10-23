Mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 23/10/2025 20:00

Mẹ chồng mình rất kỳ, đối tốt với anh chị em, với cả chòm xóm, ngoại trừ vợ chồng mình. Có lẽ do quá khứ của mẹ, xưa mẹ từng chịu cảnh đau đớn khi ba chồng ngoại tình, bà từng ôm 2 con vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống cơ cực với 2 đứa con từ người đàn ông đã từng hắt hủi mình khiến bà không vui.

Mẹ có thể cho anh chị em mượn tiền cả trăm triệu để lập nghiệp, nhưng với con cái mẹ rất khắc khe, đến nỗi chồng mình kể, lúc nhỏ mẹ chẳng cho tiền ăn sáng đối với chị chồng và chồng mình. Chưa kể, mẹ còn nhờ cậu qua đánh đập chồng và chị Hai, lý do rất đơn giản: Vì mẹ nghĩ con hư nên nhờ người qua đánh. Chồng và chị Hai mình bị mẹ chồng bạo hành rất nhiều tới nỗi bây giờ dù thương nhưng vẫn hận mẹ chồng lắm. 

 

Trở lại chuyện vợ chồng mình, lúc mình cưới chồng có nhờ mẹ vay cho 1,5 tỷ để làm ăn. Nhưng trúng lúc dịch, chuyện làm ăn khó khăn, hai vợ chồng chưa kịp xoay sở vốn để trả, thế nên mẹ chồng cứ dựa vào đó mà nói chuyện tiền nong liên tục, đáng chú ý còn lấy đó làm lý do chửi và đuổi 2 vợ chồng mình đi khỏi nhà nhiều lần. Mình vì chuyện này mà rất khó xử, nhưng cũng không dám hó hé tiếng nào vì dù sao mẹ chồng cũng đã cho 2 đứa mình vay tiền. 

Mẹ chồng mình có khoảng thu nhập rất ổn định từ việc cho thuê nhà mặt phố, lại có thêm tiền của dư dả do ba chồng thỉnh thoảng gửi cho. Vấn đề là mẹ cho anh chị em vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ thì không buồn lòng nhưng với con trai ruột, mẹ lại tiếc ra mặt. Khi 2 vợ chồng mình mua nhà, chỉ có gia đình mẹ đẻ mình ủng hộ, còn mẹ chồng thì không thèm hỏi han tới. Khi vợ chồng mình đặt vấn đề hỏi vay, mẹ bảo ngay là tiền đã chôn vào bất động sản, chưa rút ra được. Vợ chồng mình cũng "ậm ừ" cho xong, rồi tự xoay sở. Tới lúc mẹ qua nhà chơi, vì thích chung cư bọn mình, mẹ đột nhiên bảo sẽ mua 1 căn cho người dì dưới quê để tiện lên săn sóc con gái vừa vào đại học. Lúc đó vợ chồng mình rất buồn, chỉ tủi thân vì tại sao mẹ chẳng đếm xỉa chuyện 2 vợ chồng mình mua nhà, thế nhưng lại rất tích cực đòi sắm ngay 1 căn cho dì chẳng cần hỏi giá. 

Mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng' - Ảnh 1
Chị chồng gọi cho mình, bảo tụi mình mua chiếc mới để tặng quà làm lành với mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 1 tháng, lùm xùm quá nhiều chuyện, mẹ chồng cãi nhau rồi từ mặt 2 đứa mình, không cho gặp mặt. Thế nhưng, khi bà bị hư điện thoại, lại nói bóng gió để chị chồng gọi cho mình, bảo tụi mình mua chiếc mới để tặng quà làm lành với mẹ chồng. Mình buồn lên đến tột độ, hai vợ chồng mình đang rất khó khăn để cày cuốc kiếm tiền trả nợ, lại thêm phần nhiều chi phí phát sinh vì đang nuôi con nhỏ, thế nhưng mẹ chẳng hề quan tâm tụi mình có tiền hay không?

Gần đây, bà mượn vợ chồng mình 20 triệu. Đang thật sự cạn túi vì dốc hết tiền trả nợ ngân hàng, mình đành về mượn ba mẹ đẻ khoảng 10 triệu để gửi mẹ chồng. Thế nhưng, mình thật sự sốc khi biết được, bà dùng số tiền mà mình vất vả có được đó để sắm sửa cho đứa cháu của dì mới lên đại học.

Có cô em chồng suốt ngày moi móc, tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Có cô em chồng suốt ngày moi móc, tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Giờ thì tôi đã hiểu câu nói của các cụ, đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Tôi kết được 2 năm rồi. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi luôn đau đầu với cô em chồng quý hóa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nửa đêm ôm con ra ban công, câu nói lén lút của chồng dưới nhà khiến người vợ sốc ngất

Nửa đêm ôm con ra ban công, câu nói lén lút của chồng dưới nhà khiến người vợ sốc ngất

Tâm sự 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp 'tiền chật két, vàng đầy kho', giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả

Sau ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp 'tiền chật két, vàng đầy kho', giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tử vi 12 con giáp ngày 24/10: Mùi đón vận quý nhân, Dần tài lộc vượng phát, Tý công danh rộng mở

Tử vi 12 con giáp ngày 24/10: Mùi đón vận quý nhân, Dần tài lộc vượng phát, Tý công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tử vi 2 tháng cuối cùng năm 2025, 3 con giáp lội ngược dòng, tiến thẳng đến thành công, đếm tiền mệt nghỉ, cuộc đời dư dả

Tử vi 2 tháng cuối cùng năm 2025, 3 con giáp lội ngược dòng, tiến thẳng đến thành công, đếm tiền mệt nghỉ, cuộc đời dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 24/10/2025, 3 con giáp ngồi trên đống vàng, xòe tay hứng lộc, may mắn vượt trội, sự nghiệp gặt hái thành công

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/10/2025, 3 con giáp ngồi trên đống vàng, xòe tay hứng lộc, may mắn vượt trội, sự nghiệp gặt hái thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
7 ngày cuối tháng 10 (từ 25-31/10), 3 con giáp đổi vận sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy túi

7 ngày cuối tháng 10 (từ 25-31/10), 3 con giáp đổi vận sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Liên tiếp từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, 3 con giáp điềm lành gõ cửa, bội thu lộc khủng, tiền tài đến như vũ bão, vận may mỉm cười

Liên tiếp từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, 3 con giáp điềm lành gõ cửa, bội thu lộc khủng, tiền tài đến như vũ bão, vận may mỉm cười

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Vì sao Lư Dục Hiểu 'mất điểm' trong phim Nhập thanh vân của Hầu Minh Hạo?

Vì sao Lư Dục Hiểu 'mất điểm' trong phim Nhập thanh vân của Hầu Minh Hạo?

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm ôm con ra ban công, câu nói lén lút của chồng dưới nhà khiến người vợ sốc ngất

Nửa đêm ôm con ra ban công, câu nói lén lút của chồng dưới nhà khiến người vợ sốc ngất

Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại vác mặt sưng húp trở về

Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại vác mặt sưng húp trở về

Đưa con đi chơi, gặp người lạ xin tóc, việc tưởng chừng vô hại lại hé lộ một bí mật kinh hoàng khiến người mẹ "đứng hình

Đưa con đi chơi, gặp người lạ xin tóc, việc tưởng chừng vô hại lại hé lộ một bí mật kinh hoàng khiến người mẹ "đứng hình

Nửa đêm nghe nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Nửa đêm nghe nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Cô gái sốc ngất khi tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bất ngờ hiện ra từ danh sách chặn

Cô gái sốc ngất khi tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bất ngờ hiện ra từ danh sách chặn

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng căm hận chồng

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng căm hận chồng