Vụ người đàn ông bất tỉnh bị kéo lê dưới mưa: Người trong cuộc đã lên tiếng

Xã hội 29/04/2021 10:40

Gần đây, cư dân mạng được dịp xôn xao khi xuất hiện đoạn clip về người đàn ông bất tỉnh bị kéo lê trên đường. Mới đây, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh và thông báo về sự việc.

Liên quan đến vụ người đàn ông bị bất tỉnh kéo lê ngoài đường, được biết, đoạn clip được ghi lại tại trước cổng Bệnh viện Đa khoa Móng Cái (Quảng Ninh).

Theo Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Ka Long (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết, sau khi tiến hành xác minh vụ việc, cơ quan chức năng đã mời ông C., cũng chính là người đàn ông đội mũ cối trực tiếp kéo người đàn ông ở đầu đoạn clip, lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ông C. cho biết, vào ngày 25/4, người đàn ông say rượu đi qua và ngã vào cửa hàng bán đồ tạp hoá của ông C. ở trước cửa Trung tâm y tế TP.Móng Cái. Ông C. cố lay người đàn ông này dậy nhưng không được. Ông C. sau đó đã kéo anh này ra gốc cây gần đó rồi nhờ một chị ở bên hiệu thuốc gọi điện báo cho Công an phường Ka Long. Ông C. chỉ bán hàng tạp hoá chứ không bán rượu.

bat tinh bi keo le 1
Người đàn ông mũ cối trong câu chuyện - Ảnh: Cắt từ clip 

Lãnh đạo UBND phường Ka Long cho rằng đoạn clip mà công chúng xem chỉ là một đoạn ngắn, không phản ánh hết sự việc nên nhìn khá phản cảm. Thực tế, sự việc lại không phải như vậy.

Như đã đưa tin trước đó, thời gian vừa qua, trên mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông bất tỉnh bị kéo lê ra vỉa hè giữa trời mưa lớn. 

Ghi nhận từ đoạn clip, một người đàn ông đội mũ cối đã kéo lê người đàn ông bất tỉnh và bỏ lại trước cổng bệnh viện rồi đi mất. Vào thời điểm đó trên đường khá vắng vẻ, không nhiều người qua lại nên không ai thấy người đàn ông nằm giữa trời mưa. Sau hơn 5 phút nằm bất động, một nhóm người đi qua nhìn thấy mới hốt hoảng gọi giúp đỡ đưa người này vào bệnh viện. 

bat tinh bi keo le 2
Mọi người vây quanh người đàn ông bất tỉnh - Ảnh: Cắt từ clip 

Về tình trạng của người bất tỉnh, theo Tiền Phong, người này chỉ say rượu, không có thương tích gì. Đến chiều thì anh đã tỉnh dậy. Vì người thân chưa đến đón nên bệnh viện đã cho xe đưa về tận nhà. Được biết, người này không bình thường và thường bỏ nhà đi lang thang.

Sau khi đoạn clip được đăng tải đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng người đàn ông đội mũ cối quá thờ ơ và lãnh cảm, dù biết là người đàn ông trong clip say xỉn nhưng cũng không nên có hành động như vậy. 

Từ khóa:   Quảng Ninh say rượu clip xôn xao

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 31 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 35 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1