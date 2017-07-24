Điểm mặt các cách tắm trắng tại nhà hiệu quả cho phái đẹp

Chăm sóc da 24/07/2017 15:13

Nếu bạn muốn có một làn da tươi trẻ, khỏe khoắn, trắng trẻo nõn nà thì hãy áp dụng ngay phương pháp tắm trắng tại nhà hiệu quả bằng sữa tươi nhé! Cứ kiên trì áp dụng phương pháp này thì làn da sạm đen đến đâu cũng phải bật tông nhanh chóng.

Tắm trắng tại nhà hiệu quả bằng sữa tươi, chanh và mật ong

Với phương pháp tắm trắng tại nhà hiệu quả này da của bạn sẽ nhanh chóng trắng hồng tự nhiên đến kinh ngạc. Bởi vì, trong mật ong có rất nhiều chất chống oxy hóa, axit amin tốt cho da giúp chống lão hóa. Nước cốt chanh chứa nhiều vitamin C - một loại vitamin có tác dụng hỗ trợ loại bỏ các sắc tố gây nám sạm da và ngăn ngừa chúng quay trở lại. Trong quả chanh cũng có axit Citric tự nhiên giúp làm trắng da cực tốt. Sữa tươi chứa rất nhiều protein nuôi dưỡng da làm trắng từ sâu bên trong.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tam-trang.topic'>Tắm trắng</a> tại nhà hiệu quả bằng sữa tươi, chanh và mật ong
Tắm trắng tại nhà hiệu quả bằng sữa tươi, chanh và mật ong. Ảnh internet

Để có thể thực hiện được cách tắm trắng tại nhà hiệu quả này các chị em cần:

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • 250ml sữa tươi (không đường).
  • 2 thìa cà phê mật ong.
  • 1 thìa nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều cả 3 nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn lại với nhau thành hỗn hợp sánh mịn.
  • Sau đó, thấm hỗn hợp vào bông tắm, thoa lên cơ thể và massage nhẹ nhàng.
  • Khoảng 10-20 phút sau, bạn tắm lại với nước sạch.

Cách này bạn kiên trì thực hiện từ 2 - 3 lần sẽ thấy ngay kết quả cải thiện. Làn da trắng, đều màu và mịn màng hơn rất nhiều.

Phương pháp tắm trắng tại nhà hiệu quả bằng thuốc Bắc

Không chỉ có sữa tươi, mật ong kết hợp với nước cốt chanh mới có công dụng làm trắng da hiệu quả. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng phương pháp tắm trắng tại nhà hiệu quả bằng thuốc Bắc.

Theo Đông Y, thuốc Bắc có rất nhiều lợi ích, không những tốt sức khỏe mà còn giúp làm đẹp da hiệu quả, có công dụng hoạt huyết, chống viêm, làm sạch, làm mờ các vết thâm nám, làm giảm các sắc tố đen, ngăn ngừa lão hóa, giúp da mềm mại, săn chắc và luôn tươi trẻ.

Phương pháp này không những có tính an toàn cao mà còn có chi phí cực kì thấp. Dưới đây là một số phương pháp tắm trắng tại nhà bằng thuốc Bắc bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, áp dụng, để nhanh chóng sở hữu được làn da đẹp như mong muốn.

Tắm trắng tại nhà hiệu quả bằng thuốc Bắc và bột đậu xanh

 

Tắm trắng tại nhà hiệu quả bằng thuốc Bắc và bột đậu xanh
Tắm trắng tại nhà hiệu quả bằng thuốc Bắc và bột đậu xanh. Ảnh internet

 

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • Đương quy: 110g.
  • Bạch cương tàm: 110g.
  • Bạch khiên ngưu: 110g.
  • Bạch tật lê: 110g.
  • Bạch cập: 110g.
  • Bạch chỉ: 80g.
  • Bạch phụ tử, chân châu: 20g.
  • Bạch linh: 20g.
  • Đậu xanh: 100g.

Cách thực hiện:

Đầu tiên bạn nghiền tất cả thành bột, sau đó trộn thêm với sữa tươi không đường tạo thành hỗn hợp đặc sệt. Tiếp theo làm sạch da mặt và thoa lên. Sau 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát. Công thức này thực hiện khoảng 1 – 2 lần/tuần là tốt nhất.

Tắm trắng hiệu quả tại nhà bằng thuốc Bắc kết hợp với sữa chua

 

Tắm trắng hiệu quả tại nhà bằng thuốc Bắc kết hợp với sữa chua
Tắm trắng hiệu quả tại nhà bằng thuốc Bắc kết hợp với sữa chua. Ảnh internet

 

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 4 thìa sữa chua không đường.
  • 2 thìa bột thuốc Bắc (bạn có thể mua ở các tiệm thuốc Bắc).

Cách thực hiện:

  • Trộn đều thuốc Bắc và sữa chua tạo thành hỗn hợp đặc sánh.
  • Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da, massage nhẹ nhàng.
  • Khoảng 20 đến 30 phút, khi hỗn hợp khô rồi rửa lại bằng nước ấm.

Hỗn hợp này sẽ nhanh chóng giúp bạn khắc phục những dấu hiệu lão hóa, da trắng sáng tự nhiên. Thực hiện đều đặn 1 lần/tuần để có hiệu quả cải thiện như mong muốn.

Trên đây là những cách tắm trắng hiệu quả tại nhà mang lại cho bạn làn da đẹp nhanh chóng. Tuy nhiên, đây là các phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên nên không cho hiệu quả ngay tức thì như những cách làm đẹp hiện đại, tuy cho tác dụng từ từ nhưng giúp duy trì kết quả dài lâu. 

Khám phá cách tắm trắng bằng bia Ngọc Thảo giúp chị em có làn đẹp đến không ngờ

Khám phá cách tắm trắng bằng bia Ngọc Thảo giúp chị em có làn đẹp đến không ngờ

Ngọc Thảo là cái tên khá quen thuộc với giới trẻ nói chung và các bạn nữ nói riêng. Cô gái này quay khá nhiều các clip hướng dẫn các chị em tự làm đẹp cho bản thân. Trong đó, cách tắm trắng bằng bia Ngọc Thảo thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các chị em, giúp da trắng hồng, mịn màng chỉ trong một thời gian ngắn.

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