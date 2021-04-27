Liên quan đến nghi phạm trong vụ cháu bé 11 tuổi bị sát hại, được biết gia đình nghi phạm có 5 anh chị em, trong đó, có 2 người con trai và 1 người con gái bị câm điếc bẩm sinh. Các con đều bình thường, nhưng chỉ có Quân là nhiều lúc cộc tính.

Liên quan đến vụ cháu bé 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định, vừa qua, cơ quan chức năng địa phương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1978, xã Yên Cường) để điều tra về hành vi giết người và trộm cắp tài sản. Được biết, người này là hàng xóm sống gần nhà nạn nhân và có quan hệ khá thân thiết.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Bá D. (SN 1947, bố đẻ nghi phạm Quân) cho hay bản thân nuôi dạy con không đến nơi đến chốn để xảy ra cơ sự, ông D. xin nhận một phần trách nhiệm. Tuy biết hành động của Quân là tàn nhẫn, không thể tha thứ nhưng ông D. vẫn mong cơ quan pháp luật có thể cho con trai ông nhận được sự khoan hồng để làm lại cuộc đời.

Vợ chồng ông D. chia sẻ về con trai, cũng là nghi phạm ra tay với cháu bé 11 tuổi - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Bên cạnh đó, ông D. cũng tiết lộ chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu vợ con của Quân di tản đến nơi khác để tránh trường hợp gia đình nạn nhân kích động, trả thù.

Được biết, vợ chồng ông D. có 5 người con (4 trai, 1 gái). Hai người con trai và 1 người con gái bị câm điếc bẩm sinh. Các con đều bình thường, nhưng chỉ có Quân là nhiều lúc cộc tính.

Ngôi nhà của nghi phạm - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Bà Đỗ Thị L. (SN 1947, mẹ đẻ nghi phạm) cho biết: "Có lần 2 vợ chồng nó cãi nhau, tôi lên can nó còn đánh cả tôi. Nhiều đồ đạc trong nhà cũng bị nó đập phá mỗi lần lên cơn".

Theo bà L., nghi phạm là người chịu khó làm ăn nhưng vào buổi tối hay các ngày nghỉ thì thường đi chơi bài bạc. Có lẽ vì thua nhiều mà vợ chồng nghi phạm gần đây thường xuyên to tiếng.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 24/4, cơ quan chức năng phát hiện cháu bé tên T. (SN 2010, ở tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường) được phát hiện tử vong trong nhà tắm, mặt úp vào chậu nước, có dấu hiệu của vụ án mạng. Sau khi gây án, nghi phạm còn phá chiếc két sắt của gia đình lấy đi 16 triệu đồng.

Bố nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi: 'Mong con trai tôi có thể nhận sự khoan hồng, để cho nó làm lại cuộc đời' Liên quan đến việc cháu bé 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định, bố nghi phạm cho biết: "Dù biết đây là hành vi tàn nhẫn, không thể tha thứ, nhưng tôi vẫn mong cơ quan pháp luật cho con trai tôi nhận sự khoan hồng, để cho nó làm lại cuộc đời".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-dinh-tiet-lo-ve-nghi-pham-sat-hai-be-trai-11-tuoi-danh-ca-me-ruot-dap-pha-do-dac-moi-lan-len-con-403381.html