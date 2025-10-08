Gà ác tiềm thuốc bắc là món ăn đại bổ với nhiều công dụng 'vàng' cho sức khỏe

Gà ác tiềm thuốc bắc không chỉ là một món ăn ngon, mà còn là một bài thuốc bồi bổ sức khỏe nổi tiếng trong y học cổ truyền. Món ăn này kết hợp giữa thịt gà ác (hay còn gọi là ô cốt kê, loại gà có thịt và xương đen) với các vị thuốc bắc quý giá, tạo nên một sự hòa quyện hoàn hảo giữa dinh dưỡng và dược tính.

Gà ác từ lâu đã được xem là thực phẩm đại bổ. Theo Đông y, gà ác có tính ấm, vị ngọt, giúp bổ gan thận và đặc biệt là bổ khí huyết (tức tăng cường tuần hoàn máu và năng lượng sống). Món ăn này rất phù hợp với: Người gầy yếu, suy nhược cơ thể. Người mới ốm dậy, sau phẫu thuật cần hồi phục sức khỏe nhanh chóng.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa

Thịt gà ác chứa nhiều Protein, Axit Amin, Sắt và Vitamin E. Khi kết hợp với các vị thuốc bắc như Nhân sâm, Kỷ tử, Hoài sơn, Đông trùng hạ thảo (tùy công thức), món ăn này trở thành "thần dược" giúp:

Tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng.

Cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào và kéo dài tuổi thọ.

Ảnh minh họa: Internet

Bổ thận tráng dương và cải thiện sinh lý

Trong Đông y, gà ác thường được dùng để bồi bổ cho nam giới với công dụng bổ thận tráng dương. Các vị thuốc đi kèm như Kỷ tử và Đông trùng hạ thảo được tin rằng có khả năng cải thiện chức năng sinh lý và tăng cường sức bền.

Dưỡng âm, bổ huyết cho phụ nữ

Món gà ác tiềm thuốc bắc đặc biệt tốt cho phụ nữ: Giúp điều hòa kinh nguyệt và giảm các triệu chứng khó chịu tiền kinh nguyệt. Rất có lợi cho phụ nữ sau sinh hoặc đang cho con bú, giúp phục hồi cơ thể nhanh chóng, tăng cường máu huyết và cải thiện chất lượng sữa.

Cải thiện giấc ngủ và làm dịu tinh thần

Một số vị thuốc bắc dùng trong món tiềm như Táo đỏ và Hạt sen có tác dụng an thần nhẹ nhàng. Thường xuyên ăn gà ác tiềm thuốc bắc có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng và lo âu.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng gà ác tiềm thuốc bắc

Chế độ ăn: Do món ăn này giàu dinh dưỡng và có tính ấm, không nên ăn quá thường xuyên (chỉ nên ăn 1-2 lần/tuần). Ăn quá nhiều có thể gây nóng trong người.

Đối tượng kiêng kỵ: Người đang bị sốt, viêm nhiễm cấp tính, phụ nữ mang thai (nhất là 3 tháng đầu) hoặc người đang bị tiêu chảy không nên dùng món này.

Tham khảo ý kiến thầy thuốc: Việc sử dụng các vị thuốc bắc cần phù hợp với thể trạng mỗi người. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến thầy thuốc Đông y để có công thức tiềm gà phù hợp nhất với cơ địa của bạn.

Gà ác tiềm thuốc bắc là món quà tuyệt vời từ thiên nhiên, giúp bồi bổ và nâng cao sức khỏe toàn diện cho cả gia đình.