Vụ người đàn ông bất tỉnh bị kéo lê dưới mưa: Người trong cuộc đã lên tiếng

Gần đây, cư dân mạng được dịp xôn xao khi xuất hiện đoạn clip về người đàn ông bất tỉnh bị kéo lê trên đường. Mới đây, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh và thông báo về sự việc.

Liên quan đến vụ người đàn ông bị bất tỉnh kéo lê ngoài đường, được biết, đoạn clip được ghi lại tại trước cổng Bệnh viện Đa khoa Móng Cái (Quảng Ninh). Theo Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Ka Long (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết, sau khi tiến hành xác minh vụ việc, cơ quan chức năng đã mời ông C., cũng chính là người đàn ông đội mũ cối trực tiếp kéo người đàn ông ở đầu đoạn clip, lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ông C. cho biết, vào ngày 25/4, người đàn ông say rượu đi qua và ngã vào cửa hàng bán đồ tạp hoá của ông C. ở trước cửa Trung tâm y tế TP.Móng Cái. Ông C. cố lay người đàn ông này dậy nhưng không được. Ông C. sau đó đã kéo anh này ra gốc cây gần đó rồi nhờ một chị ở bên hiệu thuốc gọi điện báo cho Công an phường Ka Long. Ông C. chỉ bán hàng tạp hoá chứ không bán rượu. Người đàn ông mũ cối trong câu chuyện - Ảnh: Cắt từ clip Lãnh đạo UBND phường Ka Long cho rằng đoạn clip mà công chúng xem chỉ là một đoạn ngắn, không phản ánh hết sự việc nên nhìn khá phản cảm. Thực tế, sự việc lại không phải như vậy.

Như đã đưa tin trước đó, thời gian vừa qua, trên mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông bất tỉnh bị kéo lê ra vỉa hè giữa trời mưa lớn. Ghi nhận từ đoạn clip, một người đàn ông đội mũ cối đã kéo lê người đàn ông bất tỉnh và bỏ lại trước cổng bệnh viện rồi đi mất. Vào thời điểm đó trên đường khá vắng vẻ, không nhiều người qua lại nên không ai thấy người đàn ông nằm giữa trời mưa. Sau hơn 5 phút nằm bất động, một nhóm người đi qua nhìn thấy mới hốt hoảng gọi giúp đỡ đưa người này vào bệnh viện. Mọi người vây quanh người đàn ông bất tỉnh - Ảnh: Cắt từ clip Về tình trạng của người bất tỉnh, theo Tiền Phong, người này chỉ say rượu, không có thương tích gì. Đến chiều thì anh đã tỉnh dậy. Vì người thân chưa đến đón nên bệnh viện đã cho xe đưa về tận nhà. Được biết, người này không bình thường và thường bỏ nhà đi lang thang. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng người đàn ông đội mũ cối quá thờ ơ và lãnh cảm, dù biết là người đàn ông trong clip say xỉn nhưng cũng không nên có hành động như vậy.

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