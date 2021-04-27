Một bác sĩ ở Thái Nguyên bị tố sàm sỡ khi thăm khám cho bệnh nhân nữ 17 tuổi

Xã hội 27/04/2021 21:13

Một bác sĩ đang công tác tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vừa bị người nhà bệnh nhân 17 tuổi tố có hành vi sàm sỡ khi cháu bé điều trị mổ ruột thừa cấp tính tại đây.

Theo Báo Công Lý, chiều ngày 27/4, cơ quan chức năng huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên xác nhận đã nhận đã nhận được đơn trình báo của gia đình anh T.V.C. (SN 1977, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình) về việc con gái anh là cháu T.H.L. (SN 2004) bị một vị bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình sàm sỡ.

Theo đơn trình báo, vào trưa ngày 31/3, cháu L. bị đau bụng nên gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện trên thăm khám. L. được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và mổ vào chiều cùng ngày. Bác sĩ thực hiện ca mổ cho cháu là bác sĩ Đ.V.P. Sau ca mổ, L. được đưa tới phòng hồi sức để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến khoảng 11h50 ngày 6/4, L. gọi điện thoại về cho bố trong tình trạng hoảng hốt. L. bảo rằng sau khi khám xong thì bị bác sĩ P. "đè lên người" và có hành vi sàm sỡ (ôm, hôn, chạm vào má, ngực,...). Cửa phòng bị khóa từ bên trong, rất may, L. đã mở được cửa và lớn tiếng đuổi vị bác sĩ ra ngoài.

Tại bệnh viện, theo video mà gia đình anh T.V.C. cung cấp, bác sĩ P. đã liên tục khom người, chắp tay xin cháu T.H.L. và gia đình T.V.C bỏ qua.

“Em xin anh đấy. Em lạy anh đấy. Có gì anh tha cho em lần này, con người với nhau, đây em nói thật. Những chuyện gì mà sai em lạy, em xin anh đấy. Em xin anh, xin chị. Em sẽ nói chuyện với anh chị sau. Em quỳ em xin anh chị. Chưa bao giờ em làm vậy…”, bác sĩ này khom người, chắp tay nói với gia đình anh T.V.C.

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 Bác sĩ P. liên tục khom người, chắp tay xin bệnh nhân bỏ qua - Ảnh: Báo Công Lý

Tuy nhiên, bác sĩ P. không thừa nhận ôm hôn cháu L. mà chỉ thừa nhận việc cầm tay. Trước thái độ chối cãi của bác sĩ, L. cho biết nếu chưa làm gì hay chỉ thực hiện những việc "nhẹ nhàng" như thế thì vị bác sĩ kia "đã không cần phải xin lỗi". 

Anh T.V.C. cho biết, từng có một phụ nữ xưng là vợ bác sĩ P. đến gặp gia đình anh xin lỗi, nhưng anh C. cho biết, cho gia đình bác sĩ thời gian suy nghĩ. Đến ngày 8/4, bác sĩ P. tiếp tục gặp gia đình L. để xin giải quyết sự việc. Tuy nhiên, lần này ông P. phủ nhận toàn bộ hành vi của mình và đe dọa sẽ kiện ngược lại gia đình L. về tội vu khống.

 

Hiện, vụ việc được cơ quan chức năng thụ lý, điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Thái Nguyên bác sĩ sàm sỡ bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình

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