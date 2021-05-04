Liên quan đến vụ lùm xùm giữ vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" và một nhân vật mới đầy bí ẩn, theo đó, "người phụ nữ trong bóng tối" này liên tục chửi bới, thách thức bà Nguyễn Phương Hằng.

Những ồn ào giữa vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” với ông Võ Hoàng Yên cùng giới nghệ sĩ chưa kịp lắng xuống thì mới đây, một nhân vật mới lại tiếp tục xuất hiện khiến cục diện câu chuyện nóng hơn bao giờ hết. Vợ chồng đại gia Dũng 'lò vôi' - Ảnh: Internet Theo đó, tài khoản Facebook có tên H.N.T.H. đã thẳng thừng lên tiếng chỉ trích bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" bằng những lời lẽ cực kỳ đanh thép. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thay vì lớn tiếng hăm dọa hay kiện tụng những người nhắc thẳng tên mình như những lần trước, bà Hằng lại tỏ ra “yếu thế”, thậm chí không nhắc đến tên người này suốt thời gian qua.

Nêu quan điểm về việc này, ông Dũng Taylor nhận định, có khả năng “người phụ nữ trong bóng tối này” chính là vợ cũ ông Dũng "lò vôi". Người này đã sử dụng tài khoản nặc danh để âm thầm "vạch trần" người vợ sau. Bài đăng của Dũng 'Taylor' - Ảnh: Chụp màn hình Mọi việc chưa dừng lại ở đó, khi trong một lần livestream, người phụ nữ với tài khoản “H.N.T.H 2” đã chia sẻ nhiều điều bất ngờ về vợ đai gia Đại Nam. Trong đoạn livestream này, người phụ nữ "H.N.T.H 2" không lộ mặt nhưng lại thoải mái để lộ giọng nói và nhắn nhủ với bà Hằng: “Mày nghe tiếng tao là mày biết tao là ai rồi nha con kia. Mày điên rồi. Thằng Dũng 'lò vôi' nó lấy mày vì muốn lợi dụng mày. Thằng Dũng 'lò vôi' mà còn tiền nó cũng không lấy mày đâu. Mày cũng mang tiền ra để dụ nó lấy mày. Thứ đồ lấy tiền lừa đảo của người này đem đi cho thằng kia, hốt của ông này đem đi cho ông nọ”.

Tài khoảng H.N.T.H trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Bà còn cho rằng nguyên nhân bà Hằng không dám nhắc đến tên "H.N.T.H 1" hay chửi bới gì là bởi bà Phương Hằng sợ rằng tài sản của bà không thể so bì được với "H.N.T.H 1". Bà còn cho biết bà Hằng sắp sạt nghiệp nhưng lại cay cú vì bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo nên đã lôi kéo đến các nghệ sĩ và những người không liên quan vào lùm xùm này. Thậm chí, tài khoản “H.N.T.H 2” này thách thức bà Hằng đấu tố với tài khoản "H.N.T.H 1". Mới đây, tài khoản “H.N.T.H 1” vừa đăng tải tâm thư trên mạng xã hội. Trong thư, bà chia sẻ rất nhiều về ân oán cũng như đưa ra quan điểm cá nhân về con người thật của bà Hằng. Tâm thư của 'H.N.T.H. 1' gửi cho bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, tài khoản “H.N.T.H 1” cho biết: “Mấu chốt ở đây tôi muốn nói là P.H hãy dừng lại để mọi việc lắng xuống, bình tâm tỉnh trí lại, để lấy lại phương hướng, đâu là ta đâu là địch. Mọi việc xử lý phải cẩn thận hơn, người ta đưa P.H dắt mũi cộng đồng, còn P.H lại bị kẻ thù dắt mũi". Bà cũng thay đổi thái độ, mong mọi người “hiểu và thông cảm, cũng đừng quay lưng với P.H” bởi sống chậm và nhẹ hơn cho cuộc sống an nhiên. Vụ việc đến nay vẫn chưa được xác thực chính thức từ chính những người trong cuộc.

Bà Nguyễn Phương Hằng 'ám chỉ' mình như ca sĩ Thủy Tiên: 'Người ta đi làm từ thiện, lội mưa, lội sình, lội nắng mà dám ở nhà chửi' Ngày 24/4, trong buổi livestream mới nhất của hai vợ chồng ông Dũng "lò vôi", bà Nguyễn Phương Hằng có so sánh mình như ca sĩ Thủy Tiên khi làm việc thiện mà cứ bị nhiều người mắng chửi. Đồng thời, bà cũng cho hay đang giữ một số thông tin có liên quan đến các nghệ sĩ từng qua lại với ông Yên "nên cần thì chị tung thôi".

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