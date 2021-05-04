Mẹ nam sinh viên quên mình cứu bạn đuối nước: ‘Từ Tết tới giờ em nó chưa về nhà lần nào, nó ít khi về, vì sợ tốn tiền bố mẹ’

Xã hội 04/05/2021 08:33

Liên quan đến việc nam sinh tử vong khi cứu bạn đuối nước, vừa qua, gia đình đã tổ chức lễ tang cho anh tại quê nhà. Trong đám tang, mọi người đều không kìm được nước mắt. Bố nạn nhân - người đàn ông trụ cột của gia đình - cũng lần đầu tiên bật khóc trước mặt vợ và các con.

Liên quan đến vụ nam sinh viên tử vong khi cứu 3 bạn nữ đuối nước ở bãi biển xã Phú Thuận (Thừa Thiên - Huế), vào chiều ngày 2/5 vừa qua, tại quê nhà, gia đình đã tổ chức đám tang cho anh theo nghi lễ tôn giáo trong niềm tiếc thương của tất cả mọi người.

Danh tính nam sinh được xác định là Nguyễn Văn Nhã (sinh năm 1998, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) hiện là sinh viên năm 4 ngành công nghệ thông tin, trường đại học Khoa học, thuộc Đại học Huế.  

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Nam sinh Nguyễn Văn Nhã đã được đưa về quê làm đám tang - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Theo Giáo dục và Thời đại, trong đám tang con trai, bà Hoàng Thị Hữu (SN 1966, mẹ của Nhã) cứ lặng lẽ khóc, đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng.

Bà nghẹn ngào cho biết: “Từ Tết tới giờ em nó chưa về nhà lần nào, dịp lễ vừa rồi cũng ở lại. Nó ít khi về lắm, vì sợ tốn tiền của bố mẹ. Tiền xe từ Huế về nhà hết gần 300 nghìn. Mỗi năm nó chỉ về hè và về Tết thôi”.

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 Mẹ của nam sinh - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Bà Hoàng cũng kể rằng nhiều năm trước, người con út của gia đình (nhỏ hơn Nhã 8 tuổi) cũng từng bị đuối nước tử vong. Chiều hôm đó, khi mấy anh em kéo nhau ra nông giang (kênh dẫn nước) cho bò ăn cỏ. Người em út (khi ấy mới 4 tuổi) không may bị rơi xuống nước, lúc được tìm thấy thì đã tử vong. Gần 12 năm sau, cũng vào một buổi chiều, nam sinh Nhã cũng bị đuối nước rồi ra đi.

Bố nạn nhân - ông Nguyễn Đức Nhân (SN 1959) - cũng suy sụp không kém. Anh Nhu (anh trai thứ của Nhã) chia sẻ với Giáo dục và Thời đại: “Trong nhà bố là trụ cột, lo liệu hết mọi việc. Nhưng hôm đưa em Nhã từ Huế về, bố bật khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc trước mặt mẹ và các con”. 

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Bố của nam sinh - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Nhưng khi nhắc tới con trai, ông Nhân lại vô cùng tự hào. Ông cho rằng việc Nhã làm như vậy là xuất phát từ lòng tốt muốn cứu giúp bạn. Đây là hành động bột phát, tự nguyện và không có sự tính toán nào cả. Tuy đã mất nhưng Nhã đã “sống tốt đời đẹp đạo” như đã được dạy từ bé.

Như đã đưa tin trước đó, theo Sài Gòn Giải Phóng, lãnh đạo UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sự việc trên xảy ra chiều 30/4 tại một bãi tắm tự phát ở ven biển xã Phú Thuận. Lúc này, nhân nghỉ lễ, nhóm sinh viên của Đại học Huế đã đến đây tắm biển. Khi đang tắm, 3 sinh viên nữ bị nước cuốn trôi ra xa dần. Nghe tiếng kêu cứu, sinh viên Nguyễn Văn Nhã liền lao ra biển cứu người. Sau khi đưa được tất cả nạn nhân đuối nước vào gần bờ, do đuối sức và gặp phải sóng lớn nên Nhã đã bị nước biển cuốn trôi.

Đội cứu hộ biển Thuận An cùng người dân địa phương đã tìm thấy Nhã khoảng 30 phút sau trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong ít phút sau đó.

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Liên quan đến sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu 3 nữ sinh viên bị đuối nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình nam sinh viên.

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Từ khóa:   Nghệ An đuối nước anh dũng cứu người

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