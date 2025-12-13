Tìm hiểu dịch vụ bọc răng sứ tại Nha Khoa Quốc Tế BIK

Từ 2013, Nha Khoa Quốc Tế BIK là hệ thống nha khoa được hàng ngàn người dân tại TP.HCM và Bình Dương tin cậy.

Ngoài ra, BIK còn có dịch vụ dán sứ Veneer để phù hợp cho những đối tượng khác hàng chỉ muốn dán một lớp sứ mỏng và hạn chế việc mài răng.

Bọc răng sứ là kỹ thuật phục hình nha khoa thẩm mỹ, trong đó bác sĩ sẽ mài đi một lớp men răng mỏng của răng thật để tạo cùi, sau đó chụp một mão răng giả bằng sứ lên trên. Mão sứ này có hình dáng, màu sắc và kích thước được thiết kế y hệt như răng thật (hoặc đẹp hơn theo mong muốn), giúp bảo vệ cùi răng thật bên trong và khôi phục thẩm mỹ cũng như chức năng ăn nhai.

Khi nào nên bọc răng sứ?

Các bác sĩ tại Nha Khoa Quốc Tế BIK khuyên bạn nên cân nhắc bọc răng sứ trong các trường hợp sau:

Răng bị nhiễm màu kháng sinh (Tetracycline), ố vàng nặng mà tẩy trắng không hiệu quả.

Răng bị sứt, mẻ, vỡ lớn do chấn thương hoặc ăn nhai đồ cứng.

Răng đã chữa tủy (răng chết tủy) trở nên giòn, dễ vỡ và đổi màu.

Răng thưa, hở kẽ gây mất thẩm mỹ và dắt thức ăn.

Răng mọc lệch lạc, hô hoặc móm nhẹ mà khách hàng không muốn niềng răng tốn thời gian.

Hình thể răng xấu, ngắn hoặc không cân đối.

Các loại răng sứ chất lượng tại BIK

Nha Khoa Quốc Tế BIK cung cấp đa dạng các dòng răng sứ chính hãng, đáp ứng mọi nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng:

1. Răng sứ kim loại (Mỹ, Đức)

Có khung sườn bên trong bằng hợp kim (Ni-Cr hoặc Co-Cr) và phủ sứ bên ngoài.

- Ưu điểm: Chi phí thấp, chịu lực tốt.

- Nhược điểm: Màu sắc không trong bằng răng toàn sứ, sau một thời gian sử dụng lớp kim loại có thể bị oxy hóa gây đen viền nướu. Thường chỉ nên dùng cho răng hàm.

2. Răng sứ Titan

Khung sườn làm từ hợp kim Titan - chất liệu dùng trong y học, nhẹ và tương thích sinh học tốt.

- Ưu điểm: Bền, ít gây kích ứng, phù hợp với người có cơ địa nhạy cảm, chi phí vừa phải.

- Nhược điểm: Vẫn có thể bị đen viền nướu nhẹ sau nhiều năm, độ bóng không bằng toàn sứ.

3. Răng toàn sứ (Zirconia, Cercon, Emax, Lava Plus...)

Được làm hoàn toàn từ khối sứ nguyên chất, không chứa kim loại.

- Ưu điểm:

Thẩm mỹ tuyệt đối: Màu sắc trắng trong, độ thấu quang y hệt răng thật, không bị đen viền nướu theo thời gian.

Độ bền siêu việt: Chịu lực gấp 5-7 lần răng thật, tuổi thọ có thể lên đến 20 năm hoặc trọn đời.

An toàn: Tương thích sinh học hoàn toàn, không gây kích ứng nướu.

- Nhược điểm: Chi phí cao hơn răng sứ kim loại. Đây là lựa chọn hàng đầu cho răng cửa hoặc những ai đòi hỏi sự hoàn hảo.

Quy trình bọc răng sứ chuẩn y khoa tại BIK

Tại BIK, quy trình bọc răng sứ được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ tay nghề cao cùng sự hỗ trợ của công nghệ CAD/CAM hiện đại:

Thăm khám và tư vấn: Kiểm tra tổng quát, chụp X-quang, tư vấn loại sứ phù hợp. Vệ sinh và gây tê: Vệ sinh khoang miệng, gây tê vùng điều trị để khách hàng thoải mái. Mài cùi và lấy dấu: Bác sĩ mài răng theo tỷ lệ chuẩn (hạn chế xâm lấn tối đa), sau đó lấy dấu răng bằng máy quét iTero 5D hoặc vật liệu lấy dấu. Chế tác răng sứ: Dữ liệu được chuyển sang Labo để các kỹ thuật viên thiết kế và chế tác răng sứ. Trong thời gian chờ, khách hàng được gắn răng tạm để đảm bảo thẩm mỹ. Thử sườn và gắn sứ: Bác sĩ thử răng sứ trên miệng, kiểm tra màu sắc, hình dáng, khớp cắn. Khi khách hàng hài lòng, răng sứ sẽ được gắn cố định bằng keo nha khoa chuyên dụng.

Bảng giá và chế độ bảo hành

Giá bọc răng sứ tại Nha Khoa Quốc Tế BIK phụ thuộc vào loại răng sứ bạn lựa chọn. Vui lòng liên hệ trực tiếp với BIK để được tư vấn cụ thể hơn để phù hợp với tình trạng răng của bạn và nhận được mức giá ưu đãi nhất.

BIK cam kết bảo hành chính hãng cho các dòng răng sứ (từ 3 năm đến 15 năm). Khách hàng sẽ được cấp thẻ bảo hành (thẻ cứng hoặc bảo hành điện tử) để kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của răng sứ, đảm bảo quyền lợi tối đa.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật và nha khoa, dịch vụ bọc răng sứ tại Nha Khoa Quốc Tế BIK sẽ giúp bạn tái tạo nụ cười, nâng tầm nhan sắc và tự tin tỏa sáng.