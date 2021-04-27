Bố nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi: 'Mong con trai tôi có thể nhận sự khoan hồng, để cho nó làm lại cuộc đời'

Xã hội 27/04/2021 17:30

Liên quan đến việc cháu bé 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định, bố nghi phạm cho biết: "Dù biết đây là hành vi tàn nhẫn, không thể tha thứ, nhưng tôi vẫn mong cơ quan pháp luật cho con trai tôi nhận sự khoan hồng, để cho nó làm lại cuộc đời".

Liên quan đến vụ cháu bé tên T. (11 tuổi) bị sát hại tại Nam Định, đến giờ, gia đình nạn nhân vẫn chưa nguôi xót xa. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú huyện Ý Yên, Nam Định). Hắn là hàng xóm của gia đình nạn nhân, bị câm, điếc và hay ă cắp vặt.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Khiếu Văn Quang (SN 1973, bố đẻ cháu T.) đau lòng kể lại, ngày 24/4, ông và vợ đi xây dựng ở công trình ở làng bên cạnh. Đến trưa thì nghe tin con gặp nạn, vợ chồng ông mới vội vã quay về.

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Ông Khiếu Văn Quang (SN 1973, bố đẻ cháu T.) - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Theo ông Quang, mặc dù mới 11 tuổi nhưng T. đã làm thành thạo việc nhà như nấu nướng, rửa bát quét nhà, giặt quần áo. Đi học về, T. vào bếp nấu cơm đợi bố mẹ về.

"Vợ chồng tôi đi làm về đến nhà là thằng bé đã nấu cơm, canh sẵn chỉ việc ăn.... Giờ cháu mất đi rồi, nhớ lại bữa cơm cuối ăn với con trai tôi đau xót vô cùng" - ông Quang chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Nói về mối quan hệ giữa nghi phạm với gia đình, ông Quang cho hay năm 2020, Quân có đi làm với ông khoảng 4 tháng. Sau đó, hắn thường xuyên đến nhà ông chơi, hút thuốc. Đây có thể là lý do nghi phạm biết được nơi cất giữ tiền của gia đình. Lợi dụng lúc vợ chồng đi vắng đã lẻn vào trộm cắp tài sản rồi giết cháu T. để diệt khẩu khi bị cháu phát hiện ra.

Về phía gia đình nghi phạm, theo báo Phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Bá Dậu (SN 1947, bố đẻ Quân) cho biết, ngay khi con trai bị triệu tập, ông đã biết Quân gây ra tội ác tày đình.

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 Gia đình nghi phạm - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

"Con trai tôi nó bị câm điếc bẩm sinh, đang được hưởng chế độ từ nhà nước. Dù biết đây là hành vi tàn nhẫn, không thể tha thứ, nhưng tôi vẫn mong cơ quan pháp luật cho con trai tôi nhận sự khoan hồng, để cho nó làm lại cuộc đời" - Ông Dậu chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam.

Bà Lan (SN 1947, mẹ đẻ nghi phạm Quân) cho hay trước đây Quân trộm cắp vặt, con gà, con vịt. Hôm biết tin con trộm tiền, lại còn giết đứa trẻ để bịt đầu mối. Bà khóc hết nước mắt.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 24/4, cơ quan chức năng phát hiện cháu bé tên T. (SN 2010, ở tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường huyện) được phát hiện tử vong trong nhà tắm, mặt úp vào chậu nước, có dấu hiệu của vụ án mạng.

Cơ quan chức năng sau đó đã phát hiện và tạm giam một nghi phạm liên quan đến vụ việc. Được biết, sau khi gây án, nghi phạm còn phá chiếc két sắt của gia đình lấy đi 16 triệu đồng.

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