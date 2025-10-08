Bạch Lộc bất ngờ thừa nhận 'không muốn bị ám ảnh về nhan sắc'

Quan điểm về nhan sắc của Bạch Lộc được nhiều khán giả đồng tình.

Mới đây, trong một video lan truyền trên mạng, máy quay cận mặt Bạch Lộc khi nữ diễn viên đang trang điểm. Thợ trang điểm hỏi Bạch Lộc: "Cô không sợ để lộ quầng thâm mắt à?".

Nữ diễn viên đã phản hồi một cách thẳng thắn: “Như vậy thì có sao? Mụn, quầng thâm ai mà chẳng có. Làm gì có ai sinh ra đã hoàn hảo. Tôi không muốn bị ám ảnh bởi nhan sắc”.

Câu trả lời của Bạch Lộc được nhiều khán giả đồng tình, khen ngợi sự tự tin, thẳng thắn của nữ diễn viên và việc cô không sống theo tiêu chuẩn đẹp hoàn hảo mà người khác đặt ra.

Gần đây, Bạch Lộc được khen khi tham dự Tuần lễ thời trang Milan. Ngôi sao Trung Quốc xuất hiện ở sự kiện của hai thương hiệu Emporio Armani và Jimmy Choo.

Bạch Lộc mang đến hai diện mạo khác biệt. Một tạo hình đầm đen hở vai sang trọng, quyến rũ và bí ẩn trong show Emporio Armani. Một tạo hình váy hồng công chúa đầy ngọt ngào trong sự kiện Jimmy Choo.

Bạch Lộc là một trong những sao Hoa ngữ được đánh giá cao về phong cách ở Tuần lễ thời trang Milan năm nay.

Hồi tháng 8, Bạch Lộc từng gây lo ngại vì tình trạng cân nặng giảm quá mức, dẫn đến gương mặt hốc hác, thiếu sức sống.

Trong một buổi livestream cho thương hiệu, nữ diễn viên thừa nhận: “Tôi quá gầy rồi” và tiết lộ cô cao 1m65, nhưng cân nặng đã giảm xuống chỉ còn khoảng 40kg và cảm giác thèm ăn biến mất.

Bạch Lộc cho biết, khi cơ thể quá gầy, cô mới hiểu được sức khỏe quý giá đến thế nào, và đang nghiêm túc ăn uống để tăng cân trở lại.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xứ Trung không ngừng xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh Bạch Lộc trên đường từ phim trường về xe nghỉ ngơi.

