Tự làm xà phòng từ nha đam và mật ong cho da đẹp mịn màng như da em bé!

Xà phòng tự nhiên luôn tốt cho da hơn nhiều so với các loại xà phòng được làm từ chất hóa học bày bán trên thị trường, thường được tìm thấy ở các siêu thị hay cửa hàng mỹ phẩm. Nhờ thành phần không chứa các chất hóa học nhân tạo nên xà phòng tự nhiên đảm bảo các lợi ích tuyệt vời cho da, dưỡng ẩm tốt hơn, mang nhiều nhiều chất dinh dưỡng và có công dụng cân bằng pH, làm mềm sáng da và loại bỏ tế bào chết tốt hơn. Không những vậy, cách thực hiện cũng đơn giản nữa nhé! Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý bạn đọc cách làm xà phòng từ nha đam và mật ong siêu an toàn và đơn giản tại nhà. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Đặc biệt, nhờ chứa nhiều chất kháng khuẩn nên thần dược này có công dụng ngăn chặn và làm dịu tình trạng mụn nhọt hiệu quả. Ngoài ra, mật ong cũng chứa hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin C cao - là hai thành phần giúp bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời đồng thời ngăn ngừa quá trình lão hóa da.

Mật ong là phần chất ngọt do ong mật góp nhặt từ các bông hoa. Khác với đường trắng tinh luyện, loại thực phẩm này được xếp vào loại chất làm ngọt tự nhiên, có đặc tính kháng khuẩn có lợi cho sức khỏe.

Còn về nha đam - một nguyên liệu hẳn đã vô cùng quen thuộc với những công cuộc làm đẹp tại nhà của chị em. Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, trong nha đam cung cấp rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho làn da như các vitamin nhóm C, B, A, E các loại axit folic, những yếu tố vi lượng như kẽm, natri, mangan,… Những dưỡng chất này không chỉ có khả năng sát khuẩn, loại bỏ các loại mụn và chất bẩn trên mặt, mà còn có thể nuôi dưỡng và làm sáng da rất hiệu quả, đồng thời giúp dưỡng ẩm và giúp làm da trở nên mềm mịn và khỏe mạnh hơn.

Điểm chung của hai nguyên liệu tự nhiên này chính là chúng rất giàu vitamin C - một chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe, hợp chất này có công dụng thúc đẩy quá trình sản xuất collagen giúp các mô chắc khỏe, bao gồm cả da và sụn.

Từ đó có thể khẳng định, mật ong và nha đam chính là những nguồn nguyên liệu dưỡng da an toàn và hiệu quả mà các chị em có thể tận dụng tại nhà. Đọc đến đây thì chị em còn chần chừ gì mà không cùng tìm hiểu ngay cách làm xà phòng từ nha đam và mật ong - với thành phần lành tính và giúp nuôi dưỡng làn da hiệu quả nào!

Cách làm xà phòng nha đam mật ong chăm sóc da

Trong cách làm xà phòng từ mật ong và nha đam dưới đây, bạn nên sử dụng thêm glycerin để đảm bảo không có bất cứ tác dụng phụ nào xảy ra và có hiệu quả tốt nhất nhé.

Xà phòng nha đam mật ong không hóa chất, vô cùng an toàn cho da!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Gel nha đam.

Hai bánh xà phòng glycerin (250gram).

4 thìa mật ong.

100ml dầu ô liu.

Vỏ chanh.

1 chiếc bát thủy tinh.

Lò vi sóng.

Máy đánh/trộn bằng điện (electric beater).

Các bước tiến hành thực hiện

- Bước 1: Cho hai bánh xà phòng glycerin vào bát rồi cho vào lò vi sóng trong khoảng từ 3 đến 4 phút cho xà phòng chảy ra.

- Bước 2: Tiếp đó, lần lượt cho gel nha đam và 4 thìa mật ong cùng vỏ chanh vào bát xà phòng.

- Bước 3: Kế đó, tiến hành đun nóng một vài giọt dầu ô liu với lửa thật nhỏ và đun cho đến khi dầu ấm lên, tránh quá nóng vì có thể làm mất các đặc tính trong dầu.

