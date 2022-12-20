Hé lộ 6 công thức mặt nạ yến mạch mật ong chuẩn công hiệu như những thương hiệu lớn!

Yến mạch và mật ong đều là 2 loại nguyên liệu có tác dụng rất lớn trong việc làm đẹp và cung cấp dinh dưỡng cho làn da. Vì vậy khi nói tới mặt nạ yến mạch mật ong đến từ các nhãn hiệu mỹ phẩm lớn, các chị em hẳn không còn xa lạ gì. Nhưng để tiết kiệm hơn mà vẫn giữ nguyên tác dụng, các chị em hoàn toàn có thể tự làm bằng các hướng dẫn được bật mí chi tiết dưới đây. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Còn với mật ong, thực phẩm này đóng vai trò như chất kháng sinh tự nhiên chống lại sự nhiễm khuẩn trên da, từ đó hạn chế được mụn nhọt cùng các loại hư hại khác. Cụ thể, khi sử dụng mật ong, chất kháng viêm tự nhiên trong loại thực phẩm này giúp làm giảm tình trạng mụn, hạn chế tình trạng sưng đỏ hoặc hình thành vết thâm sẹo. Đồng thời, các loại vitamin và dưỡng chất tự nhiên trong mật ong giúp phục hồi hư tổn trên da, nuôi dưỡng và khiến da trắng sáng rạng ngời.

Yến mạch nguyên hạt hoặc bột yến mạch đều có thể được dùng để làm chất tẩy da chết, chất loại sạch bụi bẩn và hạn chế mụn nhọt trên da. Các tác dụng tẩy da chết và làm sạch mụn của yến mạch đã được ứng dụng bởi gần như mọi nhãn hiệu mỹ phẩm, vì vậy chúng ta dường như không cần nghi ngờ về những hiệu quả mà loại nguyên liệu này đem lại.

Chình vì vậy, khi kết hợp mật ong và bột yến mạch, bạn sẽ có được công thức mặt nạ trị mụn nám, tẩy sạch da và làm trắng sáng tự nhiên vô cùng hiệu quả tại nhà. Đặc biệt, chúng không quá kén chọn loại da và không bào mòn da quá mức khiến da nhạy cảm phải khó chịu hay da khô bị căng rít. Loại mặt nạ này khá an toàn và có thể dễ thực hiện nên luôn được rất nhiều chị em tin dùng.

Mặt nạ yến mạch và mật ong siêu an toàn và hiệu quả tại nhà!

Các cách làm mặt nạ bột yến mạch và mật ong

1. Mặt nạ bột yến mạch mật ong và bơ

Cùng với những tác dụng làm đẹp tuyệt vời của mật ong và yến mạch, bơ sẽ đóng góp thêm không ít công dụng hữu ích để làm da của bạn đẹp hơn trông thấy. Theo các nghiên cứu, bơ là loại nguyên liệu làm đẹp giàu vitamin E có tác dụng chống oxy hóa và làm mịn da. Đồng thời, hàm lượng vitamin A và C trong chúng cũng khiến da chậm xuất hiện các dấu hiệu lão hóa hơn. Vì vậy, làn da của bạn không chỉ sáng đẹp hơn mà còn chắc khỏe và tươi trẻ hơn trước đó.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Bơ tươi đã chín, bột yến mạch chưa qua chế biến, mật ong nguyên chất không pha tạp nhiều.

Cách thực hiện:

- Dằm nhuyễn bơ chín hoặc cho vào máy xay để xay tới mịn đều, sau đó cho bột yến mạch và khoảng 2 muỗng mật ong vào trộn cho tới khi các nguyên liệu này hòa quyện vào với nhau. Có thể cho thêm sữa tươi để tăng thêm công dụng có được.

- Sau đó bôi công thức này lên mặt và để nguyên trong khoảng 10-15 phút, massage nhẹ nhàng hoặc vỗ nhẹ lên mặt để mặt nạ được tác dụng sâu hơn.

- Cuối cùng rửa lại bằng nước sạch là đã xong mọi công đoạn rồi.

Mặt nạ yến mạch, mật ong và bơ giúp da thêm sáng khỏe, mịn màng!

2. Mặt nạ yến mạch mật ong và nghệ

Nghệ là một trong những nguyên liệu luôn đứng đầu trong các công thức dưỡng da, làm trắng da, trị thâm nám hay loại bỏ mụn vì những tác dụng vô cùng hữu ích mà nó đem lại. Trong thành phần của nghệ có chứa chất cucurmin giúp làm trắng da, xóa mờ những vết thâm sẹo là ngăn ngừa việc nhiễm khuẩn da, từ đó loại bỏ mụn và khiến da chắc khỏe hơn. Bởi vậy, khi kết hợp cùng yến mạch và mật ong, ta có một công thức khá toàn diện để giảm thiểu những hư hại trên da, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa để da trẻ đẹp như tuổi đôi mươi.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Bột nghệ đã tinh chế, mật ong nguyên chất ít pha tạp, yến mạch chưa qua chế biến.

