Ngoài ra, Bạch Lộc tiết lộ gặp không ít khó khăn vì mắc bệnh suốt thời gian quay phim "Mạc ly". Nữ diễn viên bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu kéo dài, vùng đau lan từ đầu xuống cột sống cổ và vùng cổ vào tháng 7.

Trong buổi đóng máy phim "Mạc ly", Bạch Lộc dành khá nhiều thời gian giao lưu với người hâm mộ. Không chỉ thể hiện khả năng nói tiếng Thái, tiếng Malaysia. Đặc biệt, nữ diễn viên đã nói "Cảm ơn" với fan Việt đến ủng hộ mình.

Đến tháng 8, cô gần như tạm dừng tất cả các hoạt động công khai để tập trung điều trị. Trong thời gian này, do cơn đau dữ dội, Bạch Lộc không thể ăn uống bình thường, cân nặng từng có lúc giảm xuống chỉ còn 43kg, cơ thể lẫn tinh thần bị suy nhược nghiêm trọng.

Nữ nghệ sĩ lần lượt đến khám tại các chuyên khoa như da đầu, thần kinh... nhưng vẫn không xác định được nguyên nhân rõ ràng. Các bác sĩ tạm thời xếp bệnh của cô vào diện “bệnh khó chẩn đoán”. Cuối cùng, các triệu chứng được thuyên giảm thông qua kết hợp châm cứu và dùng thuốc. Đến tháng 9, tình trạng sức khỏe của Bạch Lộc đã cải thiện rõ rệt

"Mạc ly" là một trong những bộ phim cổ trang tốn nhiều thời gian để hoàn thành nhất của Bạch Lộc. Đoàn phim khai máy từ cuối tháng 5 nhưng đến giữa tháng 10 mới đóng máy. Trên phim trường, không ít lần người hâm mộ chụp được ảnh mỹ nhân 9x ôm eo, thắt lưng và nhăn nhó vì đau đớn.

“Mạc ly” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Thịnh thế đích phi” của tác giả Phượng Khinh, đạo diễn là Lâm Ngọc Phân - người đứng sau thành công của loạt phim hot “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”, “Hoa thiên cốt”, “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên"...

Nội dung xoay quanh trưởng nữ Diệp gia (Bạch Lộc) bị gả vào phủ Định Vương đã suy tàn. Diệp Ly trở thành vương phi của Định Vương Mặc Tu Nghiêu (Thừa Lỗi) - người bị liệt cả hai chân. Ngày Diệp Ly xuất giá, "thanh mai trúc mã" Lê Vương Mặc Cảnh Lê cũng thành thân với thứ nữ Diệp gia - Diệp Oánh. Sau khi kết hôn, Diệp Ly từng bước lập kế hoạch, trừ khử những người đã làm hại Ly Sơn. Trong quá trình đó, Diệp Ly bị Định Vương Mặc Tu Nghiêu phát hiện. Hai người với hai mục tiêu khác nhau, nhưng đều dốc toàn lực báo thù.

Lê Vương Mặc Cảnh Lê bề ngoài trông vô hại, bị nhiều người khinh thường, nhưng thực chất lại ham muốn quyền lực, âm thầm khuấy động triều cục với mưu đồ soán vị. Trước tình cảnh đó, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu bắt tay nhau giúp hoàng đế trị quốc, phá tan âm mưu của Hầu phủ Mộc Dương cùng Mặc Cảnh Lê.

"Mạc ly" dự kiến sẽ lên sóng trong năm sau và được kỳ vọng là tác phẩm cổ trang thành công tiếp theo của Bạch Lộc.