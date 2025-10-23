Bạch Lộc đón tuổi 31 bằng lần đầu nhuộm tóc hồng, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Bạch Lộc vừa gây chú ý khi tham dự một sự kiện của một thương hiệu kính mắt ở Hàng Châu (Trung Quốc). Đây là lần đầu nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng sau khi nhuộm mái tóc hồng nổi bật.

Chỉ với vài tấm ảnh, Bạch Lộc khiến fan hâm mộ dậy sóng. Còn đâu hình ảnh nữ chính cổ trang với mái tóc đen dài tung bay trong gió. Trong loạt ảnh street style mới, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc nhuộm hồng. Màu tóc tưởng chừng “kén người” ấy lại khiến cô toả sáng như viên kẹo ngọt pha chút ánh kim, vừa ngọt ngào, vừa ngạo nghễ.

Mỹ nhân “Châu sinh như cố” diện chiếc váy đen may đo cao cấp có thiết kế ôm sát của Chanel, kết hợp trang sức De Beers do cô làm đại diện và kính mắt sành điệu. Đặc biệt, mái tóc hồng được Bạch Lộc búi tạo kiểu đuôi ngựa theo phong cách năng động, trẻ trung, mang đến hình tượng cá tính.

Trong suốt nhiều năm hoạt động, Bạch Lộc gần như luôn gắn liền với mái tóc đen dài thẳng mượt và hình ảnh ngọt ngào, mong manh. Cô được biết đến với nhiều vai diễn cổ trang, nên việc giữ tóc đen để thuận tiện cho tạo hình đã được nữ diễn viên duy trì. Vì vậy, người hâm mộ đã rất bất ngờ khi Bạch Lộc quyết định thay đổi màu tóc. Miêu tả về lựa chọn táo bạo của bản thân, nữ diễn viên nói rằng cô đang “bắt đầu bước vào thời kỳ phản nghịch ở độ tuổi ngoài 30”.

Trước đó, ở buổi đóng máy của phim “Mạc ly” (giữa tháng 10), Bạch Lộc gây lo lắng khi tiết lộ bản thân từng mắc bệnh “khó chẩn đoán”.

Nữ diễn viên bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu kéo dài, vùng đau lan từ đầu xuống cột sống cổ và vùng cổ vào tháng 7.

Đến tháng 8, cô gần như phải tạm dừng tất cả các hoạt động công khai để tập trung điều trị. Trong thời gian này, Bạch Lộc không thể ăn uống bình thường do cơn đau dữ dội, cân nặng từng có lúc giảm xuống chỉ còn 43kg, cơ thể lẫn tinh thần bị suy nhược nghiêm trọng.

Bạch Lộc đi khám nhiều nơi nhưng vẫn không xác định được nguyên nhân rõ ràng. Các bác sĩ tạm thời xếp bệnh của cô vào diện “bệnh khó chẩn đoán”.

Cuối cùng, nhờ kết hợp châm cứu và dùng thuốc, các triệu chứng bệnh dần thuyên giảm. Đến tháng 9, tình trạng sức khỏe của Bạch Lộc cải thiện rõ rệt.

Chia sẻ của nữ diễn viên khiến người hâm mộ xót xa. Bởi thời điểm Bạch Lộc bị bệnh cũng là lúc cô phải quay phim “Mạc ly”.

Trong buổi quay cuối cùng của bộ phim Mạc Ly, nữ diễn viên Bạch Lộc chia sẻ cô đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà chưa tìm ra nguyên nhân.

