Dầu gấc và những công dụng làm đẹp thần kỳ, ai cũng nên thủ sẵn 1 lọ trong nhà

Muốn sở hữu làn da khỏe đẹp, mịn màng nhưng không tốn quá nhiều chi phí thì chị em nên sử dụng phương pháp làm đẹp từ dầu gấc , không những an toàn mà còn rất hiệu quả.

Cách sử dụng: 1 tuần từ 2-3 lần, bạn thoa một lượng dầu gấc vừa đủ lên mặt sau đó mát xa nhẹ nhàng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên theo hình tròn khoảng 20-25 phút, sau đó rửa sạch mặt với nước.

Trong dầu gấc có chứa hàm lượng lớn vitamin E, vitamin A, Lycopen có tác dụng giúp làn da trắng sáng, mờ thâm, căng mịn và ngăn ngừa lão hóa.

Mát xa với dầu gấc 1 tuần 3 lần để đạt hiệu quả cao nhất - Ảnh minh họa: Internet

Vì dầu gấc chứa rất nhiều dưỡng chất nên chị em chú ý không thoa quá dày và không sử dụng liên tục hàng ngày. Nếu dùng nhiều quá sẽ dễ gây bít tắc lỗ chân lông, là nguyên nhân khiến da bị nổi mụn.

2. Trị các loại mụn nhanh chóng

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng da bị lên mụn, hãy thử áp dụng cách làm đẹp từ dầu gấc này trong vòng 2 tuần. Bạn sẽ cảm nhận được các vết mụn không còn sưng đỏ, những vết thâm cũng được cải thiện đáng kể.

Dầu gấc trị mụn rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: chị em có thể áp dụng mát xa với dầu gấc 1 tuần từ 2-3 lần hoặc hàng ngày, sau khi đã rửa mặt sạch thì lấy tăm bông nhúng vào dầu gấc và chấm lên các vết mụn cũng được.

3. Trị nám, tàn nhang

Nám và tàn nhang rất khó để điều trị, vì vậy bạn cần kiên trì thực hiện mỗi ngày và áp dụng lâu dài để thu được kết quả tốt nhất.

Dầu gấc chữa nám, tàn nhang - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Cách 1: Thoa dầu gấc lên vùng da bị nám, tàn nhang và mát xa trong vòng 30 phút mỗi ngày (không nên mát xa cả mặt).

Cách 2: Xông hơi mặt trước (mục đích là để lỗ chân lông giãn nở, như vậy dầu gấc sẽ thẩm thấu nhanh hơn), sau đó thoa tinh dầu gấc lên vùng da bị nám và mát xa bình thường.

Phương pháp làm đẹp từ dầu gấc trên khá đơn giản lại không tốn quá nhiều chi phí, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Chúc bạn thành công!