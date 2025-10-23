Tử vi 12 con giáp ngày 24/10: Mùi đón vận quý nhân, Dần tài lộc vượng phát, Tý công danh rộng mở

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được đoán danh lợi song thu, địa vị nâng tầm, làm tới đâu tiền ra tới đó.

Tuổi Mùi 

Sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ tiến triển hanh thông. Có thể nói, không có điều gì có thể cản trở được niềm đam mê chinh phục thành công của bản mệnh. Con giáp này cũng không phải lo lắng đến vấn đề chi tiêu như trước đây nhờ có nguồn thu nhập ổn định từ công việc kinh doanh, buôn bán.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Trong ngày hành Thổ tương hòa, những khúc mắc trước đó giữa bạn và người ấy đều sớm được tháo gỡ. Người độc thân có thể sẽ phải lòng với người nào đó ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tử vi 12 con giáp ngày 24/10: Mùi đón vận quý nhân, Dần tài lộc vượng phát, Tý công danh rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Tử vi 12 con giáp ngày 24/10: Mùi đón vận quý nhân, Dần tài lộc vượng phát, Tý công danh rộng mở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Sau ngày này chính là quãng thời gian bùng nổ mạnh mẽ của người tuổi Tý, tuổi Tý bước vào giai đoạn rực rỡ nhất trong năm 2025. Cát tinh chiếu mệnh mang lại sự may mắn, hanh thông cho Tý. Người làm công ăn lương dễ được cất nhắc, tăng lương, tăng chức, trong khi người kinh doanh lại ký kết được những hợp đồng lớn, mang lại nguồn thu khổng lồ. Tý có thể kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau, dồi dào, sung túc, đủ đầy.

Không chỉ tài chính khởi sắc, danh tiếng lẫy lừng mà đường tình duyên của tuổi Tý cũng vô cùng rực rỡ. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ người phù hợp, dễ tính chuyện trăm nằm, còn người có đôi thì tình cảm ngày càng gắn bó, thăng hoa. Cuộc sống yên ấm, hạnh phúc là nền tảng và động lực để họ nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tử vi 12 con giáp ngày 24/10: Mùi đón vận quý nhân, Dần tài lộc vượng phát, Tý công danh rộng mở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

