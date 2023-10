Liên quan đến vụ nổ súng khiến 2 người bị bắn chết trước cổng biệt thự, vừa qua, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã lấy lời khai một đối tượng và trực tiếp thông tin về sự việc.

Theo Dân Trí, vừa qua, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ qua chức năng tiếp tục lấy lời khai đối tượng Cao Trọng Phú, còn gọi là Cao tỷ phú (SN 1962, trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) liên quan đến vụ hai người bị bắn chết trên đại bàn ngày 30/4.

Theo ông Hùng, đối tượng Phú thời gian gần đây có biểu hiện hoang tưởng, ngáo đá, nhiều lần lấy dao đâm phía dưới xe vì nghĩ rằng có người đang lẩn trốn, khi nào trong tâm lý cũng lo sợ vì nghĩ rằng có người muốn giết mình.

Cao Trọng Phú (SN 1962, trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, vào sáng khi xảy ra vụ việc, có một nhóm gồm 4 người đến trước cổng nhà ông Phú, đối tượng cho rằng những người này đến để giết mình nên đã nổ súng và làm 2 người chết. Sau đó, đối tượng Phú vào cố thủ trong nhà. Nhận được tin báo, đích thân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, vận động đối tượng ra đầu thú.

Được biết, nghi phạm Phú trước đây đi làm ăn tại Campuchia và trong miền Nam. 5 năm trước, Phú về nhà xây một căn nhà kiên cố, lớn như lâu đài. Trước khi xảy ra vụ án mạng, Phú đang sinh sống với người vợ thứ 3 và có 2 người con nhỏ. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ và 2 con của nghi phạm đang đi khỏi nhà.

Hiện trường vụ việc - - Ảnh: Dân Trí

Người dân địa phương cho biết, Phú hiền lành, không có biểu hiện gì khác. Phú có cuộc sống giàu sang và thường xuyên ủng hộ tiền cho xóm làng và các công tác xã hội.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 8h15' ngày 30/4, một vụ ám mạng đã xảy ra tại nhà ông Cao Trọng Phú, trú xóm 7, xã Nghi Kim (TP. Vinh). Theo đó, 4 người đàn ông lạ đến nhà đối tượng, hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi ông Phú cầm súng bắn vào nhóm người này khiến 2 người tử vong ngay tại chỗ, 2 người còn lại đã chạy khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vụ người đàn ông bất tỉnh bị kéo lê dưới mưa: Người trong cuộc đã lên tiếng Gần đây, cư dân mạng được dịp xôn xao khi xuất hiện đoạn clip về người đàn ông bất tỉnh bị kéo lê trên đường. Mới đây, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh và thông báo về sự việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-hai-nguoi-bi-ban-chet-truoc-cong-biet-thu-doi-tuong-nhieu-lan-lay-dao-dam-phia-duoi-xe-vi-nghi-ai-do-dang-lan-tron-thuong-lo-so-co-nguoi-muon-giet-minh-403725.html