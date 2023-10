Cách làm mặt nạ bơ dưỡng da trắng mịn, hết mụn nhanh chóng

Theo các nghiên cứu, trong bơ sở hữu hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng như vitamin E, vitamin A, Kali, Biotin và Acid amin… Chúng đều là những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe và làn da. Trong 100 gram bơ có chứa các chất dinh dưỡng như: Vitamin K: 26% giá trị hàng ngày (DV); Folate: 20% của DV; Vitamin C: 17% DV; Kali: 14% của DV; Vitamin B5: 14% của DV; Vitamin B6: 13% của DV; Vitamin E: 10% của DV…

Vitamin E sau khi được cơ thể hấp thu sẽ được tiết ra qua hệ thống tuyến bã nhờn trên da để thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngoài việc chống lão hóa, làm sáng, mịn da nó còn có tác dụng như một loại kem dưỡng ẩm cho những người có làn da khô. Chính vì vậy khi mà cơ thể bổ sung vitamin E thường xuyên có thể giúp làm mờ sẹo thâm do chấn thương hay mụn để lại.

Bơ cung cấp cho làn da đa dạng các chất dinh dưỡng có lợi

Hơn nữa, bơ là một loại thực phẩm giàu chất béo. Phần lớn chất béo trong bơ là axit béo không bão hòa đơn có lợi cho sức khỏe và sự đàn hồi của làn da. Ngoài ra, khi đắp mặt nạ bơ làn da của chúng ta còn hấp thu được một lượng lớn các chất dinh dưỡng cần thiết. Nhờ đó giúp da dưỡng ẩm, mềm mịn, đều màu. Đồng thời tẩy da chết, giúp da khỏe mạnh, sáng mịn cũng như căng mọng, tươi trẻ hơn…

Không chỉ tốt cho da, bơ còn có thể làm mặt nạ để ủ tóc, nhanh chóng làm giảm tình trạng trẻ ngọn, tóc suôn mượt và dễ vào nếp. Bơ cũng là nguyên liệu tuyệt vời để dưỡng môi, giảm thiểu tối đa tình trạng nứt nẻ, môi cũng căng mịn, hồng hào hơn.

Các công thức mặt nạ bơ giữ gìn tuổi xuân cho làn da

Bạn đã biết cách làm mặt nạ bơ để cải thiện làn da của mình chưa? Nếu chưa thì hãy áp dụng ngay những cách làm mặt nạ bơ dưới đây để tạo cho mình những công thức dưỡng da sáng khỏe, mịn màng tự nhiên nhé.

Cách làm mặt nạ bơ chuối giúp da mặt mịn màng

Những nàng có lỗ chân lông to, kém săn chắc thì hãy đắp mặt nạ bơ chuối. Với sự kết hợp của bơ và chuối sẽ bổ sung cho da một lượng lớn axit béo omega-3, biotin, kali, vitamin B6, vitamin C, các chất chống oxy hóa… Nhanh chóng cung cấp năng lượng, là liều thuốc tuyệt vời giúp làn da mệt mỏi trở nên giàu sức sống. Đồng thời giúp da sản sinh ra các tế bào mới và phục hồi collagen tự nhiên. Do đó, không có gì phải ngạc nhiên khi chỉ sau vài tuần đắp mặt nạ bơ chuối làn da trông trẻ trung và tươi tắn hơn. Các nếp nhăn cũng dần biết mất, làn da căng mịn, tươi mới vì đã được bổ sung tối đa các thành phần thiết yếu, nuôi dưỡng từ sâu bên trong.

Da mịn màng và tươi trẻ với mặt nạ bơ chuối

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

½ quả bơ.

½ quả chuối.

1 thìa mật ong.

Đầu tiên, bạn hãy lấy phần thịt của quả bơ và chuối nghiền nhuyễn, sau đó thêm 1 thìa mật ong vào trộn đều. Sau khi vệ sinh làn da sạch, lau khô thì hãy thoa đều hỗn hợp này lên mặt. Massage nhẹ theo chiều kim đồng hồ để các dưỡng chất thấm vào bên trong. Nằm thư giãn khoảng 10 phút rồi rửa lại thật sạch với nước ấm, rửa lại một lần nữa với nước lạnh để làm se khít lỗ chân lông. Kiên trì thực hiện 2-3 lần/ tuần để đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Sạch nám, tàn nhang với mặt nạ bơ dầu oliu và nha đam

Bạn đang băn khoăn không biết làn da nhạy cảm hợp với loại mặt nạ nào thì hãy thử ngay mặt nạ bơ dầu oliu và nha đam nhé! Bởi trong dầu oliu và nha đam có chất chống viêm, kháng khuẩn, bảo vệ an toàn cho làn da nhạy cảm. Hơn nữa, dầu oliu có thể sử dụng thay thế cho kem dưỡng ẩm đêm bởi khả năng cấp ẩm sâu nhưng không gây bít tắc, làm thông thoáng và thư giãn cho da từ sâu bên trong. Đồng thời, loại mặt nạ này cũng nhẹ nhàng tẩy tế bào chết, lấy đi các tế bào già cỗi, thúc đẩy tái tạo da mới khỏe hơn, sáng hơn. Bên cạnh đó giúp trị thâm nám, giữ ẩm, mịn da và ngừa lão hóa hiệu quả.

