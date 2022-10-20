Sữa chua không chỉ nổi tiếng là món tráng miệng thơm ngon, dinh dưỡng mà còn là một trong những "mỹ phẩm tự nhiên" được các chị em vô cùng được ưa chuộng nhờ thành phần với vô số công hiệu hữu ích, đặc biệt là với công hiệu tẩy da chết hiệu quả và an toàn tại nhà. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về công dụng tẩy tế bào chết bằng sữa chua không đường ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Công dụng được nhiều người biết đến nhất của sữa chua chính là về khả năng hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả nhờ vào thành phần có chứa rất nhiều vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Bên cạnh công dụng thường thấy này, sữa chua còn mang lại rất nhiều công dụng tuyệt vời khác mà bạn không ngờ tới như: Giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa loãng xương nhờ vào thành phần giàu vitamin D và hàm lượng canxi, giúp kiểm soát cân nặng, tăng cường hệ thống miễn dịch, trị viêm nhiễm vùng kín,....

Sữa chua với lịch sử ra đời từ 4000 năm trước, vốn là một món ăn truyền thống của Bulgaria và ngày nay nó được xem là món ăn bổ dưỡng, thơm ngon cho mỗi ngày, được thực khách trên khắp các nước yêu thích.

Đặc biệt, sữa chua còn được xem là “thần dược” giúp các chị em đẹp da đẹp dáng nữa đấy: Giúp chữa da cháy nắng, giúp tẩy tế bào chết một cách tự nhiên nhờ vào thành phần có chứa axit lactic giúp loại bỏ các tế bào da chết, đặc biệt, sữa chua còn có thể giúp trị thâm và trị mụn da cho chị em nhờ vào hàm lượng vitamin C cao có trong sữa chua, giúp làm mờ vết thâm một cách hiệu quả,.... Đối với làm đẹp, chỉ với một hộp sữa chua, chị em đã có thể chăm sóc từ da tới tóc với hiệu quả bất ngờ mà chẳng cần tốn tiền mua quá nhiều mỹ phẩm đâu nhé!

Giờ thì hãy cùng khám phá ngay cách tẩy tế bào chết với sữa chua siêu hiệu quả và đơn giản tại nhà nhé!

Các cách tẩy tế bào chết bằng sữa chua

Cách 1: Mặt nạ sữa chua không đường và yến mạch

Sự kết hợp của sữa chua và yến mạch giúp nhân đôi công hiệu tẩy tế bào chết!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước tiên, trộn 1 thìa sữa chua và 2 thìa bột yến mạch lại với nhau.

- Tiếp đó, sau khi thu được hỗn hợp sền sệt, bạn chỉ việc đắp hỗn hợp này lên mặt trong khoảng từ 10 đến 20 phút.

- Cuối cùng là rửa sạch lại mặt bằng nước ấm là được nhé.

Với công thức tẩy tế bào chết này, chị em nên dùng bột yến mạch nguyên chất và cho yến mạch vào nước để nó nở ra trước, sau đó, mới trộn cùng sữa chua không đường. Làm như vậy thì hỗn hợp mới sánh mịn và hạn chế tổn thương da khi chà xát quá mạnh.

Cách 2: Mặt nạ sữa chua không đường và chanh

Sữa chua và chanh mang công hiệu tẩy da chết và nuôi dưỡng da hiệu quả!

Tẩy tế bào chết bằng sữa chua không đường và chanh phù hợp với làn da nhạy cảm, nhiều nhờn và mụn. Bằng cách này, chị em có thể làm sạch bề mặt da triệt để, ngăn ngừa mụn tái phát và làm mờ các vết thâm, nám.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Vắt ½ quả chanh lấy nước cốt rồi trộn đều với 1 hộp sữa chua.

- Rửa mặt bằng nước sạch. Sau đó, tiến hành thoa đều hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng.

- Thư giãn trong 15 phút rồi rửa sạch lại với nước là được. Rất đơn giản phải không nào? Với phương pháp làm đẹp này, chị em không cần dùng thêm sữa rửa mặt nữa nhé.

Một vài lưu ý quan trọng khi tẩy tế bào chết bằng sữa chua

Chị em không nên lạm dụng ăn sữa chua, kẻo dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa!

Kết hợp sữa chua không đường với các loại nguyên liệu khác như chanh và mật ong sẽ giúp bạn có được một hỗn hợp tẩy da chết hiệu quả. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điều quan trọng sau đây:

- Nhiều chị em cho rằng vừa tẩy da chết bằng sữa chua vừa ăn nhiều sữa chua hàng ngày sẽ giúp da căng mịn, sáng trắng hơn. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm bởi việc lạm dụng sữa chua sẽ gây ra một số tác dụng phụ khó lường, chẳng hạn như gây khó tiêu, đầy hơi, buồn nôn, chuột rút, tiêu cháy, thậm chí là dị ứng. Thực tế, dùng sữa chua tẩy tế bào chết chỉ tác động ở bề mặt da, còn việc bạn ăn sữa chua lại là một vấn đề khác. Không nên nghĩ rằng ăn thêm nhiều sữa chua nữa thì da sẽ càng mềm mịn nhé.

- Sau khi tẩy da chết, không nên đi ra ngoài ánh nắng Mặt Trời hay các khu vực nhiều bụi, ô nhiễm, nhất là với da nhạy cảm. Da mới được loại bỏ tế bào chết cần được bảo vệ hoặc “che chắn” cẩn thận nếu phải ra ngoài. Do vậy, tốt nhất là hãy đảm bảo bạn được có thời gian nghỉ ngơi dài hoặc chỉ nên tẩy da chết vào buổi tối trước khi đi ngủ.

- Không nên tẩy da chết bằng sữa chua có đường, bởi loại sữa chua này có hàm lượng chất chống lão hóa thấp hơn, nhiều tạp chất hơn và lượng đường trong sữa có thể cản trở quá trình hấp thụ các dưỡng chất của da đấy.

- Sau khi tẩy tế bào chết, chị em hãy bôi một lớp kem dưỡng ẩm (loại phù hợp với làn da của mình) có nguồn gốc từ thiên nhiên lên mặt. Làm vậy để bổ sung độ ẩm kịp thời cho da và giúp da nhanh chóng phục hồi sau khi được loại bỏ lớp da đã bị “chết”.

Tóm lại, tẩy tế bào chết bằng sữa chua không đường là bí quyết làm đẹp da lành tính và vô cùng hiệu quả mà chị em hoàn toàn có thể áp dụng tại nhà. Hy vọng với 2 công thức tẩy tế bào chết bằng sữa chua không đường mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ bỏ túi thêm được một cách làm đẹp hiệu quả tại nhà nữa. Chúc các chị em áp dụng thành công và luôn có một da khỏe đẹp, mịn màng nhé!