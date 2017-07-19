Khám phá cách tắm trắng bằng bia Ngọc Thảo giúp chị em có làn đẹp đến không ngờ

Chăm sóc da 19/07/2017 11:05

Ngọc Thảo là cái tên khá quen thuộc với giới trẻ nói chung và các bạn nữ nói riêng. Cô gái này quay khá nhiều các clip hướng dẫn các chị em tự làm đẹp cho bản thân. Trong đó, cách tắm trắng bằng bia Ngọc Thảo thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các chị em, giúp da trắng hồng, mịn màng chỉ trong một thời gian ngắn.

Theo đó, cách tắm trắng bằng bia chứa rất nhiều hàm lượng vitamin B, cung cấp và bổ sung giúp da khỏe mạnh và mịn màng hơn. Đồng thời, trong bia còn chứa rất nhiều chất dưỡng ẩm, axit lactic, chất chống oxy hóa để cân bằng pH, se khít lỗ chân lông lấy sạch lớp bụi bẩn và dầu nhờn trên da. Vì vậy, bạn hãy tận dụng cách tắm trắng bằng bia Ngọc Thảo này để làm đẹp cho bản thân, giúp làn da “lột xác” hoàn toàn nhé!

Cách tắm trắng bằng bia và muối hạt

Cách này, cô gái Ngọc Thảo sử dụng kết hợp nhiều nguyên liệu với nhau để tạo thành hỗn hợp tắm trắng hoàn hảo.

Cách tắm trắng bằng bia và muối hạt
Cách tắm trắng bằng bia và muối hạt. Ảnh internet

Nguyên liệu gồm có:

  • 1 quả trứng gà.
  • 2 thìa muối hạt.
  • 2 thìa mật ong.
  • 500ml bia.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Sau khi đã chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết xong, bạn cho tất cả vào trộn đều với nhau, khuấy đều đến khi có bông bọt là được.

Bước 2: Bạn tắm sạch sẽ loại bỏ lớp bụi bẩn, chất nhờn bám dính trên da để các dưỡng chất trong hỗn hợp hấp thu tốt nhất.

Bước 3: Dùng bông sạch nhúng vào hỗn hợp bia và thoa đều lên toàn bộ cơ thể.

Bước 4: Kết hợp với massage nhẹ nhàng trong khoảng 20 phút.

Bước 5: Cuối cùng, bạn tắm lại bằng nước ấm thật sạch, lau khô người và thoa một lớp kem dưỡng lên để giữ ẩm cho da.

Cách tắm trắng bằng bia Ngọc Thảo này bạn nên thực hiện đều đặn từ 2 – 3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Những ngày còn lại bạn vẫn tắm bằng sữa tắm như bình thường.

Cách tắm trắng bằng bia và cam tươi

Bia và cam tươi là sự kết hợp hoàn hảo, hỗn hợp này vừa cung cấp vitamin B và vitamin C, cùng các thành phần dưỡng chất quan trọng để nhanh chóng giúp da bật tông, trắng và mịn màng hơn.

Cách tắm trắng bằng bia và cam tươi
Cách tắm trắng bằng bia và cam tươi. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • Bia tươi.
  • Cam tươi.

Cách thực hiện:

Bước 1: Vắt cam lấy nước cốt, loại bỏ hạt.

Bước 2: Lấy bia trộn với nước cam thành hỗn hợp, hòa quyện vào với nhau.

Bước 3: Bạn chuẩn bị một bồn nước tắm ở nhiệt độ vừa phải, âm ấm.

Bước 4: Cho hỗn hợp vào bồn và khuấy đều.

Bước 5: Ngâm mình thư giãn kết hợp massage toàn thân khoảng 20 phút.

Bước 6: Tắm sạch cơ thể lại bằng nước mát.

Thực hiện 2 – 3 lần/tuần, bạn sẽ thấy làm da sáng đều màu, đàn hồi tốt hơn.

Cách tắm trắng bằng bia và sữa tươi

Cách tắm trắng bằng bia này phù hợp với hầu hết các loại da. Da dầu, da khô hay da nhạy cảm cũng có thể dùng được cách này.

Cách tắm trắng bằng bia và sữa tươi
Cách tắm trắng bằng bia và sữa tươi. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • Bia tươi.
  • Sữa tươi không đường.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn đều tất cả các hỗn hợp vào trong một cái bát to.

Bước 2: Bạn đổ hỗn hợp vào trong bồn tắm để ngâm mình trong đó. Tuy nhiên, nếu bạn không có bồn tắm thì có thể thoa trực tiếp lên da.

Bước 3: Massage nhẹ nhàng và để trên da khoảng 20 phút.

Bước 4: Cuối cùng, bạn tắm lại bằng nước sạch.

Trên đây là những cách tắm trắng bằng bia Ngọc Thảo hướng dẫn để giúp các chị em nhanh chóng sở hữu được làn da trắng hồng rạng rỡ sau khoảng 2 tháng kiên trì thực hiện.

Lưu ý: Trong khi thực hiện cách tắm trắng bằng bia các chị em cần bảo vệ da thật kĩ, đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng trước khi đi ra đường để không bị sạm đen da.

Cách tắm trắng bằng bia tại nhà da sạm đen cũng phải bật tông nhanh chóng

Cách tắm trắng bằng bia tại nhà da sạm đen cũng phải bật tông nhanh chóng

Bia không chỉ là đồ uống quen thuộc của cánh mày râu mà còn là “thần dược” làm đẹp hiệu quả của các chị em. Trong bia chứa nhiều dưỡng chất giúp làm trắng, nuôi dưỡng da mịn màng, se khít lỗ chân lông. Vì vậy, bạn hãy thử ngay cách tắm trắng bằng bia tại nhà nhé, để nhanh chóng sở hữu được làn da đẹp như mong muốn.

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