Da được cấp ẩm, sạch nám tàn nhang với mặt nạ bơ dầu oliu và nha đam

Nguyên liệu cần có:

½ quả bơ

1 thìa dầu oliu

1 thìa gel nha đam

Bơ chỉ lấy phần thịt bên trong đem nghiền nhuyễn và trộn đều cùng với dầu oliu và gel nha đam. Để nâng cao hiệu quả dưỡng da, trước khi thoa hỗn hợp này lên bạn có thể tẩy tế bào chết bằng hỗn hợp tự nhiên là đường nâu và chanh. Sau đó rửa sạch và lau khô da mặt rồi mới thoa đều hỗn hợp mặt nạ lên. Nằm thư giãn khoảng 20 phút cho hỗn hợp khô rồi rửa lại bằng nước mát. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần bạn sẽ thấy làn da sạch, mịn và tươi tắn hơn rất nhiều. Các nốt nám tàn nhang cũng dần dần biết mất, nhanh chóng làm đều màu da.

Làm mềm và trẻ hóa làn da với mặt nạ quả bơ sữa chua mật ong

Mặt nạ bơ sữa chua và mật ong là sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu làm đẹp được các chị em tin dùng. Trong đó, sữa chua là loại thực phẩm chứa nhiều khoáng chất, vitamin A, E, B1... các hoạt chất này nuôi dưỡng da hiệu quả, chống lại oxy hóa, giúp da luôn tràn đầy sức sống. Còn mật ong là nguyên liệu giàu dưỡng chất kháng khuẩn và cấp ẩm mạnh mẽ cho làn da. Cộng thêm với những tinh chất từ bơ sẽ làm tăng hiệu quả dưỡng da. Nhanh chóng làm sạch bụi bẩn tại các lỗ chân lông, cung cấp dưỡng chất, tái tạo và dưỡng ẩm cho da rất hiệu quả.

Mặt nạ bơ mật ong sữa chua giúp trẻ hóa làn da

Nguyên liệu cần có:

Sữa tươi nguyên chất không đường: 2 thìa

Trái bơ: ½ quả

Mật ong nguyên chất: 2 thìa

Cho thịt của quả bơ vào máy xay, xay nhuyễn rồi trộn đều với các nguyên liệu thành hỗn hợp sền sệt. Sau khi rửa mặt sạch sẽ thì thoa đều hỗn hợp lên mặt, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Nằm thư giãn khoảng 15 phút sau đó rửa lại với nước mát. Thực hiện 2-3 lần/tuần làn da của bạn sẽ mịn màng và se khít lỗ chân lông trông.

Mặt nạ bơ sữa tươi

Để có một làn da mịn màng săn chắc thì không nên bỏ qua cách đắp mặt nạ bơ sữa tươi không đường.

Cách làm mặt nạ bơ sữa tươi:

- Lấy ¼ quả bơ nghiền nhuyễn cùng với 2 thìa sữa tươi không đường.

- Rửa sạch mặt và bôi hỗn hợp vừa làm lên vùng da mặt để trong khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát. Thực hiện đắp mặt nạ đều đặn 2-3 lần/tuần để da sáng mịn hơn.

Ngoài những mặt nạ ở trên thì bạn cũng có thể thử dùng mặt nạ bơ cám gạo dầu oliu để ngăn ngừa lão hóa hay mờ nếp nhăn với mặt nạ bơ dầu dừa hoặc dưỡng da, trị nám bằng mặt nạ bột bơ sữa tươi, mật ong…

Tuy nhiên, đắp mặt nạ bơ cũng giống với các loại mặt nạ khác đa phần đều khiến da bị bắt nắng. Bởi sau khi đắp mặt nạ, da sẽ được tái tạo nên mỏng, yếu hơn bình thường. Vì vậy, trước khi đi ra ngoài đường bạn cần thoa kem chống nắng và che chắn cho da thật kỹ càng.

Các chị em sẽ tự tin hơn với làn da của mình khi đắp mặt nạ bơ

Qua những thông tin trên đây, hy vọng bạn đã biết được cách làm mặt nạ bơ hiệu quả để dưỡng da trắng hồng khỏe mạnh tự nhiên. Đây chính là bí quyết tuyệt vời giúp bạn gìn giữ tuổi thanh xuân, nuôi dưỡng làn da trắng mịn đơn giản ngay tại nhà.