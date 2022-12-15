Cách chăm sóc da khô vào mùa đông – Bí quyết giữ gìn nhan sắc tuổi xuân

Thời tiết khô hanh của mùa đông là một “cực hình” đối với da khô. Vì sợ lạnh nên nhiều chị em sẽ tắm, vệ sinh da mặt bằng nước nóng, sử dụng máy điều hòa, lò sưởi nhiều... tuy nhiên, những thói quen này sẽ khiến da bị mất nước nhanh hơn, làn da bị tổn thương sâu sắc hơn nữa đấy! Do đó, cách chăm sóc da khô vào mùa đông sẽ chú trọng tập trung vào cung cấp độ ẩm cho da bằng cách chọn lọc các loại kem dưỡng, mặt nạ bổ sung dinh dưỡng và thay đổi các thói quen hàng ngày cho phù hợp. Cụ thể chi tiết, hãy cùng khám phá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Da khô rất nhạy cảm, dễ bị nổi mụn hoặc dị ứng nếu như chọn loại kem dưỡng không phù hợp. Theo các chuyên gia da liễu, tốt nhất bạn nên chọn những loại kem dưỡng có thành phần từ dầu quả bơ, hoa anh đào, hạnh nhân… giúp thẩm thấu đều và nhanh chóng vào bên trong, duy trì độ ẩm ổn định, tăng độ đàn hồi giúp da khỏe mạnh từ bên trong.

Bổ sung đủ nước là thói quen mà chị em cần đặc biệt lưu ý trong mùa đông!

Vào mùa hè độ ẩm không khí lớn nên làn da không bị khô, bạn có thể quên uống nước cũng không sao. Nhưng mùa đông, thời tiết khắc nghiệt, hanh khô thì bạn tuyệt đối không được bỏ qua việc bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể. Nếu không bổ sung nước kịp thời, làn da sẽ bị tróc vảy, yếu, nứt nẻ... Vì thế, hàng ngày bạn cần phải uống đủ 2-3 lít nước.

Bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho da

Bên cạnh việc uống nước, bạn cũng nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin E, C để tăng sự đàn hồi, chống lão hóa da như: trái cây, thịt, cá, rau xanh...

Không tắm nước nóng

Tắm nước nóng vào mùa đông sẽ khiến da bị mất nước!

Thay vì tắm nước nóng khiến cho quá trình bốc hơi nước diễn ra nhanh chóng thì bạn nên sử dụng nước ấm để vệ sinh cơ thể, tránh làm mất những chất dầu tạo ẩm tự nhiên trên da. Trong khi tắm, bạn có thể sử dụng sữa tắm dưỡng ẩm từ thiên nhiên có thành phần là nha đam mật ong hoặc dầu dừa để tăng sức sống, giữ ẩm cho da hiệu quả.

Chống nắng cho da

Mặc dù mùa đông ánh nắng rất yếu, nhưng các tia UVA, UVB vẫn có thể làm da đen sạm do chúng tác động vào quá trình tuần hoàn nước của da. Vì vậy, để bảo vệ da khỏe mạnh, giúp sản sinh ra các nhân tố giữ ẩm tự nhiên thì bạn cần thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài khoảng 30 phút.

Cách chăm sóc da khô vào mùa đông không thể bỏ sử dụng mặt nạ thiên nhiên để dưỡng da

Mặt nạ thiên nhiên là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng và độ ẩm cho da khô vào mùa đông. Những loại mặt nạ từ chuối, bơ, mật ong, nha đam là sự lựa chọn hoàn hảo cho chị em, vừa đơn giản, tiết kiệm mà lại còn vô cùng hiệu quả. Các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay nào?!

1. Mặt nạ chăm sóc da mặt khô vào mùa đông từ chuối

Chuối chứa nhiều protein và vitamin C, E... giúp da luôn tươi trẻ, khỏe mạnh, chống lại các tác động gây hại từ môi trường vô cùng hiệu quả.

Mặt nạ chuối cho da khô vừa đơn giản vừa siêu hiệu quả tại nhà!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 quả chuối chín.

1 thìa mật ong.

1 thìa sữa chua không đường.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào máy xay sinh tố, xay thành hỗn hợp sền sệt.

- Vệ sinh làn da sạch sẽ.

- Thoa đều hỗn hợp dưỡng da lên mặt.

- Để khoảng 20 phút, khi hỗn hợp đã khô, bạn rửa lại bằng nước mát là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

2. Mặt nạ chăm sóc da khô vào mùa đông bằng bơ

Trong bơ chứa một loại tinh dầu giúp thẩm thấu nhanh chóng, cung cấp độ ẩm và các dưỡng chất, để da luôn khỏe mạnh, hạn chế tình trạng bị mất nước cho da. Chính vì vậy, đây cũng là một trong những loại mặt nạ được nhiều chị em sử dụng để dưỡng da vào mùa đông.

Mặt nạ bơ giúp cung cấp độ ẩm cho làn da khô!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

½ quả bơ.

1 thìa mật ong.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Xay nhuyễn bơ bằng máy xay sinh tố, sau đó cho mật ong vào trộn đều.

- Sau khi làn da được vệ sinh sạch sẽ thì bạn thoa đều hỗn hợp lên trên da.

- Để khoảng 15-20 phút, sau đó bạn rửa sạch bằng nước ấm.

- Cứ thực hiện 3-4 lần/tuần, đảm bảo làn da sẽ luôn khỏe mạnh, căng đầy sức sống.

Trên đây là tổng hợp những mẹo nhỏ giúp chị em chăm sóc da khô vào mùa đông hiệu quả và đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được cung cấp trên đây, các chị em độc giả đã tìm ra cho mình được cách chăm sóc da khô vào mùa đông hiệu quả, phù hợp, góp phần nâng cao thẩm mỹ cho phái đẹp và giúp chị em nhanh chóng sở hữu một làn da mịn màng, tươi sáng cho những dịp lễ cuối năm đang đến gần này nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!