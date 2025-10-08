Gà ác tiềm thuốc bắc là món ăn đại bổ với nhiều công dụng 'vàng' cho sức khỏe

Dinh dưỡng 08/10/2025 16:30

Gà ác tiềm thuốc là món ăn có sự thanh ngọt của thịt gà kết hợp với tinh chất dược liệu của thuốc bắc rất bổ dưỡng, thơm ngon và có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Gà ác tiềm thuốc bắc không chỉ là một món ăn ngon, mà còn là một bài thuốc bồi bổ sức khỏe nổi tiếng trong y học cổ truyền. Món ăn này kết hợp giữa thịt gà ác (hay còn gọi là ô cốt kê, loại gà có thịt và xương đen) với các vị thuốc bắc quý giá, tạo nên một sự hòa quyện hoàn hảo giữa dinh dưỡng và dược tính.

Gà ác tiềm thuốc bắc là món ăn đại bổ với nhiều công dụng 'vàng' cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng sức khỏe hàng đầu của gà ác tiềm thuốc bắc

Bồi bổ khí huyết và tăng cường thể lực

Gà ác từ lâu đã được xem là thực phẩm đại bổ. Theo Đông y, gà ác có tính ấm, vị ngọt, giúp bổ gan thận và đặc biệt là bổ khí huyết (tức tăng cường tuần hoàn máu và năng lượng sống). Món ăn này rất phù hợp với: Người gầy yếu, suy nhược cơ thể. Người mới ốm dậy, sau phẫu thuật cần hồi phục sức khỏe nhanh chóng.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa

Thịt gà ác chứa nhiều Protein, Axit Amin, Sắt và Vitamin E. Khi kết hợp với các vị thuốc bắc như Nhân sâm, Kỷ tử, Hoài sơn, Đông trùng hạ thảo (tùy công thức), món ăn này trở thành "thần dược" giúp:

Tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng.

Cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào và kéo dài tuổi thọ.

Gà ác tiềm thuốc bắc là món ăn đại bổ với nhiều công dụng 'vàng' cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bổ thận tráng dương và cải thiện sinh lý

Trong Đông y, gà ác thường được dùng để bồi bổ cho nam giới với công dụng bổ thận tráng dương. Các vị thuốc đi kèm như Kỷ tử và Đông trùng hạ thảo được tin rằng có khả năng cải thiện chức năng sinh lý và tăng cường sức bền.

Dưỡng âm, bổ huyết cho phụ nữ

Món gà ác tiềm thuốc bắc đặc biệt tốt cho phụ nữ: Giúp điều hòa kinh nguyệt và giảm các triệu chứng khó chịu tiền kinh nguyệt. Rất có lợi cho phụ nữ sau sinh hoặc đang cho con bú, giúp phục hồi cơ thể nhanh chóng, tăng cường máu huyết và cải thiện chất lượng sữa.

Cải thiện giấc ngủ và làm dịu tinh thần

Một số vị thuốc bắc dùng trong món tiềm như Táo đỏ và Hạt sen có tác dụng an thần nhẹ nhàng. Thường xuyên ăn gà ác tiềm thuốc bắc có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng và lo âu.

Gà ác tiềm thuốc bắc là món ăn đại bổ với nhiều công dụng 'vàng' cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng gà ác tiềm thuốc bắc

Chế độ ăn: Do món ăn này giàu dinh dưỡng và có tính ấm, không nên ăn quá thường xuyên (chỉ nên ăn 1-2 lần/tuần). Ăn quá nhiều có thể gây nóng trong người.

Đối tượng kiêng kỵ: Người đang bị sốt, viêm nhiễm cấp tính, phụ nữ mang thai (nhất là 3 tháng đầu) hoặc người đang bị tiêu chảy không nên dùng món này.

Tham khảo ý kiến thầy thuốc: Việc sử dụng các vị thuốc bắc cần phù hợp với thể trạng mỗi người. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến thầy thuốc Đông y để có công thức tiềm gà phù hợp nhất với cơ địa của bạn.

Gà ác tiềm thuốc bắc là món quà tuyệt vời từ thiên nhiên, giúp bồi bổ và nâng cao sức khỏe toàn diện cho cả gia đình.

Cách làm cháo gà ác hạt sen bổ dưỡng, thơm ngon, bồi bổ cho bữa ăn gia đình!

Cách làm cháo gà ác hạt sen bổ dưỡng, thơm ngon, bồi bổ cho bữa ăn gia đình!

Cháo gà ác hạt sen - siêu món ăn vừa thơm ngon, đậm vị là giàu dinh dưỡng, đảm bảo thưởng thức xong là năng lượng tràn đầy luôn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   gà ác tiềm thuốc bắc gà ác dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

5 đối tượng nên hạn chế hoặc không nên ăn quả Lựu nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng 

5 đối tượng nên hạn chế hoặc không nên ăn quả Lựu nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng 

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Mật ong là vị thuốc thiên nhiên nhưng 4 đối tượng cần kiêng cữ

Mật ong là vị thuốc thiên nhiên nhưng 4 đối tượng cần kiêng cữ

Quả khế là trái cây dân dã với 6 công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Quả khế là trái cây dân dã với 6 công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

5 lưu ý quan trọng để ăn cua đồng đúng cách và an toàn

5 lưu ý quan trọng để ăn cua đồng đúng cách và an toàn