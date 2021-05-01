Khánh Hòa vào cuộc làm rõ vụ khách cách ly tố có giòi trong thức ăn của khách sạn

Sở Y tế Khánh Hòa đã thực hiện kiểm tra, làm rõ thông tin về việc một nhóm người cách ly phản ánh khách sạn nơi họ ở phục vụ thức ăn có giòi cho người dân.

Theo Người Lao Động, trưa ngày 1/5, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế Khánh Hòa chủ trì đã kiểm tra thực tế, làm việc với quản lý một khách sạn ở đường Nguyễn Thiện Thuật (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vì bị một số người khách cách ly khi về nước "tố" thức ăn có giòi. Thức ăn tại khách sạn bị tố có giòi bên trong - Ảnh: Người Lao Động Theo đó, khách sạn này phục vụ đoàn khách 173 người cách ly từ Nhật Bản trở về từ ngày 22/4. Các bữa ăn phục vụ cho đoàn khách cách ly do khách sạn tự nấu.

Ngày 26/4, nhóm khách phản ánh khách sạn phục vụ đồ ăn trong đó miếng dưa leo có giòi. Đến trưa ngày 30/4, nhóm này tiếp tục đăng tải các clip và hình ảnh thể hiện món miến gà (ăn sáng) và phần ăn trưa, ăn tối có giòi ở trong thịt. Một số người còn phản ánh họ không ăn thức ăn từ khách sạn và mua ở ngoài ( nhờ mua hoặc đặt hàng từ dịch vụ mang thức ăn mang đến) thì bị nhân viên lấy 50.000-100.000 tiền công. Được biết, mỗi khách được cung cấp suất ăn 200.000 đồng/ngày, còn phí ở là 1,1 triệu đồng/người/ngày.

Hình ảnh thức ăn được cho là có giòi - Ảnh: Tuổi Trẻ Về phía khách sạn, người quản lý tại đây khẳng định, thực phẩm của khách sạn ngày nào hết ngày đó nên chuyện đồ ăn có giòi là rất khó xảy ra. Phía khách sạn có mời công an đến làm việc để làm rõ sự việc. Theo Tuổi Trẻ, Ông Bùi Xuân Minh, giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết đến đầu giờ chiều ngày 1/5, cơ quan chức năng đã thực hiện xong công tác kiểm tra khách sạn. Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra sự việc - Ảnh: Tuổi Trẻ Bức đầu, thông tin từ rất nhiều người đang cách ly tại đây cho thấy chất lượng bữa ăn do khách sạn phục vụ đạt yêu cầu. Khu vực bếp ăn, dụng cụ nấu ăn của khách sạn đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng trao đổi với nhân viên y tế đang phục vụ tại đây để đánh giá chất lượng bữa ăn cho khách, yêu cầu nhân viên khách sạn chụp ảnh vật dụng ở phòng cách ly mà khách "tố" có giòi trong thức ăn để đối chiếu với clip đang lan truyền trên mạng. "Hiện Sở chưa hoàn tất báo cáo. Đoàn kiểm tra sẽ xác minh thêm trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, vì đây là việc ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn cách ly cho công dân và phòng chống dịch COVID-19", ông Minh nói.

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