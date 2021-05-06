Làm giấy xuất khẩu lao động, người đàn ông phát hiện mình là giám đốc công ty nợ hơn 1 tỷ tiền thuế

Một người đàn ông vì hoàn cảnh khó khăn đã quyết định đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, trong lúc làm giấy tờ thì anh nhận được thông tin mình là giám đốc công ty nợ thuế hơn 1 tỷ đồng.

Theo VTC News, một câu chuyện hy hữu nhưng có thật đã xảy ra khi người đàn ông bất ngờ phát hiện mình đứng tên làm Giám đốc một công ty đang nợ thuế hơn 1 tỷ đồng. Được biết, người đàn ông này là anh N.V.T. (SN 1992, quê Quảng Bình).

Anh T. kể lại, năm 2017, anh cùng nhóm bạn từ Quảng Bình vào Bà Rịa - Vũng Tàu kiếm việc làm thông qua lời giới thiệu của người quen tên Đ.. Cả nhóm anh làm việc cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Vận tải M.H. (chi nhánh tại thị xã Phú Mỹ), với mức lương 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Anh N.V.T. (SN 1992, quê Quảng Bình) - Ảnh: VTC News

Lúc mới vào, công ty lấy tất cả giấy CMND của anh cùng cả nhóm với lý do để làm thủ tục trả lương hàng tháng. Tuy nhiên, khi làm việc được 10 ngày, anh bị công ty cho nghỉ việc với lý do không đáp ứng yêu cầu, được trả lại CMND và tiền 10 ngày công.

Đến năm 2020, anh T. vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ bị tai biến nên quyết định làm giấy tờ đi xuất khẩu lao động. Thế nhưng lúc này, anh nhận được thông báo mình làm giám đốc công ty trên và công ty thì đang nợ thuế hơn 1 tỷ đồng. Về nhà tìm hiểu thì anh T. thấy trên hồ sơ đăng ký thuế của công ty này có đầy đủ họ và tên anh với tư cách là người đại diện pháp luật, kiêm giám đốc công ty.

Thông tin công ty có tên anh T. là người đại diện - Ảnh: VTC News

“Sự việc trên khiến cuộc sống và quyền lợi của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, anh T. chia sẻ với VTC News.

Anh T. cũng cho biết, hiện tại anh chưa viết đơn tố cáo cá nhân hay tổ chức nào trong vụ việc này. Có điều, ngay sau khi xảy ra vụ việc thì bà N.T.H., người đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Vận tải M.H. đã đến gặp và viết giấy cam kết “hỗ trợ” thiệt hại.

Được biết, hiện tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Vận tải M.H. còn nợ tiền thuế với số tiền hơn 1 tỷ đồng, khoản nợ trên phát sinh từ lúc bà N.T.H. còn làm đại diện pháp luật.

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