Cách thực hiện:

- Cho khoảng 2 muỗng mật ong, 2 muỗng mật ong và khoảng 3 thìa yến mạch vào một bát nhỏ và trộn đều tay tới khi chúng hòa quyện lại với nhau.

- Bôi lên mặt và để nguyên trong 10-15 phút, nên bôi nhiều hơn một chút ở những chỗ da có nhiều hư tổn, sau khoảng 15 phút thì rửa lại với nước sạch và thực hiện đủ những bước dưỡng da cơ bản khác.

Yến mạch, mật ong, bột nghệ là sự kết hợp nuôi dưỡng làn da của bạn!

3. Mặt nạ yến mạch mật ong và sữa chua

Khác với bột nghệ, sữa chua có nhiều tác dụng trong việc dưỡng ẩm, làm mịn, làm trắng và bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết cho da. Công thức yến mạch, mật ong, sữa chua sẽ giúp các chị em có làm da tối màu nhanh chóng cải thiện được tình trạng như ý.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Yến mạch chưa qua chế biến, mật ong ít pha tạp, sữa chua tự làm hoặc mua ngoài hàng đều được.

Cách thực hiện:

- Trộn 2 muỗng mật ong, 3 muỗng bột yến mạch với khoảng nửa hũ sữa chua, trộn đều rồi bôi lên mặt, để công thức này tác dụng khoảng 10-15 phút trên mặt thì rửa lại với nước sạch.

- Hãy massage và vỗ nhẹ nhàng lên mặt để mặt nạ tác dụng sâu hơn và triệt để hơn vào da bạn.

Mặt nạ yến mạch, sữa chua, mật ong giúp da mịn màng và mềm mại!

4. Mặt nạ yến mạch mật ong và giấm

Giấm là loại nguyên liệu giúp làm sạch da vô cùng hiệu quả, đồng thời nó giúp chống oxy hóa và nhiễm khuẩn trên da. Vì vậy sử dụng công thức kết hợp giấm, yến mạch, mật ong sẽ giúp làm da của bạn sạch, khỏe và sáng hơn so với khi không sử dụng đó.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Yến mạch chưa qua chế biến, mật ong nguyên chất ít pha tạp và giấm

Cách thực hiện:

- Trộn các nguyên liệu trên theo công thức 1:1:1 tới khi chúng hòa vào nhau hơi sệt và mịn rồi bôi lên mặt, để nguyên trong khoảng 10-15 phút thì rửa lại với nước sạch.

- Có thể kết hợp massage và vỗ nhẹ lên da để các nguyên liệu tác dụng sâu hơn nhé.

Mặt nạ yến mạch, mật ong và giấm giúp da sạch sâu và trắng sáng hơn!

5. Mặt nạ yến mạch mật ong và bột ca cao

Bột cacao có khả năng chống tia UV và phục hồi làn da bị hư hại bởi ánh sáng mặt trời và các tác nhân khác. Dùng chung với bột yến mạch và mật ong sẽ khiến da cải thiện được tối đa những hư tổn, đồng thời giúp bạn làm chậm các quá trình lão hóa trên da rất tốt.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Yến mạch chưa qua chế biến, mật ong ít pha tạp và bột cacao nguyên chất.

Cách thực hiện:

- Trộn đều hỗn hợp yến mạch, mật ong và bột cacao lại với nhau, pha làm sao cho hỗn hợp hơi sệt và ngấm đều lại là được.

- Tiếp theo bôi công thức này lên mặt và để nguyên trong 10-15 phút trước khi rửa lại với nước sạch là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Pha trộn mặt nạ từ yến mạch, mật ong và bột cacao!

6. Mặt nạ yến mạch mật ong và lòng trắng trứng gà

Nếu bạn có làn da bị thâm nám và mụn đầu đen nhiều thì đây là công thức tuyệt vời cho bạn. Vì trong lòng trắng trứng gà có chứa các chất giúp làm sáng da, khiến các vết thâm nám mờ đi và làm sạch mụn đầu đen đáng kể. Công thêm các tác dụng kháng viêm, làm đẹp, dưỡng da chắc khỏe của mật ong và yến mạch sẽ khiến tình trạng da của bạn được cải thiện thật tích cực.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Lòng trắng trứng gà, mật ong ít pha tạp, yến mạch chưa qua chế biến.

Cách thực hiện:

Tách lấy lòng trắng trứng gà cho riêng ra bát, đổ vào đó khoảng 3 muỗng bột yến mạch và 2 muỗng mật ong, trộn đều tới khi các nguyên liệu hòa quyện vào với nhau.

Tiếp đó, bôi thành phẩm mới trộn đều lên mặt, để yên trong vòng 10-15 phút rồi rửa thật sạch với nước.

Có thể cho thêm một chút chanh để át đi mùi tanh của lòng trắng trứng và tăng cường tác dụng cho mặt nạ.

Trên đây là 6 công thức mặt nạ yến mạch mật ong dễ làm và đem lại hiệu quả tốt nhất trên da. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả đã chọn lựa được cho mình một công thức mặt nạ yến mạch mật ong thích hợp và ưng ý nhất nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng không tì vết nhé!