- Bước 4: Sau đó dùng máy đánh/trộn bằng điện đánh hỗn hợp xà phòng glycerin + nha đam + mật ong + dầu ô liu thật đều, vừa đánh đều như vậy vừa cho dầu ô liu vào. Thực hiện cho đến khi các nguyên liệu được hòa quyện lại với nhau là đạt.

- Bước 5: Đến đây thì bạn chỉ cần cho hỗn hợp vừa tạo thành ở trên vào một chiếc khuôn đã chuẩn bị sẵn, khuôn này nên có hình vuông và nên làm bằng nhựa, nhưng bạn không nên đổ ngập cả khuôn vì sẽ khó lấy ra nhé.

- Bước 6: Cuối cùng, bạn cho các khuôn xà phòng vào ngăn đá tủ lạnh và để trong 1 ngày. Sau thời gian này, bạn có thể lấy ra và cắt xà phòng thành từng miếng khác nhau để sử dụng mỗi ngày nhé. Vậy là đã hoàn tất rồi đấy!

Ngoài chanh và dầu ô liu, bạn cũng có thể sử dụng các tinh dầu khác như hoa hồng, cam hoặc oải hương để trộn với nha đam và mật ong để miếng xà phòng tự nhiên nhà làm thêm hiệu quả nhé!

Mẹo chọn mua nha đam và mật ong chất lượng

Mẹo chọn mua nha đam tươi

Nên chọn mua những nhánh nha đam nhỏ và có màu xanh đều!

- Bạn nên chọn những cây nha đam có nhánh nhỏ và đều nhau, có màu xanh đều, thường có đốm trắng nhỏ và chảy ra nhớt khi có vết cắt, đây là những cây nha đam tươi mới và chất lượng.

- Ngược lại, tránh mua những cây nha đam có nhánh dài và lớn vì những nha đam này thường có thuốc tăng trưởng không tốt cho sức khỏe.

- Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý, nếu nha đam có màu xanh hơi ngả về phía rìa gai, thì đây là nha đam héo, đã hái lâu ngày, không nên mua.

- Ngoài ra, bạn cũng không nên chọn mua loại nha đam có màu xanh tím và có nhánh lớn, vì đây là loại nha đam Ấn Độ không có nhiều dưỡng chất bằng.

Mẹo chọn mật ong thật, chất lượng

Bạn nên kiểm tra kỹ hạn sử dụng của mật ong trước khi chế biến!

- Khi mua, bạn phải chú ý xem mật ong còn hạn sử dụng hay không. Theo đó, mật ong đã hết hạn sẽ chuyển sang màu đen, trên bề mặt có nổi lên các bọt khí màu trắng, có mùi cay nồng khó chịu, khi nếm thử sẽ thấy có vị chua đắng.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kiểm tra mật ong thật, giả bằng cách nhỏ một vài mật ong vào ly nước lọc, nếu những viên mật ong tròn, không tan và chìm xuống dưới đáy thì đó là mật ong thật. Ngược lại, nếu mật ong hòa tan với nước thì đó là mật ong giả.

- Hoặc bạn chuẩn bị sẵn một mẩu giấy thấm, sau đó nhỏ vài giọt mật ong lên giấy thấm. Trong trường hợp giọt mật vo tròn và tan chậm hoặc không tan thì đó chính là mật ong thật. Ngược lại, trường hợp giọt mật nhanh chóng loãng ra và thấm vào giấy thì đó là mật ong giả.

Trên đây là cách làm xà phòng từ nha đam và mật ong với công dụng dưỡng da siêu hiệu quả tại nhà. Với cách làm đơn giản và các nguyên liệu thiên nhiên dễ tìm như này, các chị em hoàn toàn có thể thử sức tại nhà nhé, vừa tiết kiệm lại đảm bảo an toàn tuyệt đối, đã thế còn giúp nuôi dưỡng làn da hiệu quả, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Đặc biệt, với các chị em có làn da nhạy cảm với hóa chất, thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn thay thế tuyệt vời đấy. Chúc các chị em trổ tài thành công!