Hy hữu: 21 năm sống trong hình hài nữ, đi khám phụ khoa mới biết là con trai

Sức khỏe 23/10/2025 15:33

Ngày 23/10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về trường hợp phát hiện giới tính nam ở nữ bệnh nhân đến khám.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, bệnh nhân 21 tuổi đến khám, trên thông tin ghi là nữ giới, lý do khám là vì không có kinh nguyệt và cơ quan sinh dục ngoài khác lạ. Từ nhỏ, người bệnh được nuôi dưỡng như con gái, đến tuổi dậy thì phát triển tuyến vú và lông mu bình thường nhưng không hành kinh.

Tại khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bác sĩ khám phát hiện bệnh nhân có dương vật nhỏ, lỗ tiểu mở thấp ở tầng sinh môn và không sờ thấy tinh hoàn trong bìu.

"Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có bộ nhiễm sắc thể 46, XY - giới tính di truyền là nam, nồng độ testosterone trong giới hạn sinh lý nam giới. Chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định hai tinh hoàn nằm trong ống bẹn, không có tử cung và buồng trứng. Bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn phát triển giới tính thể 46,XY một dạng bất thường di truyền hiếm gặp (0,01 – 0,02%) khi kiểu gen, hormone và hình thể không đồng nhất", BS Nguyễn Văn Phúc, khoa Nam học thông tin.

Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật hạ tinh hoàn hai bên xuống bìu và sinh thiết mô tinh hoàn để đánh giá khả năng sinh tinh. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy mô tinh hoàn đã xơ hóa, ống sinh tinh teo nhỏ, khiến người bệnh không có khả năng sinh tinh, dù nồng độ testosterone của bệnh nhân vẫn bình thường.

Theo BS Phúc, dù phẫu thuật không thể phục hồi chức năng sinh sản, nhưng giúp người bệnh giảm nguy cơ ung thư hóa tinh hoàn ẩn, vốn cao hơn nhiều lần so với tinh hoàn bình thường. 

Hy hữu: 21 năm sống trong hình hài nữ, đi khám phụ khoa mới biết là con trai - Ảnh 1
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn cho bệnh nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, sau phẫu thuật, bệnh nhân được tư vấn để xác định lại giới tính là nam, phù hợp với bộ gene và nội tiết tố. Các chuyên gia tâm lý cũng tham gia hỗ trợ để người bệnh ổn định tinh thần và hòa nhập xã hội. Nếu có nhu cầu sinh con trong tương lai, phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng hiến tặng là một lựa chọn khả thi.

Sắp tới, bệnh nhân sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật nữa để tạo hình niệu đạo, đưa lỗ tiểu về đúng vị trí đỉnh quy đầu. Ca mổ này không chỉ khôi phục chức năng tiểu tiện tự nhiên mà còn đảm bảo thẩm mỹ và chức năng sinh lý, giúp người bệnh có thể quan hệ tình dục bình thường sau khi hồi phục.

Bác sĩ Phúc nhận định rối loạn phát triển giới tính là một bệnh lý y học, không phải lựa chọn cá nhân. Việc điều trị cần sự phối hợp đa chuyên khoa gồm Nam học, Nội tiết, Di truyền và Tâm lý để hỗ trợ người bệnh một cách toàn diện. "Mục tiêu của chúng tôi không phải là thay đổi giới tính, mà là giúp người bệnh sống đúng với bản chất sinh học của mình, có chất lượng sống tốt và được xã hội thấu hiểu, chấp nhận", ông nói.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên chú ý các dấu hiệu bất thường ở trẻ như cơ quan sinh dục ngoài không rõ ràng, không sờ thấy tinh hoàn trong bìu, hoặc bé gái đến tuổi dậy thì mà không có kinh nguyệt để được chẩn đoán và can thiệp sớm

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

Bệnh nhân đột ngột đau ngực, khó thở, chóng mặt rồi ngất xỉu tại nhà trọ - nơi bà sống một mình. Người dân phát hiện, đưa đến bệnh viện gần nhà sơ cứu rồi chuyển đến Chợ Rẫy rạng sáng 20/10.

Xem thêm
Từ khóa:   Rối loạn phát triển giới tính khám phụ khoa tin moi

TIN MỚI NHẤT

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Đời sống 7 phút trước
Nửa đêm nghe nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Nửa đêm nghe nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Tâm sự 14 phút trước
Cô gái sốc ngất khi tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bất ngờ hiện ra từ danh sách chặn

Cô gái sốc ngất khi tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bất ngờ hiện ra từ danh sách chặn

Tâm sự 30 phút trước
Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng căm hận chồng

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng căm hận chồng

Tâm sự 35 phút trước
Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai

Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai

Sao quốc tế 35 phút trước
Sau hôm nay 23/10 đến 1/11: 3 con giáp làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nhảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tưng bừng tài lộc

Sau hôm nay 23/10 đến 1/11: 3 con giáp làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nhảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tưng bừng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ bất ngờ kinh ngạc

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ bất ngờ kinh ngạc

Tâm sự 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Đời sống 45 phút trước
Hy hữu: 21 năm sống trong hình hài nữ, đi khám phụ khoa mới biết là con trai

Hy hữu: 21 năm sống trong hình hài nữ, đi khám phụ khoa mới biết là con trai

Sức khỏe 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

Bứt phá chiều cao cho trẻ em Việt Nam cùng dược sĩ Vũ Đức Thắng

Bứt phá chiều cao cho trẻ em Việt Nam cùng dược sĩ Vũ Đức Thắng

Bé gái 11 tuổi gãy cột sống cổ suốt 2 năm không hay biết

Bé gái 11 tuổi gãy cột sống cổ suốt 2 năm không hay biết

Kimbell Vietnam – Lan tỏa yêu thương, khơi nguồn sáng tạo, vun đắp tương lai

Kimbell Vietnam – Lan tỏa yêu thương, khơi nguồn sáng tạo, vun đắp tương lai

Tự ý mua thuốc phá thai trên mạng, cô gái 27 tuổi bị vỡ tử cung

Tự ý mua thuốc phá thai trên mạng, cô gái 27 tuổi bị vỡ tử cung

Hy hữu: Người phụ nữ quên thiết bị y tế trong cơ thể suốt 15 năm

Hy hữu: Người phụ nữ quên thiết bị y tế trong cơ thể suốt 15 năm