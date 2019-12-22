Đắp mặt nạ bơ có tác dụng gì và có dùng cho mọi loại da được không?

Làm đẹp 22/12/2019 10:48

Bơ có rất nhiều công dụng với sức khỏe và sắc đẹp. Vậy đắp mặt bơ có tác dụng gì?

Những hiệu quả mà bơ mang lại là không thể phủ nhận, ở bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về dưỡng chất trong quả bơ cũng như cùng xem đắp mặt nạ bơ có tác dụng gì nhé!

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Đắp mặt nạ bơ có tác dụng gì và có dùng cho mọi loại da được không? - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ bằng bơ có tác dụng gì

Hàm lượng dinh dưỡng trong quả bơ rất lớn, bơ chứa các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Có thể kể đến các dưỡng chất như: vitamin A, B1, C, vitamin E, axit folic, amino acid, Cu, Zn, K, Na, Mn, Mg…

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Hình ảnh cho đắp mặt nạ bơ - Ảnh minh họa: Internet

Tổng hợp những công dụng mà mặt nạ bơ mang lại nhờ dưỡng chất bên trong:

  • Cung cấp vitamin A giúp cơ thể sản xuất nhiều collagen từ đó duy trì vẻ đẹp của phụ nữ. Hơn thế nữa vitamin A còn có tác dụng tẩy tế bào chết trên bề mặt da.
  • Vitamin E làm chậm quá trình oxy hóa, làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang, bảo vệ các gốc axit béo có lợi và nuôi dưỡng tế bào khỏe mạnh. Chính vì như vậy mà da của bạn sẽ luôn căng mịn.
  • Mặt nạ bơ cung cấp vitamin D, từ đó bảo vệ sức khỏe làn da, thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi của da.
  • Các nguyên tố vi lượng có trong bơ cũng góp phần làm đẹp tóc và da của bạn.

Cách làm mặt nạ bơ tại nhà

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Làm mặt nạ tại nhà từ bơ - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ bơ cho da nhờn mụn

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1/2 quả bơ
  • 5 đến 7 lá bạc hà
  • 2 muỗng nước ép cà chua đã lọc bã

Cách thực hiện

Bơ sau khi đã được xay nhuyễn cùng bạc hà và nước cà chua thì thành phẩm nhận được sẽ là một hỗn hợp đặc sệt. Việc của bạn bây giờ là đem hỗn hợp đã có đắp đều lên khuôn mặt của mình, những vùng da có mụn thì bạn hãy lưu ý đắp thật kỹ nhé. 

Giữ hỗn hợp ở trên mặt 20 phút và rửa sạch mặt với nước ấm. Sau khi quá trình đắp mặt nạ hoàn thành bạn hãy bôi thuốc trị mụn và kem dưỡng ẩm để da có thêm một lớp bảo vệ nữa.

Lưu ý nếu bạn có những nốt mụn bọc viêm sưng thì có thể sử dụng bông gòn để thấm hỗn hợp trên dùng cho những vùng da này 2 lần 1 ngày.

Trong hỗn hợp trên, bạc hà có tác dụng trị mụn, làm mụn nhanh khô và giảm sưng viêm rất hiệu quả. Bên cạnh đó cà chua có công dụng điều trị các loại mụn cám và mụn đầu đen.

Mặt nạ bơ cho da khô

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Bơ và mật ong- Ảnh minh họa: Internet

Dành cho những cô nàng da khô thì mật ong kết hợp với bơ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Công dụng dưỡng ẩm da, cải thiện sắc tố và ngăn chặn lão hóa da, giúp phục hồi da một cách nhanh chóng của mật ong đã được chị em phụ nữ truyền tai nhau và kiểm nghiệm từ rất lâu. Nếu như có thể duy trì đắp mặt nạ này đều đặn thì da của chị em cũng sẽ đều màu và đẹp lên rất nhiều đấy.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • ½ quả bơ
  • 2 thìa mật ong

Cách thực hiện.

Đầu tiên bạn dằm nhuyễn bơ đã chuẩn bị trước đó sau đó trộn với mật ong để tạo ra hỗn hợp đặc mịn. Hãy nhớ làm sạch mặt trước khi sử dụng mặt nạ bơ để da có thể hấp thụ dưỡng chất từ mặt nạ một cách tốt nhất nhé.

Khi thoa mặt nạ, bạn hãy dùng ngón tay chà nhẹ nhàng khoảng 5 phút trên mặt để dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn vào bề mặt da. Sau 20 phút bạn rửa sạch lại mặt với nước ấm. Bạn nên sử dụng mặt nạ này trước khi đi ngủ vào buổi tối vì lúc này là thời gian da nghỉ ngơi nhiều nhất và cũng tái tạo tốt nhất nếu được cung cấp dinh dưỡng. 2 đến 3 lần trên 1 tuần là con số được khuyên dành cho bạn khi đắp mặt nạ bơ mật ong.

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Mặt nạ bơ cho da nhạy cảm

Với làn da nhạy cảm thì tính kháng khuẩn trong sữa chua sẽ giúp bạn bảo vệ làn da của mình. Công dụng của bơ khi kết hợp với sữa chua là chống viêm và làm da trắng hồng. Bên cạnh đó nó cũng có công dụng điều trị mụn trứng cá hiệu quả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • ¼ quả bơ
  • 1 muỗng sữa chua không đường
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Trộn bơ với sữa chua làm mặt nạ - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Xay nhuyễn phần bơ đã chuẩn bị và trộn mịn với 1 muỗng sữa chua không đường. Bạn nhớ rửa mặt trước khi đắp mặt nạ nhé. Đắp một lớp mặt nạ vừa phải lên mặt, đừng đắp dày quá hay mỏng quá bạn nhé. Sau 20 phút thì rửa sạch mặt với nước ấm và lau khô da mặt. Sử dụng mặt nạ này từ 1 đến 2 lần trên một tuần để có làn da hồng hào và mềm mịn.

Lưu ý khi đắp mặt nạ bơ

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Làm mặt nạ bơ tại nhà - Ảnh minh họa: Internet
  • Thời gian để đắp mặt nạ bơ là buổi tối, khi da vào trạng thái nghỉ ngơi và hấp thụ dưỡng chất tốt nhất. Nếu bạn lựa chọn thời điểm ban ngày thì các tác nhân môi trường sẽ làm da bạn yếu hơn đi.
  • Thời gian trong khi đắp mặt nạ bơ là từ 15 đến 20 phút. Trong bơ có dưỡng chất loại bỏ tế bào chết nên nếu đắp quá lâu sẽ gây mòn và mỏng da, làm cho da yếu đi.
  • Trong một tuần nên đắp mặt nạ bơ tối đa 3 lần và tối thiểu 2 lần, vì đắp quá nhiều sẽ gây thừa dưỡng chất và nếu ít quá thì hiệu quả mang lại sẽ không cao.
  • Đối với làn da nhạy cảm bạn nên đắp ra tay trước để xem làn da của mình có bị kích ứng với bơ không nhé.
  • Kết hợp nguyên liệu cùng bơ sẽ làm tăng tác dụng đối với da nhưng đối với những nguyên liệu lạ thì hãy thử cho da tay trước nhé.

Trên đây là bài viết tổng hợp tác dụng cũng như một số loại mặt nạ từ bơ. Bạn có thể tham khảo cũng như sáng tạo để khám phá xem mặt nạ bơ có tác dụng gì nhé.

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