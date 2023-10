Vụ người đàn ông bất tỉnh bị kéo lê dưới mưa: Người trong cuộc đã lên tiếng

Tại cơ quan điều tra, ông C. cho biết, vào ngày 25/4, người đàn ông say rượu đi qua và ngã vào cửa hàng bán đồ tạp hoá của ông C. ở trước cửa Trung tâm y tế TP.Móng Cái. Ông C. cố lay người đàn ông này dậy nhưng không được. Ông C. sau đó đã kéo anh này ra gốc cây gần đó rồi nhờ một chị ở bên hiệu thuốc gọi điện báo cho Công an phường Ka Long. Ông C. chỉ bán hàng tạp hoá chứ không bán rượu.

Người đàn ông mũ cối trong câu chuyện - Ảnh: Cắt từ clip

Lãnh đạo UBND phường Ka Long cho rằng đoạn clip mà công chúng xem chỉ là một đoạn ngắn, không phản ánh hết sự việc nên nhìn khá phản cảm. Thực tế, sự việc lại không phải như vậy.