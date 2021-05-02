Tài xế chở khách chạy 40km, đến nơi khách nói: 'Không có tiền, làm gì thì làm'

Chạy 40km xuyên đêm, tài xế dịch vụ "dở khóc, dở cười" khi nhận được câu "không có tiền, muốn làm gì thì làm" của nữ hành khách.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại vụ việc giữa tài xế xe dịch vụ và một vị khách nữ. Theo như chia sẻ của tài khoản Nguyễn Thịnh trên diễn đàn chuyên về giao thông với nội dung như thế này: "Chở hơn 40km xong chị nói không có tiền, muốn làm gì thì làm... Cạn lời...". Tài khoản này còn chia sẻ đoạn clip ghi lại cuộc trao đổi trong xe giữa tài xế và vị khách này.

Cụ thể nội dung của đoạn clip, một phụ nữ trung niên thuê xe từ Nội Bài (Hà Nội) về nhà tại Hải Dương với mức giá 200 ngàn đồng. Trên đường về, người phụ nữ trung niên này còn cho một cô gái trẻ đi nhờ xe. Sau khi chở người phụ nữ trung niên về tới nhà thì vị khách trẻ yêu cầu tài xế dịch vụ chở mình về tới nhà của mình. Từ vị trí nhà của vị khách trung niên đến nhà của cô gái trẻ phát sinh 40km. Tuy nhiên, cô gái trẻ quyết không trả tiền vì nghĩ rằng người phụ nữ trung niên kia đã thanh toán hết, mình chỉ đi nhờ thôi. Chở khách chạy xuyên đêm, tài xế dịch vụ nhận cái kết 'dở khóc, dở cười' Người tài xế đã lên tiếng giải thích: "Cô thuê bao trọn xe của em từ Nội Bài về nhà cô. Cô cho chị đi nhờ từ Nội Bài về. Em chở về tới nhà cô là xong rồi, kết thúc chuyến, còn từ nhà cô tới đây là hết 40km. Em chỉ tính tiền chị đi từ nhà cô tới đây thôi, em có tính tiền chị từ Nội Bài về đâu, chị có hiểu không?".

Dù đã được tài xế dịch vụ giải thích rõ ràng nhưng cô gái trẻ vẫn hồn nhiên trả lời: "Chị đâu biết đâu, chị tưởng cô đã trả 200 nghìn rồi là thôi em không lấy thêm nữa...Thôi chị chẳng có tiền đâu, chị có 100 nghìn, coi như tiền xăng". Phía tài xế cho rằng: "Em bây giờ em đi làm đêm hôm, làm công được bao nhiêu đâu. Chị buồn cười nhỉ! Chị hỏi bất kỳ ai cũng được, em không lấy quá của chị đâu. Chị hỏi em bao nhiêu tiền 1km, em chạy xe 10 nghìn/km. Nếu không chị nói rõ ngay từ đầu thì có phải hơn không? Chị mặc cả nói rõ ngay từ đầu". Sau một hồi giải thích với cô gái trẻ tuổi nhưng không tiến triển, người tài xế đã đề nghị vị khách xuống xe và gọi người thân đến trả tiền. Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang bàn luận rôm rả, nhiều người khá bất ngờ trước thái độ và cách hành xử của cô gái trẻ tuổi. Số khác thì tò mò không rõ, sau cùng người tài xế ấy có lấy được số tiền cho quãng đường 40km mà mình chở khách hay không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-xe-cho-khach-chay-40km-den-noi-khach-noi-khong-co-tien-lam-gi-thi-lam-403792.html