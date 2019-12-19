Dầu gấc và những công dụng làm đẹp thần kỳ, ai cũng nên thủ sẵn 1 lọ trong nhà

Chỉ cần trong nhà có sẵn 1 lọ dầu gấc thì chị em không lo làn da của mình bị nứt nẻ khi thời tiết hanh khô nhờ những cách làm đẹp từ dầu gấc cực đơn giản sau.
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Muốn sở hữu làn da khỏe đẹp, mịn màng nhưng không tốn quá nhiều chi phí thì chị em nên sử dụng phương pháp làm đẹp từ dầu gấc, không những an toàn mà còn rất hiệu quả.
1. Căng mịn, ngăn ngừa lão hóa
Trong dầu gấc có chứa hàm lượng lớn vitamin E, vitamin A, Lycopen có tác dụng giúp làn da trắng sáng, mờ thâm, căng mịn và ngăn ngừa lão hóa.
Cách sử dụng: 1 tuần từ 2-3 lần, bạn thoa một lượng dầu gấc vừa đủ lên mặt sau đó mát xa nhẹ nhàng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên theo hình tròn khoảng 20-25 phút, sau đó rửa sạch mặt với nước.
Vì dầu gấc chứa rất nhiều dưỡng chất nên chị em chú ý không thoa quá dày và không sử dụng liên tục hàng ngày. Nếu dùng nhiều quá sẽ dễ gây bít tắc lỗ chân lông, là nguyên nhân khiến da bị nổi mụn.
2. Trị các loại mụn nhanh chóng
Nếu bạn đang gặp phải tình trạng da bị lên mụn, hãy thử áp dụng cách làm đẹp từ dầu gấc này trong vòng 2 tuần. Bạn sẽ cảm nhận được các vết mụn không còn sưng đỏ, những vết thâm cũng được cải thiện đáng kể.
Cách sử dụng: chị em có thể áp dụng mát xa với dầu gấc 1 tuần từ 2-3 lần hoặc hàng ngày, sau khi đã rửa mặt sạch thì lấy tăm bông nhúng vào dầu gấc và chấm lên các vết mụn cũng được.
3. Trị nám, tàn nhang
Nám và tàn nhang rất khó để điều trị, vì vậy bạn cần kiên trì thực hiện mỗi ngày và áp dụng lâu dài để thu được kết quả tốt nhất.
Cách sử dụng:
Cách 1: Thoa dầu gấc lên vùng da bị nám, tàn nhang và mát xa trong vòng 30 phút mỗi ngày (không nên mát xa cả mặt).
Cách 2: Xông hơi mặt trước (mục đích là để lỗ chân lông giãn nở, như vậy dầu gấc sẽ thẩm thấu nhanh hơn), sau đó thoa tinh dầu gấc lên vùng da bị nám và mát xa bình thường.
Phương pháp làm đẹp từ dầu gấc trên khá đơn giản lại không tốn quá nhiều chi phí, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Chúc bạn thành công!